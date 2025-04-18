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В Казани проходят плановые учения МЧС по ликвидации условной ЧС

08:41, 18.04.2025
В Казани проходят плановые учения МЧС по ликвидации условной ЧС
Фото: Олег Тихонов

Сегодня с 8 до 18 часов в Казани проводятся командно-штабные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

  • Жителей города просят сохранять спокойствие при виде передвижения колонн техники МЧС России и большого скопления сотрудников экстренных служб. Учения являются плановыми.
Матвей Гавриков

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