ФСБ рассекретила дело украинского националиста времен ВОВ

Фото: Максим Платонов

В преддверии 82-й годовщины создания «Смерш» ФСБ обнародовала документы о деятельности военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны.

Материалы содержат информацию об аресте в 1943 году в освобожденном Донбассе дезертира из Красной армии, который перешел на сторону нацистов и добивался назначения на должность начальника полиции оккупированного Мелитополя, ссылаясь на петлюровское прошлое своего отца.

Также в документах раскрываются новые данные о привлечении гитлеровцами советских подростков для военных целей.

Напомним, что в Татарстане снимают короткометражный фильм о Великой Отечественной войне. Съемки короткометражного художественного фильма по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста», написанного в 1942 году, стартовали в Татарстане.



Матвей Гавриков