Эксперты выявили 11 пасхальных ботов для кражи данных

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Специалисты компании F6 обнаружили в Telegram не менее 11 мошеннических ботов, предлагающих подарки к Пасхе. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на ИБ-компании.

По данным исследователей, боты с русским интерфейсом заманивают пользователей премиум-подписками от имени известных сервисов. Для получения «подарка» требуется подписаться на каналы «спонсоров». Один из ботов создан для угона аккаунтов Telegram, другие рекламируют инвестиционные мошенничества.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как отметили в F6, боты уже собрали около 120 тысяч пользователей и активно продвигаются через TikTok и Instagram Reels*. По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection Евгения Егорова, это первый случай использования пасхальной символики в интернет-мошенничестве.

Напомним, что МВД предупреждало граждан о новой волне мошеннических схем, связанных с требованием перевода оплаты «таможенных пошлин» на личные счета. По информации ведомства, мошенники активно используют маркетплейсы и телеграм-каналы, чтобы выманивать у граждан деньги под предлогом необходимости внесения дополнительных платежей за «таможенные пошлины».



Матвей Гавриков