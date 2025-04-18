В Татарстане благоустроят 63 общественных пространства в 2025 году
В 2025 году в 45 муниципальных районах Татарстана будут благоустроены 63 общественных пространства, из них 19 новых объектов. Общий объем финансирования составит 1,98 млрд рублей.
- В Казани продолжится благоустройство бульвара Серова: появятся зоны для общественного огорода, площадки для игр с водой и лесная зона с велодорожками. Также начнется благоустройство сквера Миславского и территорий около Чайковских озер.
- В Набережных Челнах завершится благоустройство парка «Прибрежный» с обустройством зоны у озера и установкой информационных стендов.
- В Арске стартует первый этап реконструкции улицы Банковской, победившей во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Здесь появится Городской сад с площадкой для мероприятий и зонами отдыха.
- В Чистополе начнется комплексное развитие улицы Ленина, также получившей федеральный грант. Проект свяжет рекреационное кольцо города и создаст новое пешеходное пространство в историческом квартале.
Благодаря победам во всероссийском конкурсе, новые общественные пространства появятся также в Зеленодольске, Менделеевске, Иннополисе, Агрызе и селе Свияжске.
Напомним, что три общественных пространства Казани вышли в финал II Всероссийской парковой премии «Парки России».
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