В Татарстане благоустроят 63 общественных пространства в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в 45 муниципальных районах Татарстана будут благоустроены 63 общественных пространства, из них 19 новых объектов. Общий объем финансирования составит 1,98 млрд рублей.

В Казани продолжится благоустройство бульвара Серова: появятся зоны для общественного огорода, площадки для игр с водой и лесная зона с велодорожками. Также начнется благоустройство сквера Миславского и территорий около Чайковских озер.

В Набережных Челнах завершится благоустройство парка «Прибрежный» с обустройством зоны у озера и установкой информационных стендов.

В Арске стартует первый этап реконструкции улицы Банковской, победившей во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Здесь появится Городской сад с площадкой для мероприятий и зонами отдыха.

В Чистополе начнется комплексное развитие улицы Ленина, также получившей федеральный грант. Проект свяжет рекреационное кольцо города и создаст новое пешеходное пространство в историческом квартале.

Благодаря победам во всероссийском конкурсе, новые общественные пространства появятся также в Зеленодольске, Менделеевске, Иннополисе, Агрызе и селе Свияжске.

Напомним, что три общественных пространства Казани вышли в финал II Всероссийской парковой премии «Парки России».



Матвей Гавриков