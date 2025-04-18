Эксперты: предложение новых кроссоверов в Татарстане выросло в 3,8 раза

Эксперты «Авито Авто» зафиксировали рост количества объявлений о продаже новых кроссоверов и внедорожников в Татарстане в первом квартале 2025 года — их стало в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена нового SUV составила 2 959 900 рублей.

По данным платформы, наибольшим спросом пользуются автомобили марки Chery (15,7%), HAVAL (14,5%) и LADA (9%). В топ-5 моделей вошли HAVAL Jolion, OMODA C5, «Москвич 3», Jetour Dashing и Chery Tiggo 4 Pro.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рейтинге брендов по числу объявлений лидирует HAVAL (23,6%), также в пятерку вошли Chery, Changan, Geely и GAC. Наиболее часто размещались объявления о HAVAL Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и OMODA C5.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как отметил руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников, предложение растет быстрее спроса благодаря расширению линеек китайских брендов. Платформа помогает покупателям выбирать автомобили через каталог с информацией о моделях и акциях.

Напомним, что в марте 2025 года на рынке подержанных автомобилей Татарстана зафиксирован рост количества предложений на 4% по сравнению с февралем, оно достигло 45 714 объявлений. Это шестой месяц подряд, когда наблюдается стабильный рост числа предложений.



Матвей Гавриков