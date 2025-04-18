Рубио заявил о необходимости пересмотра поддержки Украины

Фото: Максим Платонов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после трех лет поддержки Украины США достигли точки, когда необходимо сфокусироваться на других вопросах. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Рубио.

По его словам, страна пока не готова публично обсуждать гарантии безопасности Украины.

— Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться, — сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

Напомним, что недавно госсекретарь США Марко Рубио оценил контакты спецпосланника президента Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным как продуктивные и позитивные. По словам Рубио, Вашингтон проанализирует позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие дни и примет решение о своих шагах.

Матвей Гавриков