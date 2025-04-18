Воду отключат в Советском районе Казани на сутки

Фото: скриншот соцсетей Рамиля Муллина

В связи с подключением вынесенного участка водопровода из зоны строительства метро по улице Академика Сахарова 22 апреля с 9.00 до 9.00 следующего дня будет прекращена подача воды.

Отключение затронет дома по адресам: Академика Глушко (9 корпус 1,2; 7 корпус 1; 9а, 9в), Академика Сахарова (6, 10, 12, 16, 2А, 8, 10а, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14а, 16а, 16б, 16б корпус 1), Г. Кайбицкой (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 4а, 6а, 12 корпус 1) и Закиева (41, 41а).

Для жителей организован подвоз воды. Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и обещают приложить усилия для завершения работ раньше срока.

Матвей Гавриков