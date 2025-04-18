За ночь российские ПВО перехватили 56 беспилотников
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Большая часть — 27 — БПЛА сбито над территорией Воронежской области. 12 БПЛА — над территорией Белгородской области и акваторией Азовского моря. Три — над территорией Крыма, по одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края.
Напомним, что российские ПВО за прошедшую неделю уничтожили 1200 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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