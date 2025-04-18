Правительство РФ отсрочило налоги для бизнеса Кубани до декабря 2025 года
Правительство России утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов для организаций и предпринимателей Краснодарского края, пострадавших от крушения танкеров в Керченском проливе.
- Отсрочка предоставлена по налогу на имущество, земельному налогу, авансовым платежам по ним и страховым взносам за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок уплаты перенесен до 25 декабря 2025 года.
Льгота распространяется на представителей туристической и санаторно-курортной отрасли, сферы культуры, развлечений, а также парков отдыха, зоопарков, ботанических садов, заповедников и национальных парков.
Напомним, что правительство России выделит 1,092 млрд рублей на демонтаж надстроек затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, а также на разработку проектной документации коффердамов — специальных герметичных сооружений, необходимых для проведения работ.
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