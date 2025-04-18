В США остановлено финансирование программ NEH, несмотря на вклад искусства в экономику

Под прекращение грантов попали гуманитарные советы всех 50 штатов, библиотеки, архивы, литературные фестивали и образовательные программы

Фото: Екатерина Петрова

В начале апреля Национальный фонд гуманитарных наук США (NEH) направил письма о досрочном прекращении грантов сотням культурных и образовательных организаций. Письма подписал временный директор NEH Майкл Макдоналд. В них указано, что финансирование прекращается, так как «грант больше не соответствует приоритетам агентства» и его «немедленное завершение необходимо для защиты интересов федерального бюджета». Отмечено, что средства перераспределяются «в соответствии с повесткой президента».

Под прекращение грантов попали гуманитарные советы всех 50 штатов, библиотеки, архивы, литературные фестивали и образовательные программы. Представители учреждений начали публично сообщать о потерях через социальные сети и рассылки. Один из примеров — Гуманитарный институт Гарварда, где в течение 40 лет не получали федеральной поддержки. Грант должен был покрыть расходы на издание антологии украинско-еврейской поэзии, перевод пьес Леси Украинки и романа Майка Йогансена. В штате Теннесси организация Humanities Tennessee сообщила, что больше не сможет проводить бесплатные книжные мероприятия, встречи школьников с писателями и исторические программы.

Хотя бюджет NEH на 2025 год составляет $200,1 млн, включая $74,4 млн на гранты, представитель фонда сообщил NPR, что в новом финансовом году новых грантов не будет. Решение совпало по времени с публикацией годового отчета Национального фонда искусств (NEA), в котором описан экономический вклад сектора искусства. В 2023 году он составил $1,2 трлн, или 4,2% ВВП страны. Рост отрасли с 2022 по 2023 год был в два раза выше, чем в среднем по экономике.

Сектор охватывает 35 отраслей — от книжного и традиционного издательства до веб-платформ, потокового видео, радиовещания, архивов, образовательных программ и киноиндустрии. Крупнейшей областью стала интернет-публикация и стриминг. Сектор обеспечил занятость почти 5,4 млн человек. Экспорт произведений искусства и культурных продуктов в 2023 году превысил импорт почти на $37 млрд.

Согласно отчету NEA, искусство в экономике США обогнало по вкладу сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, транспорт и сферу активного отдыха. Эксперты подчеркивают, что отчет — один из ключевых документов, демонстрирующих экономическую значимость искусства.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова