Прокуратура Набережных Челнов добилась увольнения начальника пожарной части

Фото: Динар Фатыхов

По представлению прокуратуры Набережных Челнов начальник местной пожарной части уволен за утрату доверия. Выявлено, что в течение семи лет он незаконно совмещал госслужбу с оплачиваемой работой в коммерческой организации, скрывая доходы в декларациях.

Надзорное ведомство потребовало уволить сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства. Требования прокуратуры были удовлетворены, госслужащий уволен по утрате доверия.

Напомним, что недавно по представлению прокуратуры Лаишевского района также были досрочно прекращены полномочия главы Сокуровского сельского поселения Руслана Газизуллина.



Матвей Гавриков