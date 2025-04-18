Евгений Варакин о программе «Батырлар. Герои Татарстана»: «Это подарок для любого города и района»

Верхнеуслонский район с радостью примет ее выпускников, заверил он

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» — это подарок для любого города и района, считает глава Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин, курировавший восстановление подшефных республике городов Лисичанск и Рубежный. Об этом он заявил в разговоре с «Реальным временем».

— Я считаю, люди, которые там побывали (в зоне боевых действий на Украине, — прим. ред.), которые видели всю несправедливость, которая там происходит, и своими руками, иногда даже рискуя жизнью, боролись с ней, не могут, придя на государственную службу, относиться к своей работе и чаяниям нашего населения спустя рукава. Они будут очень справедливыми, честными, порядочными, дабы не допустить того, что они видели... Я очень надеюсь, что и к нам придут ребята, которые со временем, когда все завершится нашей победой, а я в этом даже не сомневаюсь, будут работать на благо района, республики, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Евгения Варакина, от Верхнеуслонского района на программу заявились семь человек. «Отслеживаем, как у них идут дела, работаем совместно с аппаратом раиса в надежде на то, что эти ребята действительно получат знания, а мы максимально поможем им влиться в мирную жизнь и приносить пользу нашему населению», — подчеркнул он.



Глава района высоко оценил образовательную программу, разработанную для участников: «Люди всю жизнь должны учиться. Когда есть разносторонняя развитость, это просто великолепно! Они (выпускники программы, — прим. ред.) будут разбираться и в политике, и в финансах, и в муниципальном управлении».

— Очень много проблем возникает из-за того, что люди не знают своих прав, приходят, и мы им сидим разъясняем. Человек, который будет знать все права нашего населения и отстаивать их, — это, я считаю, подарок для любого что города, что района, что сельского поселения, что деревни, — добавил он.

Напомним, цель программы «Батырлар. Герои Татарстана» — это подготовка участников СВО для трудоустройства в органы власти и госкомпании. Она стала аналогом федеральной инициативы «Время героев», разработанной по поручению президента России.

Заявочная кампания на программу завершилась 30 марта. Всего зарегистрировалось 1604 человека, говорится на ее сайте.