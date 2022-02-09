День в истории: казанский велосипедист Панкратов, гражданская авиация России и независимость Литвы

Чем примечательна дата 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, Международный день стоматолога, в России — чествуют работников гражданской авиации. В разные годы и столетия в этот день в Санкт-Петербурге основали Николаевскую морскую академию, в США зародился волейбол, в Российской империи стартовала первая полная перепись населения, началась русско-японская война, Боинг 747 отправился в первый полет, прошел референдум о независимости Литвы от СССР. Родились: узбекский поэт, мыслитель Алишер Навои, русский поэт Василий Жуковский, немецкий автоконструктор Вильгельм Майбах, герой Гражданской войны Василий Чапаев, советский актер Борис Андреев. Умерли: русский писатель Федор Достоевский, русский художник Александр Бенуа, советский авиаконструктор Виктор Ильюшин, участник антифашистской организации Олег Кошевой, советский партийный и государственный деятель Юрий Андропов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый велопутешественник Панкратов, второй съезд женщин Татарии

9 февраля 1887 года в Чебоксарском уезде Казанской губернии родился герой Гражданской войны Василий Чапаев. В 1908 году его призвали на военную службу и направили в Киев. Однако на следующий год уволили в запас. До войны он работал плотником. С началом Первой мировой его призвали на военную службу и направили в пехоту. Служил на Волыни и в Галиции. В 1915 году получил звание младшего, затем старшего унтер-офицера. Войну закончил в чине фельдфебеля с Георгиевской медалью и крестами трех степеней. Во время Февральской революции вступил в партию большевиков и стал командиром пехотного полка в Николаевке, затем — военным комиссаром Николаевского уезда. Под Царицыном воевал против генерала Каледина, участвовал в походе Особой армии на Уральск, бился с белочехами и Народной армией. Герой Гражданской войны погиб в 1919 году во время рейда казачьего полковника Бородина на город Лбищенск (ныне село Чапаев).

В.И. Чапаев в группе комсостава Красной гвардии. Фото: wikipedia.org

9 февраля (по старому стилю) 1888 года родился казанский военный летчик, первый русский велопутешественник, совершивший кругосветку, Онисим Панкратов. В 1908 году вместе с семьей он переехал в Харбин и увлекся велоспортом. В июле 1911 года Панкратов на велосипеде отправился из Харбина в двухлетнее кругосветное путешествие и проехал в общей сложности 50 тыс. километров. Во время Первой мировой войны записался в добровольцы, прошел курсы подготовки к полетам на аэроплане и затем получил назначение в авиационный отряд. За отличия в службе его наградили Георгиевскими крестами трех степеней. Панкратов погиб в августе 1916 года в ходе боевого вылета. У озера Дрисвяты (находится на границе современных Белоруссии и Литвы) его самолет пошел на перехват истребителей противника, сбил один из них, однако затем сам был сбит неприятелем. Через месяц тело Панкратова привезли в Казань и захоронили на городском кладбище. В июне 2019 года активисты обнаружили его могилу.



9 февраля 1985 года в Казани состоялся второй съезд женщин Татарии. На нем приняли Устав и программу организации. В работе съезда участвовали 549 делегаток, которые рассказали о неустроенном быте, отвратительных условиях труда, отсутствии охраны здоровья матерей и детей. Тогда говорить об этом открыто с большой трибуны в адрес партии и правительства было чрезвычайной смелостью. В результате участницы съезда определили спектр задач, над которыми должны были работать женские советы республики: осуществление контроля за соблюдением законодательства по вопросам положения женщин на производстве, охраны труда, здоровья матерей и детей, нравственного воспитания подрастающего поколения, оказания помощи многодетным семьям, шефства над детскими домами и трудными подростками.



Первая перепись населения, День гражданской авиации

9 февраля 1896 года состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию. Официальный турнир Международного союза конькобежцев (ИСУ) прошел в Санкт-Петербурге на льду в Юсуповском саду. На первом чемпионате мира награды и призы разыграли только в мужском одиночном катании. Победу одержал немец Гильберт Фукс. Лучший из русских спортсменов, Георгий Сандерс, занял 3-е место. Всего участников было четверо.

Фото: fsrussia.ru

9 февраля 1897 года в Российской империи стартовала всеобщая перепись населения. Она стала источником достоверных данных о численности и составе населения России в конце XIX века. В ту пору в Российской империи проживали 124,6 миллиона человек. Инициатива проведения первой всеобщей переписи населения принадлежала выдающемуся русскому ученому Петру Семенову-Тян-Шанскому. При советской власти переписи населения проходила в 1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. В России первая перепись состоялась в октябре 2002 года.

9 февраля 1904 года произошло одно из самых известных событий русско-японской войны — сражение крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» при Чемульпо с эскадрой из шести крейсеров и восьми миноносцев японского флота. За первый час боя в Цусимском проливе экипаж российского крейсера выпустил более 1,1 тысячи снарядов. «Варяг» и «Кореец» вывели из строя три крейсера и миноносец. При этом сами судна получили тяжелые повреждения. Корабли вернулись в порт Чемульпо, где получили от японцев ультиматум сдаться в плен. Русские моряки отвергли его. По решению офицерского совета «Варяг» затопили, а «Кореец» взорвали. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков. Впервые в российской истории всех участников боя (около 500 человек) наградили высшей воинской наградой — Георгиевским крестом. После торжеств команда «Варяга» была расформирована, моряки поступили на службу на другие корабли. Действия «Варяга» во время сражения восхитили даже противника — после русско-японской войны японское правительство создало в Сеуле музей памяти героев «Варяга» и наградило его командира Всеволода Руднева орденом Восходящего Солнца.

Члены экипажа крейсера «Варяг» с подарками на Знаменской площади. Санкт-Петербург. 1904 г. Фото: wikipedia.org

Ежегодно 9 февраля в России отмечают День гражданской авиации. В этот день, в 1923 году, Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому смогли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород». Технический надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота. В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. Тогда же новая отрасль получила имя — «Аэрофлот». Сейчас в России более 150 авиакомпаний.

Автоконструктор Майбах, независимость Литвы

9 февраля 1846 года родился немецкий автоконструктор, создатель первого автомобиля под торговой маркой Mercedes Август Вильгельм Майбах. Оставшись круглым сиротой, он оказался в Братском доме пастора Вернера. Там ему дали возможность учиться и практиковаться на машиностроительном заводе в Ройтлингене. В 1863 году техническим директором завода стал Готлиб Даймлер, который обратил внимание на Майбаха, долгие годы они вместе конструировали двигатели. В 1882 году Майбах и Даймлер покинули предприятие, основав собственную компанию. В 1883 году Майбах создал первый успешный двигатель, работавший на светильном газе. Позже сконструировал двигатель, работавший на жидком топливе. Даймлер использовал его на первом мотоцикле. На Всемирной выставке в Париже в 1889 году конструкторы представили свой самоходный экипаж с первым в истории двухцилиндровым V-образным двигателем. Эту машину принято считать одним из первых автомобилей, мощность которого превышала лошадиную силу. В 1890 Вильгельм Майбах построил первый четырехцилиндровый четырехтактный двигатель. Автоконструктор работал практически до преклонного возраста и долго не хотел уходить на покой. Немецкий инженер скончался в конце 1929 года и был похоронен на кладбище Уфф-Кирххоф рядом с Даймлером. Еще при жизни Майбаха называли «королем конструкторов».

Фото: mercedes-benz-kiev.com

9 февраля 1893 года в театре «Ла Скала» в Милане под управлением Эдоардо Маскерони состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Фальстаф». Она написана по пьесе Шекспира «Виндзорские насмешницы». Критики сочли произведение настолько совершенным, реалистичным, с изумительным полифоническим финалом — фугой, что сразу же признали его наивысшим достижением мировой оперы. Хотя перспектива новой оперы Верди вызвала огромный интерес в Италии и во всем мире, «Фальстаф» оказался не таким популярным, как более ранние произведения композитора. После первых выступлений в Италии, других европейских странах и США работа оставалась без внимания, пока дирижер Артуро Тосканини не настоял на ее возрождении в Ла Скала. После этого произведение вошло в регулярный оперный репертуар.

Источник: wikimedia.org

9 февраля 1991 года в Литве провели «избирательную консультацию» по вопросу о независимости. Перед избирателями поставили вопрос: «Согласны ли вы с утверждением находящейся в разработке Конституции Литовской Республики, гласящим, что Литовская Республика является независимым демократическим государством?». По официальным данным, в голосовании приняли участие 84% жителей, имеющих право голоса, из них 90,4% высказались за независимую и демократическую Литовскую республику. Опрос послужил основой для принятия 11 февраля 1991 года Конституционного закона республики. Первой признала независимость Литвы Исландия — 11 февраля 1991 года. 17 сентября 1991 года страну приняли в Организацию Объединенных Наций.