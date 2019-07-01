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В Казани нашли могилу первого российского велосипедиста, совершившего кругосветное путешествие

16:28, 01.07.2019
В Казани нашли могилу первого российского велосипедиста, совершившего кругосветное путешествие
Фото: ru.wikipedia.org

Активисты в конце июня обнаружили на кладбище в Казани могилу российского велосипедиста Онисима Панкратова, совершившего в одиночку кругосветное путешествие на велосипеде.

Путешествие стартовало в июле 1911 года. К месту старта он вернулся 28 июля 1913 года в возрасте 25 лет, затратив на свое путешествие 2 года и 18 дней и преодолев 50 тыс. км, сообщил в Facebook фотограф Сергей Ермолаев.

В канун Всемирной Универсиады в Казани 2013 года, при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, двое казанских спортсменов совершили кругосветный велопробег, посвятив его столетию «кругосветки» Панкратова и турниру. Предполагалось, что финиш велопробега должен произойти у нового памятника велосипедисту, однако окончательного решения по его установке по сей день не принято.

Общество Татарстан
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