В Казани нашли могилу первого российского велосипедиста, совершившего кругосветное путешествие

Активисты в конце июня обнаружили на кладбище в Казани могилу российского велосипедиста Онисима Панкратова, совершившего в одиночку кругосветное путешествие на велосипеде.



Путешествие стартовало в июле 1911 года. К месту старта он вернулся 28 июля 1913 года в возрасте 25 лет, затратив на свое путешествие 2 года и 18 дней и преодолев 50 тыс. км, сообщил в Facebook фотограф Сергей Ермолаев.

В канун Всемирной Универсиады в Казани 2013 года, при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, двое казанских спортсменов совершили кругосветный велопробег, посвятив его столетию «кругосветки» Панкратова и турниру. Предполагалось, что финиш велопробега должен произойти у нового памятника велосипедисту, однако окончательного решения по его установке по сей день не принято.