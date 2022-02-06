Айгуль Михневич: «Быть домработницей для наших постсоветских женщин унизительно»

Экс-челнинка — об иностранках, приехавших на остров на заработки

Уроженка Челнов Айгуль Михневич уже несколько лет живет на Кипре. В своей новой авторской колонке для «Реального времени» она продолжает рассказ об иностранках — женщинах из Азии и постсоветского пространства, приехавших на остров на заработки. В этой статье она повествует преимущественно о русскоязычных нянях и домработницах.



Няня-киприотка, настоящая Мэри Поппинс

Взявшись за тему домашнего персонала на Кипре, я спросила подругу, живущую здесь около 30 лет:

— А киприотки работают помощницами по хозяйству?

— Да, работают. И делают это очень качественно, ведут себя достойно и четко соблюдают рабочую этику. Они никогда не лезут куда их не просят, знают свое место в доме. Правда, и услуги их стоят дорого. Зачастую они выполняют роль экономки, управляя персоналом, но и черную работу им делать приходится. Да, их мало, но они есть.

Несколько лет у нас работает няня-киприотка, настоящая Мэри Поппинс, которую мы очень ценим. Человек с педагогическим образованием. Она обожает детей, тактичная, вежливая. Когда дети уходят в разнос и становятся неуправляемыми, она обращается к нам, так как в подобных ситуациях именно родители должны принимать меры, она это понимает. Да, платим мы ей значительно больше, чем получают азиатки, но оно того стоит.

Фото: homey.pro

«Мы для киприотов «ксеносы», чужаки, и всегда такими будем»

Русскоязычных нянь и домработниц я разделила бы на 2 категории: понтийки (этническая группа греков, потомки выходцев из исторической области Понт на северо-востоке Малой Азии, — прим. ред.) и выходцы из стран СНГ. Есть еще болгарки, румынки, молдаванки, но они плохо говорят по-русски и для данной статьи не представляют большого интереса. По характеру отношения к работе в обсуждаемой сфере они больше похожи на понтиек. Болгарки, с которыми я лично сталкивалась, показали себя очень добрыми и заботливыми, хотя с одной мне пришлось расстаться не самым приятным образом.

Я уже писала, что киприоты к иностранцам относятся без большой любви, а скорее наоборот. Мы для них «ксеносы», чужаки, и всегда такими будем, сколько бы поколений наших детей не выросло на этой земле. Когда платим деньги, мы хорошие. Перестаем платить — переходим в категорию виновников всех их бед. Особо пренебрежительное отношение у них к уже названным румынкам, болгаркам и понтийкам, связываться с которыми они не рекомендуют. К сожалению, большинство историй о воровстве в домах я слышала именно в связи с представителями этих национальностей, но бывает по-разному.

Все понтийцы, которых я лично знаю, очень порядочные, добрые, работящие люди. Одна женщина работает у меня уже около 8 лет. Скромная, трудолюбивая, покладистая, никогда не скажет лишнего слова, адекватно реагирует на любые замечания, касающиеся работы. Хотя, признаюсь, есть небольшие претензии к качеству. Но она очень старается и никогда не берет чужого.

Однако бывают, конечно, и исключения. У моей подруги был случай с понтийкой, которая закрыла котам доступ к туалету. В итоге пушистики испачкали постель своими экскрементами. Женщина постирала простыни вместе с этой биологической субстанцией, фактически сварив ее при температуре 90 градусов. Изначальная договоренность была 30 евро за уборку из расчета 6 евро в час. Подруга рассчитывала на хорошую работу в течение 5 часов. Однако вскоре дама свела время уборки к двум-трем часам, заметно ухудшив качество соответственно. Подруга долго терпела, а потом попросила женщину все же отрабатывать пять часов вместо двух-трех и убирать как у себя дома. В ответ та просто уволилась. Качественная уборка оказалась невыполнимой миссией.

Другая подруга столкнулась с открытой ненавистью со стороны понтийки в одном из ресторанов Пафоса. Официантка со злостью швырнула на стол приборы.

— Что у вас случилось? Почему вы так себя ведете?

— Я вас, русских, ненавижу! — заявила работница ресторана. — Мы уехали из России и работаем здесь за гроши, а вы остались и загребаете деньги, разъезжаете по курортам!

Подруга, конечно, не стала ничего есть в этом заведении. Заплатила по счету, не притронувшись к еде, и ушла.

Фото: evropakipr.com

«Пришлось убеждать помощницу, что в рабство ее никто не отдаст»

По характеру понтийки, болгарки, румынки и прочие более покладистые, чем выходцы из СССР (СНГ). Может их и не устраивает работа официанток, домработниц и нянь, однако они относятся к этому спокойнее, чем наши. Они менее амбициозны.

Когда 9 лет назад мы привезли первую домработницу из России, владелец агентства, оформлявшего все необходимые документы, сказал, что после развала СССР он пробовал привозить на остров наших женщин, но с ними столько мороки, что он отказался от этой идеи.

— Русские не умеют и не любят подчиняться. Они своенравные и строптивые. Киприоты постоянно жаловались на них. Для домашней работы они не подходят. Больше я их не привожу.

Наша помощница устроила скандал, когда он попытался забрать ее паспорт для официального трудоустройства. Нам пришлось вмешаться в ситуацию, убеждая ее в том, что ничего плохого ей не грозит и в рабство ее никто не отдаст.

Большинство русскоговорящих здесь составляют россиянки, белоруски и украинки.

Главными их преимуществами в глазах наших иммигрантов являются общий язык, менталитет, сообразительность. Нашим не надо объяснять дважды, их не надо учить варить борщ и жарить котлеты. Людям, говорящим на одном языке, куда легче понять друг друга. Если они плохо делают свою работу, то не потому что не поняли просьбы, а потому что имеют свое мнение о том, как надо, или просто ленятся.

Есть очень много нюансов, которые просто необходимо учитывать, принимая на работу бывших граждан Советского Союза.

Фото: evropakipr.com

«Не для того учились, чтобы прислуживать таким же выходцам из СССР, которым повезло больше»

Самое главное: быть домработницей для наших постсоветских женщин унизительно. Несмотря на то что они получают достойную зарплату (иной раз больше, чем офисные работники), должность домработницы больно бьет по самолюбию, а потому они всячески стараются компенсировать это. Не для того они учились в институтах, чтобы махать тряпками в чужих домах и прислуживать таким же выходцам из СССР, которым почему-то повезло больше.

Одна домработница, получавшая зарплату в 2 раза больше, чем азиатки, на мою просьбу обращаться к гостям на «вы» ответила так:

— Я не нанималась «да, мадам, нет, мадам»! Эти люди младше меня. Почему я должна говорить им «вы»? Сейчас даже к президенту на «вы» не обращаются!

— Я вас не держу, — ответила я спокойно, после чего дама проработала у меня еще полгода.

Да, высокой культурой эта женщина не отличалась. Уже после ее ухода я узнала, что она рылась в моих пакетах из магазинов, осматривала покупки и ценники, читала все блокноты с записями, которые я оставляла в открытом доступе, пользовалась моими кремами, пыталась командовать женщиной, которая приходила на генеральную уборку, хотя этого права ей никто не давал. Через некоторое время после ее увольнения я увидела публикацию в интернете, в которой говорилось, что она устроилась работать няней и проявляла жестокость. Мама выложила фотографии ребенка с травмами, которые он не мог нанести себе сам.

Любые замечания по работе наши женщины воспринимают как личное оскорбление, поэтому здесь нужно проявлять максимальную тактичность. Однако излишнюю вежливость они могут принять за слабость, из-за чего начинают вести себя нагло.

Фото: visasam.ru

«Бывает, что домработница старается занять место хозяйки в доме»

Если нанимаете домработницу, нужно понимать, что у любой женщины при виде, например, большого дома возникает мысль: «А чем я хуже? Почему не я на ее месте?» Особенно, если речь идет о молодой хозяйке, которую захочет подвинуть любая вне зависимости от возраста и семейного статуса.

Дабы избежать лишних проблем, я всегда старалась нанимать женщин, которые годятся мне в матери или около того. Как правило, они более опытные, умеют обращаться с детьми. Но тут возникает другой нюанс: женщины старшего поколения стараются занять место старшей родственницы, особенно когда они живут в доме работодателей. Обычно они делают это подсознательно, но бывает и наоборот, когда домработница намеренно старается занять место хозяйки в доме, пользуясь моральной слепотой хозяина дома. Мне пришлось столкнуться с подобным. Перед моим мужем эта дама была сама любезность, тактичность и доброта. Но стоило ему отвернуться, как она мастерски начинала играть на моих нервах, зная о моей беременности, подстраивала подлости, приводившие к семейным скандалам, и чуть не довела нас до развода. Нашей уборщице она заявила:

— Я здесь хозяйка! Ты должна меня слушаться!

Мне же с наглой ухмылкой сказала так:

— А вы что, хозяйка что ли?

Из-за хитрости и изворотливости этой дамы я долго не могла убедить мужа в том, что ее надо уволить, пока она не произнесла эту фразу. В тот же день я начала искать ей замену. Да, я с ней очень многому научилась. Это был полезный опыт, достойный стать бестселлером, если написать об этом книгу. Через полгода после ее ухода наша собака достала где-то необъятные трусы леопардового цвета, явно принадлежавшие этой домработнице. Судя по всему, она рассчитывала на очередной скандал в доме. Не учла только одного фактора: мой муж предельно честный человек с высокими моральными принципами и ревновать к женщине предпенсионного возраста было бы просто глупо. Трусы были отправлены в мусорку без лишних разговоров.

Да, если в семье есть проблемы (а у кого их не бывает?), наши женщины способны мастерски увеличить их количество и привести к печальным последствиям.

Фото: kirovchanka.ru

«Говорят, СССР — страна советов, и это отражается в поведении наших женщин»

Нанимая русскоязычный персонал, вы должны помнить о том, что все, что происходит в доме в присутствии работников, рано или поздно станет достоянием общественности. Особенно в случае увольнения работника в результате конфликта.

Однажды мой муж во время трапезы не очень лестно выразился об одной из моих подруг. Уже через несколько дней я заметила, как изменилось ее отношение ко мне. Во время того разговора наша домработница наводила порядок в кухне и прекрасно все слышала.

Все мы знаем, как работает испорченный телефон, поэтому очень часто рассказы о событиях в нашем доме до меня доходят в сильно искаженном виде.

Большинство домработниц забывают о рабочей этике. Они не понимают, что вообще-то не следует никому рассказывать о том, что они видят и слышат на рабочем месте. В конце концов излишняя болтливость вредит им самим, ибо работодатели тоже обмениваются мнениями о своих работниках.

Хорошие работницы быстро находят себе новое место, если по каким-то причинам отпадает необходимость в их услугах.

Говорят, СССР — страна советов, и это отражается в поведении наших женщин. Если хозяйка молодая, то домработница старшего поколения зачастую не может удержаться от непрошеных советов, что приводит к конфликтам, ибо далеко не каждая женщина готова принимать ненужные бесплатные уроки на своей территории.

Нанимая очередную помощницу, в первую очередь я всегда говорю о том, что прекрасно знаю, как мне вести хозяйство, и в советах не нуждаюсь.

— Чем более вы незаметны, тем сильнее мы вас ценим.

Просьба быть незаметной возникает из желания чувствовать себя свободно в своем доме в присутствии чужих людей. Тактичность — очень ценное качество для человека, работающего в самом интимном пространстве. Свойственно оно, к сожалению, далеко не всем.

Одну из вышеупомянутых домработниц я была вынуждена просить не беспокоить нас во время трапезы, даже если мы молчим за столом. Трижды просила по-хорошему, дважды — по-плохому. После шестой просьбы она подстроила подлость, в результате которой меня (беременную) довели до нервного срыва. К подобным вещам надо быть готовой, нанимая великовозрастных бездетных женщин.

Есть еще очень много вещей, которые можно было бы упомянуть, но статья и так получилась слишком длинная.



За 9 лет я очень многому научилась. К сожалению, умение выстраивать гармоничные отношения с людьми, работающими в доме, не дается нам от природы.

В интернете очень много историй о том, как ведут себя недобросовестные работники и работодатели, откровенно издевающиеся над персоналом.

Лично я с большим уважением отношусь к представителям любых профессий, к людям, которые хоть что-то делают. Президент и домработница в моих глазах — одинаково достойные люди. Просто каждый занимается тем, чем может.

Я всегда обращаюсь к своим помощницам исключительно на «вы». Фамильярность мешает выстраиванию рабочих отношений и часто приводит к плохому результату.

Я не боюсь воровства, так как рано или поздно такие люди получают свое. Взяв чужое, они будут отвечать перед Богом и своей совестью, а если не повезет, то еще и в суде.

У меня было несколько прекрасных домработниц, которых я вспоминаю с теплотой. Одна из них приезжала к нам из Белоруссии, но была вынуждена уехать по семейным обстоятельствам. Добрая, заботливая, тактичная, кроткая, трудолюбивая. Мы до сих пор общаемся на «вы», но с любовью и уважением.

«Все профессии нужны, все профессии важны», — говорили в Советском Союзе. И я с этим согласна.

Спасибо за внимание.

Айгуль Михневич