«Только лозунгами молодежь не удержать»: как власти Татарстана собираются увеличить число удачных IT-стартапов

Уроки о кибербуллинге, административная поддержка IT-проектов, тренинги от «бизнес-ангелов» и конкурсы в TikTok — татарстанских «зумеров» будут активнее вовлекать в IT-сферу

Ключевые кураторы IT-отрасли Татарстана сегодня продолжили обсуждение непростых вопросов и проблем в индустрии, которое началось еще на коллегии Минцифры по итогам прошлого года. «Гвоздем программы» стало выступление директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» и главы Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифката Минниханова, который вновь раскритиковал ситуацию с IT в регионе, в частности с провалом по части финансирования стартапов и венчурной деятельности, которой, по сути, в Татарстане нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстанским школьникам расскажут про кибербуллинг на «уроках цифры»

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что президент РТ Рустам Минниханов уже поручил разработать проект постановления правительства по Году цифровизации, который включит в себя более ста отраслевых проектов и мероприятий. Среди них и «День рождения Рунета», и профильная смена для IT-просвещения детей в Крыму, и День программиста, и Международный образовательный форум «Сәләт» в Билярске, который тоже посвятят IT-технологиям. Сегодня, по его словам, в IT-индустрии Татарстана работают почти 40 тысяч человек, но этого все равно недостаточно. По поручению же президента Татарстана в 2022 году введут «урок цифры», который станет ежемесячным во всех школах республики. Сейчас для него готовят необходимые «методички», причем для всех классов — с первого по одиннадцатый.

— «Урок цифры» будет проводиться на разные актуальные темы, связанные с IT: от того, куда пойти учиться, до кибербуллинга, например (травля людей, преимущественно детей, в социальных сетях, — прим. ред.). Но нам важно готовить и преподавателей для этого, пока мы можем охватить уроками 200—300 школ одновременно, — заявил глава Минцифры РТ.

Помимо этого, ради повышения престижа IT-профессий и их популярности в 2022 году пройдет фото- и видеоконкурс на самых популярных среди поколения «зумеров» площадках — Instagram и TikTok. Программистам Татарстана будет предложено выкладывать свои селфи, «чтобы мы знали всех наших программистов в лицо», — в декабре будут подведены итоги.

— Мы также проведем в этом году президентский конкурс «Дай пять», в рамках которого хотим научить 100 тысяч школьников программировать, делать команды, уметь презентовать IT-проекты. Чтобы к концу 2022 года мы уже могли скачать какие-то разработанные ими IT-приложения, — рассказал Айрат Хайруллин.

Наконец, Татарстан собирается провести и форум производителей игр, тем более что, по словам министра, в Казани есть компании, которые уже занимаются разработками игр для главных игровых консолей — майкрософтовской Xbox и PlayStation от компании Sony. Будет проведен и конкурс среди школьников по разработке «наноспутников» весом не более 1 кг, которые сегодня запускаются на орбиту на 3—6 месяцев. Для этого власти Татарстана постараются договориться с «Роскосмосом» и непосредственно с самими российскими космонавтами.

Фото: realnoevremya.ru

Айрат Хайруллин: «Мы проведем в этом году президентский конкурс «Дай пять», в рамках которого хотим научить 100 тысяч школьников программировать, делать команды, уметь презентовать IT-проекты»

Сегодня, по разным оценкам, кадровый дефицит IT-специалистов составляет до 1 млн человек

Одним из ключевых институтов Года цифровизации, который, по планам властей РТ, должен вывести уже сам Татарстан на полноценную IT-орбиту, станет, конечно, Иннополис — там запланировано уж 23 мероприятия. Но главным для себя вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов считает подготовку кадров, тем более что Иннополис стал федеральной площадкой для реализации нескольких проектов, в первую очередь как опорный центр для высшей школы и СПО по подготовке IT-преподавателей.

Во-вторых, Иннополис обязался обеспечить максимальный доступ школьников Татарстана к цифровому контенту — сейчас пока не все семьи могут позволить себе на дистанте оплачивать его, что недопустимо, заявил вице-премьер. В-третьих, Иннополис как площадка для олимпиадного движения должен будет обеспечить «эффективное выступление» школьников Татарстана на цифровых олимпиадах.

— Сегодня, по разным оценкам, кадровый дефицит IT-специалистов составляет до 1 млн человек, — отметил Шайхутдинов, одновременно порадовавшись статистике, согласно которой в Татарстане 67% родителей школьников хотят связать будущее своих детей с IT-отраслью.

Фото: realnoevremya.ru

Роман Шайхутдинов: «Сегодня, по разным оценкам, кадровый дефицит IT-специалистов составляет до 1 млн человек»

«Стартапы прекращают свою деятельность еще на ранних этапах»

Тем не менее проблема кадрового голода налицо и в самом Татарстане, хотя, согласно данным министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, в системе СПО и вузов республика ежегодно выпускает более 4 тысяч нужных специалистов — «и то их не хватает». Он предложил создавать образовательные IT-учреждения на базе уже имеющихся, тем более что уже все школы обеспечены интернетом.

В 2022 году продолжат реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» по обеспечению современным компьютерным оборудованием татарстанских школ. С 2019 года по этому нацпроекту удалось оснастить 136 учреждений (77 школ и 59 техникумов и колледжей), еще 46 школ и шесть техникумов пополнят свои базы современным оборудованием в 2022 году. Почти 68% учителей обновят свой «компьютерный парк», получив новые ноутбуки, на что будет выделено 1 млрд рублей. В 2022 году закончится и модернизация портала «Электронное образование», созданного еще в 2009 году, и вся образовательная система РТ перейдет на него окончательно и полностью.

— Только лозунгами молодежь не удержать, нужно создавать для нее условия, — скептично заявил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», глава Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов. — По мировой статистике, около 80% всех студентов хотят заниматься предпринимательством. А в России — только 3%…

Для IT-отрасли это означает поддержку стартапов на ранних этапах. Поэтому на региональном уровне нужна «стратегия технологического развития», которая, к слову, в РТ начнет реализовываться именно в Год цифровизации. Но особенно нужны финансы, которые в достаточном объеме есть лишь у нескольких игроков отрасли. Так, Казанский федеральный университет (КФУ) на цифровую трансформацию получил в 2021 году федеральный грант на 1 млрд рублей, Иннополис будет получать порядка 100 млн рублей.

— Инвестиции в венчурные фонды, к сожалению, в России с каждым годом сокращаются. Стартапы в итоге прекращают свою деятельность еще на ранних этапах, — отметил Рифкат Минниханов.

Фото: digital.tatarstan.ru

Рифкат Минниханов: «По мировой статистике, около 80% всех студентов хотят заниматься предпринимательством. А в России — только 3%…»

«У нас в России на 1 миллион населения всего 37 стартапов!»

Чтобы обратить тенденцию вспять, Татарстану необходимо «завоевать право» на создание у себя передовых инженерных школ. Пока заявку на это готовит КАМАЗ — у него есть свой Инжиниринговый центр, и КАИ по линии авиастроения. Тем не менее, по словам Минниханова, только татарстанский Инвестиционно-венчурный фонд, Иннополис и технопарк «Идея» могут сегодня обеспечить необходимое выстраивание отношений с вузами, чтобы «вести стартапы» от их зарождения до реализации на рынке.

Сегодня, чтобы привлечь студентов к созданию стартапов, на федеральном уровне есть множество предложений самого разного характера — вплоть до введения отсрочки от армии. Сам факт, что такие идеи «муссируются» среди федеральных чиновников, по словам Рифката Минниханова, говорит об озабоченности ситуацией со стороны руководства страны, которое тоже понимает: нужно как-то вовлекать студентов в инвестиционные процессы. В Татарстан для этого федералы направят около 300 млн рублей на проведение тренингов «бизнес-ангелами» (последних наберут прежде всего в ИВФ и «Идее») для студентов и аспирантов вузов РТ.

— К сожалению, говорю не в плане критики, Минмолодежи проводит молодежный форум, проекты там разные, победителей определяют. Но до Инвестиционно-венчурного фонда или технопарка «Идея» эти проекты в итоге не доходят. Нам надо каждую фамилию [авторов стартапов] на контроль брать и вести их до конца! У нас в России на 1 миллион населения всего 37 стартапов! А на Западе — около 2 тысяч. У нас непочатый край работы, — заявил спикер.

Главная проблема в том, что в РФ и РТ нет единой политики по поддержке стартапов, считает Рифкат Минниханов. И хотя существуют десятилетиями удачные научные школы по разработке тех же лекарств, где студенты могут приобретать патенты, становиться предпринимателями и реализовывать свои проекты, «но таких мало». Задача на 2022 год — привлечь к ним большее число студентов, аспирантов и профессоров, которым в принципе «не запрещено бизнесом заниматься».

Для примера: Роман Шайхутдинов рассказал, что со времени своего создания Университет Иннополис выпустил всего 40 стартапов, да и то «разной выживаемости». Он также подтвердил, что в Иннополисе продолжается строительство «роботизированного отеля на 30 номеров», где будет «максимальное количество автоматизированных и роботизированных процессов. Стоимость его оценивается в полмиллиарда рублей, треть которых пойдет на «интеллектуальную начинку». Сам отель планируют сдать либо к концу 2022 года, либо даже ко Дню республики. Но чтобы он заработал, необходимы еще и нормативные акты.

— Постановление правительства РТ об экспериментально-правовом режиме работы мы готовим уже в феврале этого года, — пообещал Шайхутдинов.