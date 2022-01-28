Семь раз замерь — один раз закажи

Как замерить площадь кровли под металлочерепицу

И металлочерепица, и другие кровельные материалы требуют внимательного расчета требуемого количества. Для этого сначала надо правильно замерить площадь кровли. Скорее всего, за вас это сделают проектировщики, но если вы сами занимаетесь закупкой стройматериалов, вам будет нелишним знать, как действовать. Тем более, что специалисты рекомендуют делать замер, даже если у вас есть подробный проект: нужно, чтобы заявленные цифры подтвердились. Сегодня в фокусе нашего внимания — практические советы по замеру площади кровли.

Подготовка: инструмент, обувь и техника безопасности

Легче всего замерять кровли самой простой конструкции — двускатные. Но технические возможности строительства расширяются, в обиход входят сложные кровельные формы, которые усложняют расчет. Добавим сюда выходы труб, мансардные окна и другие особенности систем комфорта — и получится, что задача перед нами стоит небанальная.

Для замеров кровли надо подготовить измерительные инструменты. Вам понадобятся:

угольник;

строительный уровень;

рулетка;

строительный шнур;

лазерный измеритель (если вы им располагаете — он существенно упростит вам жизнь).

Площадь кровли измеряется на месте, с земли этого не сделать. Поэтому озаботьтесь техникой безопасности. Обязательно используйте прочную лестницу, наденьте обувь с нескользкой подошвой. Нельзя пренебрегать страховочным поясом. Хорошо, если у замерщика будет напарник.

Вспомним школьную геометрию

Площадь измеряется по наружной поверхности скатов. К этой процедуре нужно приступать после того, как смонтирована система стропил.

Как мы уже говорили, проще всего измерять простые двускатные крыши, а еще лучше — односкатные крыши: у них максимально простая геометрия, каждый скат — обычный прямоугольник. Кроме того, будет очень мило со стороны крыши, если на ней не будет дополнительных элементов (башенок, выходов мансард, дополнительных труб и тому подобных архитектурных излишеств). Но если ваша кровля устроена посложнее, то специалисты умозрительно разбивают ее элементы на отдельные геометрические фигуры. Решите своеобразную головоломку: это разбиение должно быть таким, чтобы получилось как можно меньше фигур как можно более простой формы. Чем лучше у вас получится, тем меньше металлочерепицы останется в виде обрезков.

Площадь получившихся фигур рассчитывают, измерив их линейные параметры. Если вы помните элементарную геометрию — дальше можете не читать. Но если хотите освежить память — вот небольшая памятка. На поверхности кровли можно «разложить» следующие фигуры.

Прямоугольники и квадраты. Их площадь равняется произведению длины и ширины.

Прямоугольные треугольники. Чтобы рассчитать площадь треугольника, надо сначала перемножить катеты, а потом это произведение разделить на два.

Равнобедренные треугольники. Площадь рассчитывается путем перемножения основания треугольника (той его стороны, которая не равна остальным) и высоты (линии, проведенной от основания к противоположному углу) и деления этой суммы на два.

Равнобедренные трапеции. Длины оснований (тех сторон трапеции, которые параллельны друг другу) складываются, сумма делится на два. Полученное число умножается на высоту трапеции (в свою очередь, чтобы определить высоту трапеции, надо опустить на основание перпендикуляр с любого угла). В общем, трапеций лучше избегать.

Параллелограммы. Их площадь находится как площадь стороны, умноженная на высоту, проведенную к этой стороне.

Определив площади всех фигур, их надо сложить — вы получите площадь вашей кровли.

Как измерять разные кровли

Односкатную кровлю проще всего измерить, как мы уже сказали. Ее форма — квадрат или прямоугольник. Чтобы измерить площадь, надо измерить длину ската от конька до свеса и его ширину. Двускатная измеряется точно так же, только потом надо сложить площади двух скатов.

Вальмовая кровля — это уже четыре ската. Чаще всего их противоположные стороны одинаковы. Такая кровля состоит из двух треугольников и двух трапеций. Так что надо измерить длину каждого ската, ширину у свеса и у конька.

Шатровая крыша в первом приближении состоит из четырех равносторонних треугольников. Они должны быть равны по высоте, длине катетов и основания. Но лучше померить каждый треугольник отдельно (чтобы убедиться в правильности геометрии конструкции).

Если перед вами крыша более сложной геометрии, то надо мерить вручную каждый скат. Одинаковыми тут будут только симметричные элементы. И в таком случае надо измерять еще и углы — соответствуют ли они заложенному проекту.