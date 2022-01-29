День в истории: снос Арских казарм, первый автомобиль марки ГАЗ и открытие мыса Горн

Чем примечательна дата 29 января

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 29 января — международный День мобилизации против угрозы ядерной войны. В разные годы и столетия в этот день открыли мыс Горн, в России ввели гражданский алфавит и основали городскую почту, в Великобритании учредили высшую военную награду — «Крест Виктории», немецкий инженер-изобретатель Карл Бенц получил патент на первый в мире бензиновый автомобиль, норвежский уролог Фредерик Киил создал первую «искусственную почку», Борис Ельцин издал указ о свободе торговли. Родились шведский ученый Эммануил Сведенборг, русский писатель Антон Чехов, французский писатель Ромен Роллан, первый кубинский космонавт Арнальдо Тамайо Мендес. Умерли американский поэт Роберт Фрост, российский военный и государственный деятель Петр Багратион, немецкий химик Фриц Габер, советский актер Евгений Леонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие музея Шарифа Камала и снос Арских казарм

29 января 1930 года во всех школах и детсадах Казани ввели горячие завтраки. Питание в образовательных учреждениях России было еще до революции. В первых гимназиях, появившихся при императрице Елизавете Петровне, ученики начинали день с куска хлеба весом около 100 грамм. Завтрак наступал лишь после трех уроков и сопровождался молитвами. На Бесстужевских женских курсах был предусмотрен завтрак из двух блюд и обед — из трех. Советская система школьного питания появилась в 1918 году, когда Ленин подписал декрет «Об усилении детского питания». Работу начали практически с нуля. Меню составляли со строгим расчетом суточной потребности в еде, особое внимание уделяли соотношению белков, жиров и углеводов. Горячие завтраки школьники получали, как правило, во время второй и третьей перемен.

29 января 1950 года в Казани на ул. Островского, 15 открыли музей-квартиру классика татарской литературы Шарифа Камала. Передала помещение в дар музею и собрала архивы писателя его дочь — Зайнап Байгильдиева. Она также стала первым научным сотрудником музея. Писатель проживал в этой квартире с 1918 года и до смерти. Камал, чье настоящее имя было Шариф Камалетдинович Байгильдиев, родился 27 февраля 1884 года в деревне Татарская Пишля Пензенской губернии Инсарского уезда. Сегодня это Рузаевский район Мордовии. Отец его был сельским муллой. Получив начальное образование в медресе, молодой человек уехал из дома. Нанимался чернорабочим на строительство железной дороги, шахтером-забойщиком и рыбаком на Каспийском море. Потом уезжал в Стамбул и Каир, где был вольнослушателем в местных учебных заведениях. В 1905 году переехал в Санкт-Петербург к брату, устроился преподавателем и начал писать и публиковаться. В Казань переехал в 1925 году. Среди его известных произведений — роман «Таң атканда» (На заре) о революции, «Матур туганда» (Когда рождается прекрасное) о деревне 1920-х годов, пьесы «Ут» (Огонь), «Козгыннар оясында» (Воронье гнездо). Шариф Камал первым перевел на татарский язык роман «Поднятая целина» Михаила Шолохова. Скончался писатель 22 декабря 1942 года.

Фото: museum.ru

29 января 2015 года в Казани начали сносить здания Арских казарм на территории Советского района, разрушали военный городок в течение нескольких лет. Арские казармы представляли собой комплекс сооружений, предназначенных для размещения военных полков, переправленных в Казань перед Первой мировой войной. Также они были известны под названием Октябрьский городок. В основном, здания были построены в период с 1910 по 1911 годы. До 2011 года на этой территории располагалось Казанское высшее артиллерийское командное училище и несколько жилых домов для семей его сотрудников. После расформирования учебного заведения место было передано МЗИО Татарстана, а жилые дома перешли на баланс исполкома Казани. В 2015 году строительная компания «Унистрой» получила землю без обязательств сохранить здания комплекса, так как у тех не было охранного статуса. Впоследствии она возвела на этой территории жилой комплекс «Арт-сити».

Фото: realnoevremya.ru

Открытие первой городской почты и первый автомобиль марки ГАЗ

29 января 1833 года в Санкт‑Петербурге открылась первая в России городская почта. До этого почтамты и городские почтовые отделения пересылали корреспонденцию только между городами и в другие страны. Отсутствие городской почты создавало неудобство населению, торговым фирмам, промышленным предприятиям и правительственным организациям. Им приходилось держать большой штат посыльных для разноски пакетов, писем и пригласительных билетов. После открытия почты Санкт‑Петербург был поделен на 17 почтовых округов. Появилось 45 пунктов приема писем. Корреспонденцию забирали трижды в день, доставляли на почтамт, сортировали и разносили по адресам. Спрос на эти услуги оказался так велик, что в 1835 году указом императора Николая I существование городской почты утвердили на постоянной основе.

29 января 1932 года в Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе сошел с конвейера первый автомобиль марки ГАЗ — грузовик ГАЗ-АА, также называемый «полуторка». Образцом послужил американский грузовик Форд-АА образца 1930 года, впоследствии перепроектированный по советским чертежам. Автомобиль был оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 3 285 куб. сантиметров, развивающим мощность в 42 лошадиных силы, и четырехступенчатой коробкой передач. В отличие от американского прототипа, на ГАЗ-АА были усилены картер сцепления, рулевой механизм, установлен воздушный фильтр и спроектирован бортовой кузов. Это была одна из самых массовых советских машин. За время ее производства был выпущен почти миллион экземпляров в различных модификациях.

Фото: autonews.ru

29 января 1935 года в СССР была образована Калининская область. В ее состав вошел 51 район из Московской, Западной и Ленинградской областей. В 1990 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР она была переименована в Тверскую. Расположена область в северо-западной части России. Граничит с Псковской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Московской и Смоленской областями и является крупнейшим регионом Центральной России. В разное время ее территория входила в состав Ингерманландской, Санкт-Петербургской и Новгородской губерний. Сейчас население региона составляет 1 245 619 человек, здесь находится 23 города и 30 поселков городского типа. Административный центр и крупнейший город — это Тверь.

Источник: wikipedia.org

Крайняя южная точка архипелага Огненная Земля и первый бензиновый автомобиль

29 января 1616 года была открыта крайняя южная точка архипелага Огненная Земля — мыс Горн. Расположен он на острове Горн в проливе Дрейка, разделяющем Южную Америку и Антарктиду. Слава первооткрывателей принадлежит голландским мореплавателям Якобу Лемеру и Виллему Схаутену, которые искали новые торговые пути в Индию. Схаутен назвал мыс в честь родного города Хорна, в русской транскрипции звучащего как Горн. Моряки и путешественники в старые времена называли его «Пасть Дьявола», «Кладбище кораблей», «Старый людоед», что объяснялось плохим климатом в этой местности. Температура здесь постоянно колеблется от -2 до +14 градусов, практически весь год идет дождь и дует сильный ветер.

Фото: wikipedia.org

29 января 1886 года немецкий изобретатель Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Он назывался Benz Patent-Motorwagen. Сделанный в 1885 году он представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. Машина была оснащена четырехтактным бензиновым мотором с водяным охлаждением мощностью 0,9 лошадиных сил. Для тех времен она развивала высокую скорость — целых 16 километров в час. В 1887 году первый в мире автомобиль был представлен на выставке в Париже.

29 января 1960 года была создана первая в мире искусственная почка — аппарат для временного замещения выделительной функции почек. Ее используют для освобождения крови от продуктов обмена, коррекции электролитно-водного и кислотно-щелочного балансов при острой и хронической почечной недостаточности. В 1913 году американский ученый Джон Абель создал аппарат для гемодиализа, послуживший прообразом искусственной почки. Затем в 1944 году голландский ученый Вильям Колфф применил на практике обновленное устройство для диализа, а в 1960 году норвежский уролог Фредерик Киил модернизировал технологию и создал, по мнению ученых, самый удачный вариант. Этот аппарат использовался до 1990-х годов. А в 2004 году американский профессор Чарльз Дженнингс протестировал первое устройство имплантируемой искусственной почки. Патент на нее был зарегистрирован в США в 2006 году.

Фото: volynka.ru