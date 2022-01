Видео недели: Стамбул накрыло снегом, идеальный дворник и флешмоб снегоуборщиков

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

«We need hotel!»

Снежные бури и их последствия на этой неделе стали одной из самых обсуждаемых тем. Причем не только в России, но и в других странах мира. Снегопад, который впервые за 29 лет пришел на Анатолийский полуостров в начале этой недели, практически парализовал весь берег турецкий. Особенно досталось столице Турции, а вместе с ней и тысячам туристов, которые должны были вылетать из стамбульского аэропорта. Из-за непогоды авиарейсы пришлось отменить.

Российские туристы делились видеороликами, где показывали, как им приходится спать на неудобных сиденьях или на полу, бесконечные очереди у ресторанчиков быстрого питания. По словам одной из путешественниц, россиян отказывались размещать в отелях и не предоставляли питание. Людям приходилось скупать еду в фудкортах, где стоимость обычных блюд завышена в несколько раз.

После пары ночей, проведенных в стамбульском аэропорту, пассажиры устроили митинг, требуя предоставить им номера в отелях: десятки туристов прошли колонной по залу ожидания, скандируя «We need hotel!» Только после этого некоторым пассажирам, в основном с детьми, предоставили гостиничные номера. В Стамбуле в эти дни был и корреспондент «Реального времени», чей рейс также неоднократно откладывали.

По подсчетам АТОР, в среду в аэропорту турецкой столицы находились от 10 до 12 тысяч граждан России. Среди туристов, ставших заложниками снежной стихии, заметили известного французского актера Жерара Депардье. В четверг авиасообщение возобновили, и «Аэрофлот» вывез на родину 500 россиян.

Диво дивное для жителей Эллады

Редкое явление — снег — довелось увидеть на днях и жителям Греции. Там так же, как и в Турции, впервые за три десятилетия наступили заморозки и снегопад. Под снегом оказались остров Миконос и все острова Киклады, осадки выпали даже на островах Эгейского моря, что происходит еще реже. В снежном плену оказался и Акрополь в Афинах. Такая погода стала причиной для переноса футбольного матча, который должен был состояться в Афинах между местным клубом «Панатинаикос» и литовским «Жальгирисом». Жители греческой столицы, конечно же, засняли заснеженный храм, опубликовав затем видео в соцсетях.

Под снегом — земля обетованная

Снежная стихия добралась и до Израиля, обернувшись там снежным штормом, который случается всего раз в 10 лет. Из-за осадков перекрыли автомагистрали, не работал городской транспорт, отменили занятия в школах. Снег выпал не только в горных районах земли обетованной, но и в Иерусалиме.

Погребенные под снегом

В России коммунальщик, вышедший на борьбу со снежными завалами, управляя снегоуборочной машиной в подмосковном Зеленограде, решил не мучиться, объезжая неубранный вовремя автомобиль с дороги. Снегоуборщик просто-напросто стал сваливать на машину собранный вокруг снег. И тем самым запустил своеобразный флешмоб.

Аналогичные методы борьбы с несознательными автовладельцами взяли на вооружение снегоуборщики и других российских городов, в том числе и в Казани.

Заботливый дворник



А вот красноярский дворник, напротив, проявил заботу об автомобилистах. Убирая снег с тротуара, он заодно смел его и с припаркованных рядом машин. Видео с заботливым коммунальщиком распространилось по городским соцсетям. Как выяснилось, уборщика придомовых территорий зовут Бойиржон Жураев, который скромно ответил на вопрос местных журналистов: «Я лишь свою работу делаю», — а также отметил, что если этого не делать, то сдувать снег придется дважды, когда автомобили разъедутся. Кстати, в прошлом году мэрия Красноярска присвоила ему титул «Лучшего дворника года».

Есть женщины в дагестанских селеньях



На помощь застрявшему в снегах Цумадинского района Дагестана водителю ВАЗа пришли жительницы соседнего с автотрассой села. Этот случай был снят очевидцами и попал в соцсети на этой неделе. Сильные женщины на собственных плечах, с помощью тросов, преодолевая снежные завалы, вытянули машину на возвышенность. На выручку пришли и несколько мужчин, которые толкали автомобиль сзади.

Бобслей по-томски

В Томске из-за гололеда на дороге от своего владельца укатилась ванна. Курьезный случай попал на камеры случайных свидетелей. На кадрах видно, что ванна катится по наклонной и чуть не сбила идущего по дороге ребенка, а мужчина все это время пытался ее догнать. Пронесшись по пешеходному переходу, она остановилась лишь въехав в сугроб у дороги. Сюжет напоминает известный эпизод новогодней российской комедии «Елки-2». В комментариях к видео, которое опубликовали в одном из пабликов соцсети, томичи шутили — «печка от Емели убежала», «Зимние Олимпийские томские игры считаю открытыми! Мужик, надеюсь у тебя все хорошо!»

Галопом по снегу



Проезжающие водители по дороге в Альметьевском районе в эти дни засняли диких животных. Вдоль лесной полосы недалеко от автотрассы грациозно скакали три косули, или, как их еще называют, дикие козы. Это не первый случай в Татарстане, когда этот вид оленей выходит из лесов. Их численность постоянно растет, и сегодня, по подсчетам республиканского Госкомитета по биоресурсам, уже превышает 10 тысяч особей.

А не пора ли нам подкрепиться?



Еще один лесной обитатель, но уже в Вологодской области, попал на видеокамеры смартфона. Житель городка Торног Михаил Баженов, как обычно, на снегоходе отправился в лес — отвезти корм диким животным. Ему на пути встретился любопытный кабан, который смело запрыгнул в сани и начал обнюхивать, чем вкусненьким побалует горожанин на этот раз. Обычно зимой их подкармливают охотоведы, создавая для зверей особые столовые, куда постоянно привозят овощи, зерно и другое пропитание.

Скала Рок ударил лицом в пасту



Актер с мировым именем Дуйэн Джонсон в очередной раз стал жертвой розыгрыша, который устроила для него одна из дочерей. Видео, как он снова попался на уловку шалуньи, которую он в постах называет «мой торнадо», Скала Рок опубликовал на странице в «Инстаграме». На видео дочка просит его закрыть глаза, а затем прилепила ему на лицо лист фольги, измазанный арахисовой пастой. Под видео актер написал: «You’d think after all this time, I’d learn my lesson of playing my little tornado’s favorite game, «Daddy Close Your Eyes» What a fool I am» («Можно было подумать, что после стольких лет я усвою правила игры моего маленького торнадо под названием «Папочка, закрой глаза». Какой же я дурак»). У видео более 5,7 млн просмотров и более 56,5 тысячи комментариев.