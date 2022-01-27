Сборная России набрала 15 наград в олимпийском сезоне. А как было перед Ванкувером, Сочи и Пхенчханом?

Сравниваем нынешнюю ситуацию с предыдущими олимпийскими сезонами

Неплохие результаты выдает сборная России по биатлону перед XXIV зимними Олимпийскими играми в Китае. Только за половину сезона командными усилиями было заработано больше медалей, чем за полные сезоны последних лет. По окончании итальянского этапа в копилке сборной четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Болельщики любят цифры и статистику, поэтому спортивная редакция «Реального времени» сравнила нынешнюю ситуацию с теми, какие складывались в три предыдущих олимпийских сезона — перед Ванкувером-2010, Сочи-2014 и Пхенчханом-2018. Подробности — в материале.

Самый урожайный сезон перед Ванкувером-2010



Перед олимпийским сезоном 2009/10, множество биатлонистов получили травмы или еще не оправились от них в начале и в течение сезона. Однако в основном это спортсмены не из самых топовых сборных. В любом случае наша команда тогда буквально пылесосила награды почти на каждом из шести этапов Кубка мира, предшествующих Олимпиаде в Ванкувере. Это был последний такой урожайный олимпийский сезон до сей поры. Возможно именно тот год можно считать точкой начала отсчета перед постепенным спадом у наших спортсменов.

Первый этап в шведском Эстерсунде для нашей сборной прошел с переменным успехом. В индивидуальной гонке и среди мужчин и среди женщин наши Светлана Слепцова и Максим Чудов заняли лишь четвертые места. Зато в спринте серебро взяла Ольга Медведцева. Взяли наши девчонки серебряные медали и в эстафете (участвовали тогда Слепцова, Булыгина, Зайцева и Медведева).

В Хохфильцене у женщин гегемонию в спринте держали шведки, но Ольга Зайцева составила им компанию на пьедестале (бронза) У мужчин же в спринте медали серебряной и бронзовой пробы взяли Круглов и Устюгов. Девчонки отыгрались в гонке преследования — там 2-е и 3-е места заняли Слепцова и Зайцева. А в эстафете наша сборная (женщины) наконец-то получила медали высшей пробы. Мужчины тогда довольствовались серебром.

Фото: biathlonrus.com

В Поклюке мы провалили индивидуальные гонки, а в спринте по золоту взяли Светлана Слепцова и Иван Черезов. Анна Богалий-Титовец финишировала сразу за Слепцовой (серебро). Золотыми наши биатлонисты стали и в гонке преследования — медали высшей пробы взяли Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

В Оберхофе в эстафете вновь золото выиграли девчонки: (Богалий-Титовец, Булыгина, Медведцева, Слепцова). По итогам спринта вновь золотые медали достались Евгению Устюгову. На другом немецком этапе в Рупольдинге мы получили еще три медали — на спринте (Ольга Медведева, серебро), в эстафете (золото у Черезова, Шипулина, Чудова, Устюгова) и на масс-стартах (серебро у Устюгова).

А вот заключительный этап, перед стартом Игр в Ванкувере, в традиционно удачной в последние годы итальянской Антерсельве мы тогда провалили и уехали без медалей. Судя по всему, все силы и мысли уже были обращены на Канаду.

Таким образом, за неполный сезона (шесть этапов) наша команда забрала 20 медалей, восемь из которых — золотые, девять — серебряные и три — бронзовые.

Фото: biathlonrus.com

На сколько были готовы радовать домашнюю публику? Сочинская Олимпиада — 2014

На старте сезона в шведском Эстерсунде наши девушки втроем заехали в топ-10 в спринтерской гонке. Ольга Зайцева принесла первую серебряную медаль в копилку сборной. Бронзовый успех не заставил долго ждать, уже в следующем спринте Ирина Старых взяла свою медаль. А у мужчин серия безмедальных гонок затянулась вплоть до третьего этапа кубка мира. Во Франции наш мужской квартет окупил сполна свои неудачи — парни уверенно финишировали на первом месте эстафетной гонки.

И девушки, вдохновившись победой парней, выигрывают эстафету в Рупольдинге. Екатерина Глазырина, Ольга Зайцева, Ирина Старых, Ольга Вилухина — держатся в числе лидеров всю гонку, а финишер Вилухина обыгрывает в финишном створе Франциску Хильдебранд.

Следующую женскую эстафету отменили из-за тумана, а мужчины с треском провалили свое выступление. Они заняли лишь 8-е место: зашли на штрафной круг, использовали 13 дополнительных патронов и ход показали не самый лучший. Для сравнения — сборная Германии замкнула тройку лидеров также с одним штрафным и 10 дополнительными патронами.

Несмотря на это, медальный запас выглядел довольно весомо: две золотые (обе выиграны в эстафетах), четыре серебряные и пять бронзовых. В личных гонках ребята выступали стабильнее и приносили медали, тем самым показывая свою готовность перед домашней Олимпиадой.

Сезон 2017/18 перед Олимпиадой — 2018

В этот олимпийский сезон мужская сборная была в числе лидеров. Как Норвегия и Франция, Россия была представлена максимальной квотой — шесть человек. Женщины же утратили лидерство и выступали впятером, как и сборная Норвегии, кстати. Первую гонку сезона (сингл-микст) наша двойка — Виктория Сливко и Матвей Елисеев — успешно провалила. Ребята финишировали на 8-м месте.

Первая награда в этом сезоне была завоевана Антоном Шипулиным в Анси (Франция) это случилось после 10 безуспешных гонок, Антон финишировал третьим в гонке преследования. Следующую, и снова бронзовую, медаль взяла эстафетная четверка в Рупольдинге. Женщины же «попадали в цветы», но не поднимались на пьедестал. По итогам предолимпийских стартов Россия имела на своем счету три медали — все бронзовые, две из которых были завоеваны усилиями Шипулина.

Фото: biathlonrus.com

Наши биатлонисты накануне Олимпиады — 2022 в Пекине

Долго ждала российская биатлонная публика окончания темных времен, и, кажется, наконец-то свет в конце тоннеля виден.

Пожалуй, это самая сильная и боеспособная команда за последнее десятилетие. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова — эти ребята еще с начала сезона показывают характер и борются с фаворитами за медаль в каждой гонке. Их заслугами было завоевано четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Не нарушая русских традиций в итальянской Антерсельве, Антон Бабиков в первой же гонке выиграл золото, пройдя все этапы без штрафов, что бывает редко в индивидуальных гонках в условиях высокогорья, а Карим Халили в этой же гонке стал третьим.

А следующие два серебра были завоеваны в эстафетных гонках у мужчин и женщин. Если дебютант Даниил Серохвостов выигрывает ходом у олимпийского чемпиона Тария Бе, а вернувшаяся из декрета Кристина Резцова обгоняет на последнем подъеме бывшего лидера Кубка мира Доротею Вирер, что ждать от этих ребят на олимпийских трассах в Пекине?