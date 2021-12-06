Частных перевозчиков Уфы вытесняют с рынка ради варяга из Подмосковья?

С городских маршрутов убирают старые пазики, многие автобусы выставили на продажу

Фото: Эмиль Зиянгиров

Пазики с уфимских улиц «переехали» на сайты объявлений. В рамках транспортной реформы от частных перевозчиков потребовали обновить парк автобусов, в связи с чем многие предприниматели выставили свои транспортные средства на продажу. Уйдут ли вместе с пазиками коммерческие перевозки? По мнению экспертов, в Уфу может прийти внешний перевозчик из Питера или Подмосковья — по примеру Перми. Подробности — в материале «Реального времени».

«Нас еще вспомнят добрым словом»

Одной из главных задач транспортной реформы, которая началась в Башкортостане в 2018 году, стало обновление парка автобусов. Радий Хабиров обратил внимание, что старые пазики смотрятся на улицах Уфы неэстетично. А во время прямой линии в сентябре руководитель региона подчеркнул, что в 2022 году в столице Башкирии будут работать только новые автобусы:

— Мы договорились, к концу этого года уходят пазики. Такое решение — вопрос эстетики. Пазик— хорошая машина. Но Уфа— столица миллионного города. Есть более современные модели. Пазики будут ездить в городах, районах и так далее.

С начала декабря частные перевозчики начали массово выставлять пазики на продажу. Приобрести подержанный автобус сегодня можно по цене от 120 до 800 тысяч рублей в зависимости от состояния и года выпуска.

Радий Хабиров обратил внимание, что старые пазики смотрятся на улицах Уфы неэстетично. Фото glavarb.ru

Рамис Давлетов (имя изменено по просьбе перевозчика) работал на своем автобусе на нескольких городских маршрутах. Как и многих других, к продаже его подтолкнул скорый запрет на использование пазиков:

— У всех одна причина — это запрет, который принудительно «добровольный». Официального указа при этом нет, все только на словах. Если «Башавтотрансу» автобусы покупают за счет бюджета, то у частников другая ситуация, к новому году на многих маршрутах автобусов и водителей просто не будет.

Найти покупателя на автобус непросто, уверяет водитель. Раньше таких проблем не было, пазики были ликвидным товаром:

— В прошлые годы ПАЗы отрывали с руками и ногами. На всех маршрутах требовались они. Автобус недорогой, простой в ремонте, запчастей на него много, для пассажиров он удобный, теплый. Думаю, что продать получится. Мне уже звонили из районов, хотят взять в хозяйства, для наших дорог пазик — самое то.

Что будет делать дальше, Рамис пока не решил, многие его бывшие коллеги пошли работать в такси, а кто-то даже планирует переезжать в другой регион. А вот условия, которые предлагает государственный перевозчик, по мнению водителя, не очень привлекательны, а больше всего от происходящего пострадают пассажиры:

— В «Башавтотранс» идут те, кого уже загнали в угол, либо приезжие. Условия там не очень. Чтобы получить приемлемые деньги, нужно без выходных пахать. Они закупают автобусы, а кто будет на них ездить за такие деньги? Вот это вопрос. В январе — феврале, когда люди будут мерзнуть на остановках, нас еще вспомнят добрым словом.

Перевозчики бьются за свои права

Руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева в беседе с «Реальным временем» отмечает, что официального запрета на выход пазиков на линию нет, тем не менее вряд ли кто-то рискнет приобретать их для работы на городском маршруте.

— На каждый товар найдется свой покупатель. Возможно, организации приобретут для доставления своих работников к месту работы... Пазики не совсем под запретом. Нежелательны для руководства, скорее всего. Все понимают, что необходимо обновлять автопарк, приобретать более комфортные транспортные средства, но желают не оказаться в такой же ситуации, как Искалин, прежде чем продать, пусть документы получат и не отдают обратно.

Ранее крупный частный перевозчик Виктор Искалин после конфликта с мэрией Уфы убрал свои автобусы с маршрутов, обратился в суд, прокуратуру и следственный комитет. По словам предпринимателя, он обновил свои автобусы среднего класса вместимости и подал заявку на получение новых карт маршрута. Однако, по его словам, администрация не выдала необходимые документы. Так как без маршрутных карт перевозчик не может выводить пассажирский транспорт, ему пришлось приостановить движение.

Линар Алтынгузин — один из водителей на 272-м маршруте, который принадлежит Искалину. По его словам, он и некоторые его коллеги оказались в ловушке.

— Купил новый автобус и сижу без работы, что делать? Вот и весь расклад, на линию не выпускают, карты не обновляют, толку, что мы купили новые автобусы, если работать не дают, хотя обещали! Сказали: «Меняйте!» Мы поменяли. Что нам теперь делать с этими новыми автобусами? — задается вопросом водитель.

При этом на старые пазики, которые относятся к малому классу, маршрутные карты у Искалина остаются, но всех водителей на линии проверяют сотрудники ГИБДД. По словам маршрутчиков, останавливают дорожные инспекторы исключительно автобусы Искалина.

По мнению руководителя Ассоциации пассажирских перевозчиков Натальи Тептеревой, пострадавшим предпринимателям нужно отстаивать свои права, иначе государственный перевозчик может оказаться монополистом:

— Несмотря на попытки монополизировать ГУП «Башавтотранс», пока еще есть законы, которыми нужно пользоваться и защищать свои права. Понятно, что тяжело бороться с «государственной махиной», у которой очень много административных ресурсов, но есть законы, и хотелось бы, чтобы они соблюдались не в одностороннем порядке.

«Все, что происходит, к транспортной реформе не имеет отношения»

По мнению эксперта в сфере транспорта Олега Арефьева, процесс ухода частных перевозчиков с рынка продолжается не первый месяц:

— «Исход» частных перевозчиков начался не вчера. Если у частников раньше за право выйти на линию очередь стояла, то этим летом они не всегда могли набрать на линию нужное количество автобусов. Причин масса. Основная в том, что водители автобусов часто оказываются заложниками выяснения отношений между исполнительной властью и «перевозчиками», по чьим картам они работают на линии. Не думаю, что для кого-то, кто хоть немного разбирается в вопросе, является секретом, что владельцы автобусов и владельцы маршрутов это часто совершенно разные лица, и первые просто работают по определенному соглашению со вторыми под их лицензией и с их картами.

Еще одной проблемой для частных перевозчиков стало внедрение системы безналичных платежей. Скандалы с пассажирами, которые хотели оплатить проезд картой, случались нередко. Происходило так из-за того, что до водителя такие платежи доходили не всегда:

— Начал существенно падать пассажиропоток, начали внедрять кривую систему безналичных платежей, с которой частники, несмотря на громкие заявления представителей Башкирского регистра социальных карт, денег реально не видели. При этом, повторюсь, часто водитель/владелец автобуса и перевозчик разные люди. И бывало, чего греха таить, перевозчики получали деньги, а водителям их по разным причинам не выдавали. В совокупности с критически просевшим потоком это и дало общий результат. Владельцы автобусов стали уходить в другие регионы или продавать свои автобусы, в основном пазики старых модификаций. Проблема в том, что сегодня их не так просто продать, предложение существенно превышает спрос, — рассказал «Реальному времени» Олег Арефьев.

По мнению эксперта, «Башавтотранс» по-прежнему далек от монополии на рынке перевозок Уфы, причина тому — нехватка кадров у государственного перевозчика:

— По последним официальным данным, «Башавтотранс» занимал около 25% рынка пассажирских перевозок. Чтобы занять все сто, мало просто купить много автобусов, у нас и сейчас купленные далеко не все работают. Самое страшное, что в гаражах сейчас почти не закрепляют водителей за автобусами, их пересаживают с новых на еще более новые. И их все равно не хватает. Нужна инфраструктура, место стоянок, заправки, мойки, ремонтная зона, сейчас все это уже соответствует объему купленных автобусов.

По мнению эксперта, «Башавтотранс» по-прежнему далек от монополии на рынке перевозок Уфы. Фото: Тимур Рахматуллин

Олег Арефьев предполагает, что дальнейшее развитие транспортной системы пройдет с привлечением внешнего перевозчика, по сценарию Перми и Твери:

— Я почти уверен, как минимум, в свете ряда последних назначений, что «Башавтотранс» и не планируют делать хозяином рынка всех перевозок. Надежда на то, что придет внешний перевозчик, по принципу Перми, Твери и многих других городов. Переговоры об этом шли давно, вопрос упирался в экономику. Вариантов немного: это будет либо питерская команда, либо из Подмосковья. Второе более реально. Думаю, ближе к следующему лету появится уже полная ясность.

По мнению Олега Арефьева, такой подход может принести свои плоды, но только при условии грамотно составленных правил работы:

— Хорошо это или плохо, однозначно ответить сложно. Если мы сможем поставить четкие правила работы и главное следить за их соблюдением, то почему нет, только ставить у нас эти правила некому, соответственно, ожидать хорошего сложно, тем более у перевозчика из Подмосковья довольно спорная репутация и за ним тянется шлейф довольно серьезных скандалов, которые просто не особо выходят в информационное поле.

Эксперт уверен, что на сегодняшний момент решается не системный вопрос, а только решение задачи, поставленной руководством, — борьба с пазиками:

— В любом случае все, что сегодня происходит, к транспортной реформе не имеет вообще никакого отношения. Это решение очаговой задачи борьбы с пазиками, которую поставил перед чиновниками Хабиров и которую они по мере своих сил и своего понимания решают. Решить, конечно, решат, слишком много поставлено на карту, для многих, я думаю, даже их кресла. Чем закончится? Ну будет еще сложнее уехать, а чиновники еще активнее будут пытаться доказать, в первую очередь сами себе, что все под контролем.