Гибкость или твердость?
Сравниваем металлическую и мягкую черепицу по восьми параметрам
Один из самых популярных на сегодня кровельных материалов для индивидуального дома — металлочерепица. Но и гибкая черепица тоже имеет массу достоинств. Что выбрать? Зависит от того, какие параметры домохозяин будет считать ключевыми — цену или уровень шума, легкость укладки или особенности фактуры. У этих двух материалов разные особенности. Сравним их по восьми показателям, а что выбрать — каждый домохозяин сможет решить сам.
- Цена
Цена этих материалов примерно сравнима. Однако гибкая черепица укладывается на ровное твердое основание, в отличие от металлочерепицы. В этой роли выступает влагостойкая фанера или, например, OSB. В связи с этим устройство крыши, покрытой мягкой черепицей, обходится дороже. К примеру, сравним средние цены на эти материалы в одной из крупных торговых сетей, представленных в Казани.
Металлочерепица российского производства с толщиной листа 0,4 мм — 489, 63 рубля за квадратный метр.
Гибкая черепица одного из известных производителей — 452,31 рубля за квадратный метр.
Влагостойкая фанера ФСФ толщиной 9 мм — 872,69 рубля за квадратный метр.
Прибавим сюда расходные материалы и стоимость работ (в зависимости от выбранной модели, сложности кровли и уровня квалификации бригады) — и получается, что обустроить металлочерепичную кровлю обходится гораздо дешевле, чем крышу из битумной черепицы.
- Вес
Металлочерепичная кровля весит меньше, чем гибкая, в среднем на 10 кг/кв. м. Средний вес металлочерепицы 4,5 кг/кв. м. Мягкая черепица весит в среднем 8,5 кг/кв. м, плюс еще 6 кг/кв. м — влагостойкая фанера в подложке.
Эта разница, впрочем, несущественна, если стропила устроены правильно. Расчетная снеговая нагрузка в Казани составляет 200 кг/кв. м. Поэтому в общих масштабах разница между весом кровли из металлочерепицы и из битумной черепицы выглядит небольшой.
- Шумоизоляция
Шумоизоляция у гибкой черепицы выше, чем у металлической. Во-первых, это связано с особенностями покрытия (по металлу дождь барабанит куда звонче, чем по мягкой черепице). Во-вторых, важна и толщина покрытия: готовое покрытие кровли из мягкой черепицы почти втрое толще, чем из металлочерепицы.
Впрочем, эта проблема снимается за счет утепления: в любом случае в нашем климате придется утеплять перекрытие или мансарду, иначе через кровлю из дома будет уходить большое количество тепла. А утеплитель частично решит и проблему звукоизоляции.
- Фактура
Это довольно субъективный параметр, по какой-то определенной шкале его невозможно оценивать. Гибкая черепица не имеет классического «черепичного» рельефа и не похожа на натуральную. Она декорируется минеральной крошкой, рисунок формируется за счет того, как обрезан нижний край.
А вот металлическая черепица больше походит на натуральную, особенно если подобрать соответствующий цвет: у нее есть похожая «волна» и твердая структура.
- Срок службы
Среднестатистический срок службы металлочерепицы производители заявляют на уровне 30—40 лет. Есть премиальные модели с пластизоловым покрытием, от которых ждут бесперебойной службы в полвека, но мы ориентируемся на средние цифры. Гарантия на мягкую черепицу дается на уровне 20 лет, и прослужить она должна те же 30—40 лет.
Таким образом, по сроку эксплуатации материалы сравнимы.
- Укладка по криволинейной поверхности
Мягкая черепица удобнее металлочерепицы в работе на сложных, изогнутых, купольных поверхностях. Так что если вы хотите обустроить себе сложную по форме кровлю, то с гибкой черепицей работать будет проще.
- Сложность укладки
Сложнее и дольше укладывать гибкую черепицу. Специалисты рекомендуют нанимать для этого бригаду, которая уже имеет опыт работы с таким материалом. Кроме того, под нее нужно будет обустраивать сплошное покрытие из фанеры — это дает удорожание работы.
На сегодняшний день максимальная цена за монтаж мягкой кровли в Казани, судя по расценкам на популярных сайтах, составляет 1200 руб./кв. м. За укладку металлочерепичной кровли просят максимум 1000 руб./кв. м.
- Количество отходов при резке
В зависимости от сложности кровли и навыков монтажников, при укладке может быть потеряно в виде отходов и обрезков от 2 до 7% мягкой черепицы. Благодаря своему специфическому составу и особенностям ее монтажа, это один из самых безотходных кровельных материалов. Особенно выгодна она при обустройстве «сложносочиненных» кровель.
Что касается металлочерепицы, то отходов при резке будет немного, если крыша обычная, двускатная. А вот вальмовые, эркерные крыши, украшенные шпилями и башенками, окажутся «золотыми», если крыть их металлочерепицей. Поскольку листы крупные, то обрезать придется много.
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