Ашот Саркисян: «Экономика на грани полного коллапса, Афганистану грозит масштабный голод»

Международный комитет гуманитарного сотрудничества с Афганистаном призвал Россию и США помочь стране под управлением талибов*

В редакцию «Реального времени» поступило обращение Международного комитета гуманитарного сотрудничества с Афганистаном к президентам России и США. Председатель комитета, профессор Ашот Саркисян просит Владимира Путина и Джо Байдена оказать срочную гуманитарную помощь стране, оказавшейся под управлением талибов*. В своем письме он обратил внимание на тяжелую социально-экономическую ситуацию в Афганистане и предложил объединиться для решения гуманитарного кризиса. Предлагаем полный текст обращения главы организации к лидерам двух держав.



Уважаемые Лидеры,

С большим сожалением наблюдаем за конфронтацией между США и Российской Федерацией, достигшей опасной черты, и считаем необходимыми решительные действия для устранения этой опасности, так как это касается безопасности всего мира.

В то же самое время происходят события, могущие привести к уничтожению целого народа. По данным ООН, сегодня в Афганистане сложилась одна из худших кризисных ситуаций в мире, экономика страны оказалась на грани полного коллапса, и Афганистану грозит масштабный голод. Как подчеркнул исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Д. Бизли, «следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле».

Причина — ООН испытывает острую нехватку финансов для оказания гуманитарной помощи миллионам афганцев, хотя около 9,5 миллиарда долларов Центробанка Афганистана блокированы и новым властям отказано в возможности пользоваться ими. Вместе с тем растущие экономические проблемы в свою очередь могут привести к увеличению производства опия, что может вызвать крайнее беспокойство не только государств региона, но и всего мира. Ко всему этому добавилась еще и пандемия COVID-19 и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране.

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Таким образом, ситуация в Афганистане приобрела катастрофические масштабы, и для всего мирового сообщества сегодня первостепенной задачей должны стать не размышления и обсуждения на тему создания инклюзивного исламского правительства, и только после этого — оказание экономической помощи, а незамедлительное создание условий для спасения народа Афганистана.

Выходом из сложившейся критической ситуации, на наш взгляд, было бы проведение международной гуманитарной конференции по Афганистану с участием США и государств-членов НАТО (ответственных за создавшееся положение), государств Центральной Азии, России, Ирана, Китая, Турции, Пакистана и Индии — для обсуждения первостепенных гуманитарных проблем и определения реалистичной стратегии по Афганистану. Программа конференции, подготовленная Международным комитетом, была обсуждена и поддержана в свое время противоборствующими сторонами, правительством Афганистана и движением «Талибан»*.

Предпосылки для таких действий есть — несмотря на отчаянные призывы ООН, нет единой стратегии и единых действий стран, вовлеченных в афганский процесс, а ситуация в Афганистане продолжает деградировать, имеет все признаки гуманитарной катастрофы и грозит выйти из-под контроля и выплеснуться за пределы Афганистана — в Центральноазиатские государства, Иран (а через него — в Турцию, государства Европы и Южного Кавказа), Пакистан и Китай.

Сегодня Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация обладают уникальной возможностью не конфронтации, а достижения прогресса в двусторонних отношениях, так как их объединяет общий интерес — противодействие и борьба с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

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Международный комитет обращается к Президенту Д. Байдену и Президенту В.В. Путину с просьбой возглавить патронат Международной гуманитарной конференции по Афганистану, что, несомненно, послужит мощным импульсом для запуска мирного процесса в Афганистане, а также продемонстрирует готовность США и России к восстановлению взаимного доверия.

Только объединение усилий США, стран Запада и России может вывести Афганистан из критической ситуации. Здравый смысл должен возобладать, и США, страны Запада и Россия должны вернуться к политике стратегического партнерства, что приветствовалось бы всем миром.

Международный комитет гуманитарного сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан, объединив усилия представителей гражданского общества многих стран мира, может оказать содействие процессу примирения в стране и выходу из кризиса.

В подобных процессах мы принимали самое непосредственное и активное участие — при разработке и претворении в жизнь здравоохранной части политики Национального примирения в Афганистане, направленной на установление мира в стране и прекращение братоубийственной войны (1987—1992 гг.).

Для всего международного сообщества превращение Афганистана в стабильное и мирное государство, обеспечивающее достойную жизнь для своих граждан, откуда не исходят угрозы, должно стать стратегической целью.

*«Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ашот Саркисян