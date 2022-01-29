«Весь район держит в страхе огромная псина»

Жители микрорайона на востоке Казани ищут управу на владельцев агрессивной собаки

В редакцию «Реального времени» обратились за помощью жители нового микрорайона на востоке Казани — ЖК «Грин». Последние месяцы люди живут в страхе из-за агрессивного пса, который наведывается к ним из частного сектора по соседству — поселка Малые Клыки. От его клыков уже пострадало несколько домашних собак, а страха натерпелись и их владельцы, спасаясь бегством. Причем приходящая псина — не бродячая. Опасное животное проследили до ворот одного из домов, и пострадавшие уверены, что ее хозяева живут здесь. Но сама предполагаемая хозяйка отрицает, что спускает собаку с цепи. Многочисленные жалобы во все инстанции ни к чему не привели. Как быть в такой ситуации и где искать управу пострадавшим — подробности в нашем материале.

«Мне сосед помог, услышал мои крики»

Несмотря на успешно пройденные кинологические курсы и большой опыт общения с собаками, Татьяна Пономарева оказалась в числе пострадавших от агрессивного животного. Когда девушка выгуливала своего питомца, чужая собака напала и едва не задрала ее пса.

— Девятого января она на меня напала. Собака явно неадекватная. Я могу запросто стаю собак разогнать большую, а тут она как будто ничего не соображает. Похожа на метиса кавказской овчарки. Там 60 кг, не меньше. Мне сосед помог, услышал мои крики. Я знаю, как сделать собаке больно, чтобы она расцепила пасть. Я все применяла, но ничего не получалось. Сосед прибежал, стал бить в морду собаке, и она отпустила моего пса. Так бы, мне кажется, она бы и меня сожрала, — рассказала Татьяна.

В беседе с журналистом «Реального времени» она отметила, что внешний вид собаки говорит о не самых лучших условиях ее содержания, а ее поведение указывает на плохое отношение со стороны возможных хозяев:

— Состояние у собаки явно неважное. Колтуны, она ни разу не мытая, у нее отмерзший хвост. Ей никакую ветеринарную помощь не оказывают, не ухаживают вообще за питомцем. Это по сути жестокое обращение с животным. У меня такое чувство, что хозяин ее бьет, потому что собака боится именно мужчин. Если она пытается пристать к собаке, которую на поводке ведет мужчина, то она быстро отбегает. У меня супруг эту собаку отогнал на раз-два.

Прибегает собака на улицы нового жилого комплекса «Грин», как заметили пострадавшие, из частного сектора по соседству — жилого массива Малые Клыки.

— Весь район держит в страхе огромная псина, которая почти на смерть подрала соседского пса. Мы вчера от нее убегали со скоростью света. Неделю уже терроризирует нас! — пожаловалась еще одна местная жительница Мария.

«Собака неоднократно нападала на людей»

Пономаревы узнали от соседей и о других нападениях животного. Оказалось, страдают многие собачники, выходя на прогулку с питомцами. Агрессивный пес появляется, как правило, вечером. По словам соседей, похожая собака едва не покусала ребенка. Животное бы приняли за бродячее, если бы не кусок цепи на шее. Причем, как выяснилось, на собаку жаловались не только жители многоквартирного ЖК, но и население самих Малых Клыков:

— Там нам рассказали, что эта собака неоднократно нападала на людей, на соседей. Даже было судебное разбирательство, после чего собака на время пропала, сидела на цепи. Мы уже три года тут живем и постоянно слышим вой. Но в какой-то момент он прекратился, и собака начала появляться снова. Я думаю, она достала своих хозяев воем, и они опять решили отпускать ее погулять, — предполагает Татьяна.

Местным жителям показалось, что они нашли предполагаемых хозяев агрессивного пса на улице Большой Красной в Малых Клыках, проследили за собакой до ворот. Фото предоставлено жителями ЖК «Грин»

Местные жители решили, что нашли предполагаемых хозяев агрессивного пса на улице Большой Красной в Малых Клыках, они проследили за собакой до ворот дома. По их словам, на цепи здесь действительно сидит похожая по описанию собака. Однако ее владелица, с которой связался корреспондент «Реального времени», категорически опровергает все обвинения:

— У нас собака одна на цепи, вторая — ночует дома. И ворота стоят. Так что пусть не говорят! Тут, на улице Большой Красной, очень злые люди. Собака реально бегает, но она не наша, — заявила хозяйка дома.

После того как историей заинтересовались журналисты, местные жители отметили, что на улице собаку видеть перестали, а вот регулярный вой стал доноситься снова.

«Хозяин может нести административную или уголовную ответственность»

С просьбой решить проблему жители микрорайона обращались в разные инстанции — от мэрии Казани до службы отлова собак и полиции.

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что в такой ситуации у исполкома нет полномочий вмешиваться в проблемные вопросы по собакам, у которых есть хозяева. Это компетенция органов внутренних дел, участкового. Исполком организовывает работу по собакам, у которых нет хозяев.

Ответа на заявление в полицию местные жители пока так и не получили, в пресс-службе Управления МВД России по городу Казани на момент выхода публикации на запрос «Реального времени» не ответили.



Юрист Игорь Мурзин в беседе с «Реальным временем» отметил, что в зависимости от тяжести нанесенных собакой повреждений отвечать перед законом будет ее хозяин:



— По российскому законодательству собака является предметом собственности своего хозяина. В целом же ответственность зависит от обстоятельств самого происшествия, а также от оценки вреда. Собака может быть расценена как инструмент причинения вреда здоровью или иных последствий. Как оружие, в данном случае собака выступает в качестве орудия совершения правонарушения. И хозяин в таком случае может нести административную или уголовную ответственность: ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и даже ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В случае же причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) человеку может грозить штраф в размере до 80 тыс. рублей, а также исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Игорь Мурзин подчеркивает, что если собака принадлежит к породе, признанной потенциально опасной, даже выгул без намордника может грозить штрафом:

— Согласно утвержденному правительством России постановлению, в список потенциально опасных попали 12 пород собак и их метисы, которые имеют генетически детерминированные качества агрессии и силы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака.

Владельцам потенциально опасных собак теперь будет грозить штраф до 5 тыс. рублей за выгул питомцев без намордника. Фото: dog-blog.ru

Владельцам потенциально опасных собак теперь будет грозить штраф до 5 тыс. рублей за выгул питомцев без намордника — такие поправки содержатся в обновленной редакции проекта КоАП РФ. Правила выгула потенциально опасных собак будет регулировать ст. 14.19 КоАП РФ. Согласно новой редакции, штраф за выгул опасных собак без намордника и поводка составит от 3 до 5 тыс. рублей.

Юрист отмечает, что по закону в случае обнаружения нарушений при выгуле собаки необходимо обращаться в полицию:

— В случае отсутствия намордника или поводка необходимо вызывать сотрудников полиции, которые зафиксируют административно-правовое нарушение и привлекут владельца к соответствующей установленной законом ответственности. Что касается нападения на домашнего питомца или даже его убийства другой собакой, по закону домашние животные являются имуществом, соответственно, и рассматриваться это будет в качестве причинения вреда имуществу. Причиненный вред также может быть возмещен в гражданском судопроизводстве, если сторонам не удастся договориться в досудебном порядке.