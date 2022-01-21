Наказанные за наколки АУЕ*, новоселье в ШИЗО и зона без ковида и связи

Начальник УФСИН по Татарстану о жизни и проблемах за решеткой

В 2021-м в колониях и СИЗО Татарстана резко сократилась смертность, но дефицит мест для живых арестантов никуда не делся. Частичным решением проблемы должны стать камеры штрафного изолятора в пестречинской колонии №3. Кого там планируют содержать, почему буксует стройка нового казанского изолятора, сколько экстремистов-агитаторов АУЕ* обнаружили за год за решеткой в Татарстане и почему власти взяли курс на борьбу с тунеядством зэков — в материале «Реального времени» с итоговой коллегии УФСИН республики.

Где и когда начнется тюремная стройка



Запланированный к 2026 году новый тюремный замок в Казани может быть построен на несколько лет раньше. Если удастся пробить поправки в федеральной целевой программе по развитию пенитенциарной системы — в части сокращения этапов растянутого на 5 лет финансирования. Ведь чем дольше — тем дороже.

На данный момент есть «добро» Главгосэкспертизы по проекту и его смете, есть утвержденный ФЦП график начала строительства СИЗО на 1000 мест в Казани — 2022 год. Однако на сами работы деньги пока не выделены и потому их дата не определена. В УФСИН по РТ и правительстве республики надеются — вопрос по срокам решится к середине года. «Зачем на 5 лет растягивать, выделяя по 80-100 млн рублей? Время идет — проект дорожает. Мы хотим его построить буквально в течении двух лет», — комментирует ситуацию помощник премьер-министра РТ, экс-глава регионального управления ФСИН Дауфит Хамадишин.

С местом уже определились — в чистом поле за территорией «Казаньоргсинтеза», где поблизости есть уже подведенные коммуникации — газ, электричество, канализация. Это исключит дополнительные затраты.

По данным на 1 января в пяти СИЗО республики находились 2295 арестованных и осужденных — на 220 больше установленного лимита. Годом раньше на тех же площадях содержали 100 «лишних». Эти данные привел в своем докладе руководитель УФСИН по РТ, полковник Эдуард Хиалеев.

Самые перегруженные изоляторы республики — казанские СИЗО-2 (112 человек сверх нормативов) и СИЗО-1 (65 человек).

«Мы хотим его построить буквально в течении двух лет», — комментирует ситуацию Дауфит Хамадишин

Из ШИЗО в СИЗО

Для частичного решения проблемы по требованию прокуратуры Татарстана в республике решено перепрофилировать под следственный изолятор камеры ШИЗО в пестречинской ИК-3. Будущее спецучреждение сокращенно назвали ПФРСИ — помещение, функционирующее в режиме следственных изоляторов. В нем будет 120 мест.

«Условия там хорошие — здание построено лет пять назад — оно новее, чем казанские СИЗО. Быстрее всего будем направлять туда людей, которые идут по апелляционным делам — тех, кого сейчас увозим за пределы республики», — говорит Эдуард Хиалеев.

Как выяснилось — работ по перепрофилированию ШИЗО в СИЗО не так уж много, но , чтобы арестанты отметили новоселье, нужно построить новый штрафной изолятор для колонии. Работы финансируются из бюджета республики с последующей передачей режимного объекта в пенитенциарной ведомство. До лета планируют все успеть.

В колониях республики дефицита мест нет — общее число осужденных сократилось за год на 146 человек.

2 тысячи тунеядцев и максимальная зарплата в 35 тысяч рублей

Максимальную зарплату в 35 тысяч рублей могут получать трудоустроенные на производстве татарстанские зэки. Правда, средний доход работающих за решеткой много скромнее — 9 тысяч рублей. Расчет оплаты ведется с учетом размера «минималки», но она не почасовая, а сдельная.

Как отмечает замначальника УФСИН по РТ Андрей Яковенко, реальный доход «первоходы» системы начинают получать лишь на второй-третий месяц работы — сначала их нужно всему научить. Соответственно, более высокая квалификация и зарплата — у тех, кто сидит дольше, за более серьезное преступление.

Перед началом коллегии ведомства, в холле учебного центра регионального УФСИН прошла выставка товаров от колонистов — школьная мебель, спецодежда, комплекты для охоты и рыбалки, одежда для работников скорой помощи, а еще — канализационные люки с запорной арматурой, скамейки и урны из металла и дерева по республиканской программе «Наш двор», сувениры и проч.

«Обязательному привлечению к труду подлежат 5,5 тысяч из 6,8 тысяч осужденных в исправительных учреждениях», cообщил начальник регионального управления. И отметил — несмотря на принимаемые меры в ряде учреждений есть «свободные площади и свободные трудовые ресурсы» — 2 тысячи 130 не трудоустроенных зэков. В лидерах по тунеядцам — свияжская ИК-5 (580 человек), альметьевская ИК-8 (361) и нижнекамская ИК-4 (339).

76 ответивших за татуировки

За минувший год в местах несвободы зафиксировано одно преступление террористического характера и два факта экстремизма со стороны приверженцев международного запрещенного в России движения АУЕ*.

Также сотрудники республиканского УФСИН занимались изучением татуировок подопечных, выявляя перманентные рисунки с символикой экстремистских организаций. За 12 месяцев за такую тату-пропаганду к административной ответственности привлекли 76 человек, включая 55 агитаторов за поминавшееся выше запрещенное движение.

Санкция по статье 20.3 КоАП РФ за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций — от административного штрафа в 1-2 тысячи до административного ареста на 15 суток с непременной конфискацией предмета правонарушения. Как реализуется эта норма в части конфискации наколок — на коллегии не поясняли.

Но предупредили — вместе с полицией и ФСБ ведется целенаправленная работа и в отношении осужденных и арестованных за терроризм и экстремизм. Таких за решеткой сейчас 45 человек.

Также сотрудники республиканского УФСИН занимались изучением татуировок подопечных

Смертность отступает?

Уровень смертности среди осужденных в Татарстане за 2021 год снизился почти на 17 процентов — с 37 до 31 человека. Объяснения этой цифре докладчик не приводил, о заболевших и сделавших прививки от ковида не говорил.

Заметим ранее прокуратура Татарстана делилась официальной статистикой заболеваемости в СИЗО и колониях — за 2020-2021 год зафиксирован все один случай COVID-19. Осужденный выздоровел.

Впрочем, по данным надзорного ведомства, хорошая отчетность соседствует с фактами нарушений, выявленных по итогам проверок. Всего за 2021-й прокуроры обнаружили полтысячи нарушений законодательства в спецучреждениях ФСИН. 55 фактов касались медико-санитарного обеспечения, 66 — бытовых условий, 107 — необоснованного применения мер взыскания и поощрения, 130 — нарушений при привлечении осужденных к труду, — поделился результатами проверок зампрокурора РТ Олег Даминов, добавив о привлечении к дисциплинарной ответственности 193 сотрудников уголовно-исполнительной системы.



Зона без связи

Итогом борьбы с запрещенкой стали 700 литров самопального алкоголя, изъятого у сидельцев, полкило наркотиков — в том числе, изъятых при попытках проноса с возбуждением 11 уголовных дел, а также конфискация 611 сотовых телефонов.

В 2020-м с учетом карантинных мероприятий улов от «мобильной зачистки» был почти в четыре раза больше. Зато в 2021-м в региональном УФСИН внедрили ноу-хау — стали пеленговать и блокировать абонентские номера, засветившиеся на территории исправительного учреждения. Проводить подобные отключения по требованию ФСИН мобильным операторам позволили поправки в федеральное законодательство.

За первый год под блокировку попали 546 абонентских номеров, что обеспечивали запрещенную для осужденных арестованных бесконтрольную связь с волей.



АУЕ* — запрещенное в России международное экстремистское движение

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



