День в истории: Хамид Муштари, патриаршество на Руси и первый шаг по Антарктиде

Чем примечательна дата 23 января?

Сегодня, 23 января, Всемирный день пирога и День почерка (ручного письма), в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников органов дознания МЧС. В разные годы и столетия в эту дату в Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение, впервые в истории женщина получила диплом врача, в Большом театре Москвы состоялась премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», норвежская экспедиция ступила на берег Антарктиды, установлен рекорд погружения на дно Марианской впадины. Родились французский писатель Стендаль, художник Эдуард Мане, немецкий математик Давид Гильберт, автор самого известного дневника времен Великой Отечественной войны Таня Савичева, советский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Белов. Умерли русский философ, князь Евгений Трубецкой, одна из величайших балерин XX века Анна Павлова, русский художник Аполлинарий Васнецов, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски, испанский живописец Сальвадор Дали, татарский ученый-математик Хамид Муштари. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

«Хорошо!» в исполнении Маяковского в Казани

В 1928 году для казанцев отрывки из поэмы «Хорошо!» прочитал ее автор, известный советский поэт Владимир Маяковский. Она, можно сказать, была на десерт. Первым делом Маяковский выступил перед жителями Казани, собравшимися в оперном театре, с докладом о современных веяниях в литературе. На тот момент это был уже третий визит поэта в город. Как вспоминал в своих мемуарах организатор его гастрольных поездок Павел Лавут, Маяковский почти опоздал на поезд, но едва войдя в вагон заявил: «Стоит ли волноваться, когда мы едем в замечательную Казань! Если у меня не будет ни копейки, я обязательно поеду в Казань». На вопрос о том, откуда при безденежье он возьмет билет, поэт ответил, что на него ему вышлет средства его Казань.



В 1981-м не стало первого среди татар доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля науки и техники ТАССР и РСФСР, профессора Хамида Муштари: он умер в Казани в возрасте 80 лет. Ученый вошел в историю как создатель казанского научного направления по теории оболочек и как автор учебников по физике и математике для школ и вузов на татарском языке. Муштари родился в Оренбурге, но вся его жизнь и научная деятельность тесно связаны с Казанью. Здесь он в разные годы возглавлял кафедру теоретической меха­ники Казанского авиационного института и кафедру теоретической механики Казанского химико-технологического института. Похоронен ученый на Татарском кладбище в Казани. В городе память о нем увековечили, назвав его именем улицу, на которой он жил.

В 2013 году Центробанк России выпустил юбилейные монеты в честь XXVII Всемирной летней Универсиады, которая проходила в тот год в столице Татарстана. В честь памятного события появились монеты номиналом 3, 10, 20, 25 и 50 рублей. Так, например, на оборотной стороне десятирублевой монеты были изображены логотип и эмблема Универсиады, а на другом ее варианте на реверсе, помимо этих элементов, можно увидеть «бегущего с факелом котенка крылатого снежного барса — национального символа РТ».



Год назад в Казани и в других городах прошли массовые акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше». Силовики начали готовиться к предполагаемым беспорядкам с самого утра — на улицу Баумана стянули спецтехнику. Так, со стороны ТЦ «Кольцо» дежурили шесть машин полиции и два автобуса. День запомнился массовыми задержаниями, в том числе и журналистов, «перестрелкой» снежками у здания кабмина Татарстана, но в целом не отметился какими-либо резонансными инцидентами. Вахитовский суд Казани рассмотрел 208 административных дел в отношении участников несогласованной акции: двум митингующим назначили административный арест, остальные отделались штрафами.

III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

История патриаршества в России начинается с 1589 года, после того как высшее духовенство греческой церкви согласилось его узаконить. До этого момента во главе Русской церкви стояли митрополиты: вплоть до середины XV века она относилась к Константинопольскому патриархату и не имела самостоятельного управления. 23 января 1589 года первым патриархом Московским и всея Руси стал Иов, которого спустя три столетия причислили к лику святых. При Петре I патриаршество в России упразднили, а взамен ему учредили Духовную коллегию, впоследствии ставшую Святейшим правительствующим синодом. Восстановили патриаршество в 1917 году.

В 1881-м на сцене Большого театра Москвы впервые представили оперу композитора Петра Чайковского «Евгений Онегин». Произведение, написанное по одноименной поэме Александра Пушкина, до этого звучало лишь в Малом театре. На сцене Большого лирико-психологическую оперу Чайковского слушала даже императорская семья. «После свадебного обеда я поехал прямо в Большой театр, где происходило пятнадцатое представление «Онегина» в присутствии государя, императрицы и других членов царской фамилии», — рассказывал в одном из писем композитор. «Евгений Онегин» до сих пор есть в репертуаре Большого театра, хотя автор оперы полагал, что «она никогда не будет пользоваться успехом».

Источник: classicalmusicnews.ru

В Таврическом дворце Петрограда в 1918 году открылся III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (10 января по старому стилю). В нем участвовали 942 делегата с решающим голосом и 104 с совещательным, которые представляли 317 местных советов и 110 армейских, корпусных и дивизионных комитетов. Итогом их работы стало утверждение прообраза первой Конституции Советской России. «Великий Учредительный съезд русской социалистической революции принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая отныне будет служить бессмертной хартией труда... Трудящиеся, угнетенные и эксплуатируемые всего мира с восторгом встретят это торжественное провозглашение прав труда и международной солидарности трудящихся», — писала в январе 1918-го газета «Известия».

Фото: russiainphoto.ru

Первая в мире женщина-врач

В 1849-м произошло значимое в истории медицины событие — диплом врача впервые получила женщина. Его обладательницей стала жительница штата Нью-Йорк Элизабет Блэквелл, окончившая колледж города Женева. На тот момент девушек на учебу не принимали, все медколледжи ее заявление на обучение отклонили. И только в Женеве решили дать шанс Блэквелл и вынесли вопрос о ее поступлении на голосование. Студенты колледжа, воспринявшие девушку-абитуриентку как шутку, проголосовали за ее принятие, а она впоследствии оказалась лучшей на курсе. Получить диплом стоило больших трудов, но она преодолела все трудности и спустя восемь лет, в 1857-м, основала в Нью-Йорке больницу для женщин. Следом при ней появились медицинские курсы. В 1869 году Блэквелл вернулась в родную Англию и основала там Лондонскую медицинскую школу для женщин.

Источник: wikimedia.org

В 1895 году на берег Антарктиды впервые в истории шагнула нога человека: на него высадились члены норвежской экспедиции. В историю тем самым свои имена вписали капитан промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и его пассажир, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. К слову, без любопытства последнего этого бы не случилось: именно ученый предложил Кристенсену спустить на воду шлюпку и добраться до берега. Двигал им, вероятно, научный интерес, так как с Антарктиды он отплыл с образцами минералов и описанием антарктического лишайника. Но свое любопытство Борхгревинк одним мини-путешествием на берег Антарктиды не удовлетворил, спустя время ученый снарядил экспедицию к континенту.

В 1912 году было подписано первое международное соглашение о контроле за оборотом наркотических средств — Международная опиумная конвенция. Ее подписали 12 стран, в числе которых была и Российская империя. Документ вступил в силу лишь в 1919-м после его принятия в Версальском мирном договоре. Спустя еще шесть лет был подготовлен исправленный вариант Конвенции: он вступил в силу в 1928-м, вводя статистическую систему учета, контролируемую постоянной центральной опиумной комиссией.



Рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины — 10 918 метров. Датирован он 1960-м, когда лейтенант американских ВМС Дон Уолш и исследователь Жак Пикар решились на погружение ко дну самого глубокого на Земле океанического желоба. В батискафе «Триест» им удалось достичь «нижайшей» точки Мирового океана, известной как «Бездна Челленджера», где они пробыли около трети часа. На погружение у них ушло почти пять часов, а если точнее — 4 часа 48 минут. Их приборы показывали, что они опустились на глубину 11 521 метр, но позже цифру скорректировали в минус на 603 метра.

Фото: wikipedia.org