Внезапная остановка чемпионата, сексуальный скандал Буше и сенсационный «Нефтехимик»: обзор недели в КХЛ

Три главных итога прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге

Громкими кейсами ознаменовалась прошедшая неделя в Континентальной хоккейной лиге. Сначала лига внезапно остановила чемпионат, хотя днем ранее сообщала, что будет продолжать сезон с точечными остановками игр у команд с ковидом. А под конец недели бабахнуло из Ярославля: форвард «Локомотива» Рид Буше обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Чем еще запомнилась неделя — в традиционном обзоре событий в КХЛ от спортивной редакции «Реального времени».

Остановка сезона КХЛ: лига приняла верное решение, но показала себя непоследовательной

Без сомнений, центральной и самой громкой темой прошедшей недели стали проблемы КХЛ с массовыми заражениями в командах лиги и итоговая отмена целой игровой недели. Хоккей в Континентальной лиге встал с 15 января и пробудет на паузе до конца нынешней недели — 21 января, поскольку зараженными оказались уже восемь команд. Самое любопытное и даже комичное в том, что Высшая хоккейная лига в свою очередь спокойно себе продолжает сезон, а заболевших там будто бы и нет. Но это уже совсем другая история.

Все началось с информации о положительных тестах на коронавирус у нескольких хоккеистов «Автомобилиста» в первый день нового года, а вскоре появилась информация и об аналогичной ситуации в «Салавате Юлаеве». Екатеринбуржцев отправили домой прямо из московского аэропорта — команда прилетела играть с «Авангардом». У Уфы отменили ближайшие игры.

Следом стала поступать информация о целом ряде положительных тестов из ЦСКА, рижского «Динамо», «Спартака», «Торпедо», «Сочи». Ну а последней каплей для президента лиги Алексея Морозова и его помощников стала информация из казанского «Ак Барса», который и сам был готов уйти на карантин.

Все началось с информации о положительных тестах на коронавирус у нескольких хоккеистов «Автомобилиста». Фото vk.com/hcavtomobilist

Таким образом, только за 11 января ковидом заразились 60 представителей команд, 27 из которых — хоккеисты. Всего по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд КХЛ, получивших положительные результаты тестирования на COVID-19, составляло 171, 124 из которых — хоккеисты.

Торможение сезона напрашивалось и стало единственным оставшимся решением. Но интереснее сам процесс, как к этому решению пришли в лиге. Поначалу в КХЛ собрали совещание руководителей, на котором было решено продолжать сезон с точечной отправкой на карантин инфицированных команд. На следующий день снова собрались уже с вместе представителями клубов, на котором нужно было решить, как доигрывать сезон. Клубы отмолчались, ожидая, что это КХЛ должна дать «дорожную карту». И здесь вновь решили, что будут доигрывать.

Однако уже на следующий день Континентальная лига объявила, что отменяет ближайшие игровые дни, а у «Ак Барса» еще и ближайшую игру с «Локомотивом», которая должна была пройти на следующий день. Казанцы, кстати, сами отменили вылет в Ярославль. Заболевший «Ак Барс» и стал последней каплей для руководства КХЛ, чтобы остановить разваливающийся сезон.

КХЛ ожидаемо получила критику от некоторых представителей клубов: мол, создали вид бурного обсуждения, а на следующий день сезон остановили. И правда, КХЛ в этой ситуации выглядела как организация, которая долго металась и приняла итоговое решение на эмоциях.

Заболевший «Ак Барс» и стал последней каплей для руководства КХЛ, чтобы остановить разваливающийся сезон. Фото vk.com/hcakbars

Рид Буше сознался в насилии над 12-летней девочкой. Что будет делать КХЛ и «Локомотив»?

Совсем не хоккейная драма развернулась в Континентальной лиге к самому концу недели. Выяснилось, что прошлогодний победитель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» американец Рид Буше в 2011 году склонял к сексу 12-летнюю девочку. История произошла, когда 17-летний Буше жил в семье потерпевшей по программе развития хоккеистов в Северной Америке.

Оказалось, что весь декабрь параллельно с играми за ярославский «Локомотив» легионер давал показания американскому суду. Об этом сообщает издание Detroit Free Press. Очевидно, показания проходили по видеосвязи, поскольку весь месяц хоккеист продолжал играть за «Локомотив».

История десятилетней давности произошла в доме потерпевшей. Как рассказывает девушка, Рид тогда обнаружил видеоролик, где она танцует и, угрожая опубликовать, завлек в подвал, где находилась его спальня. Дальше американец навязал девочке разговоры о сексуальной жизни и спиртное, а также дважды склонил ее к оральному сексу под шантажом опубликовать видео. Девушка сообщила суду, что в 2011-м секс повторился и на следующий день: в этот раз хоккеист угрожал, что расскажет всем о первом половом акте.

Поначалу суд предъявил Буше обвинение в преступлении сексуального характера первой степени, за которое грозит наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Однако на декабрьских слушаниях судья разрешил Буше подать заявление на уменьшение строгости наказания — ее понизили до третьей.

Судя по всему, если Буше успешно пройдет условный срок, до финального рассмотрения в суде дело может вовсе не дойти. Суд пошел на это, учитывая возраст Рида на момент преступления и давность событий.

Интересно другое. Как в этой ситуации поведет себя Континентальная лига и «Локомотив»? Все прекрасно помнят, чем обернулось для российского защитника Вячеслава Войнова дело о домашнем насилии в Лос-Анджелесе. Супруга хоккеиста тогда обвинения не подтвердила, однако защитник подвергся всем гонениям, отсидел небольшой срок, а позже был изгнан из «Кингз» и НХЛ. Пойдут ли на нечто подобное в КХЛ или институт репутации в России все еще ничего не значит?

Считаем, что контракт с Буше необходимо расторгать с последующим запретом возвращения в лигу. Меры должны быть зеркальными, а игроки с такой репутацией в КХЛ присутствовать не должны.

Перед самой остановкой чемпионата команда сумела откусить два победных очка у челябинского «Трактора». Фото hcnh.ru

«Нефтехимик» продолжает жечь. Есть шанс заскочить на шестое место Востока

Славно начинал неделю «Нефтехимик» в статусе победителя фаворитов Западной конференции — московского «Динамо». Но еще более славно нижнекамский клуб неделю заканчивал. Перед самой остановкой чемпионата бравая команда Олега Леонтьева сумела откусить два победных очка и у лидеров Континентальной хоккейной лиги — челябинского «Трактора».

Уже на 12-й минуте нападающий «волков» Эдуард Гиматов открыл счет, а через минуту Андрей Стась сравнял. Но еще до перерыва главная сенсация декабря Вячеслав Лещенко вновь вывел «Нефтехимик» вперед: это уже восьмая шайба форварда за 10 игр в составе нижнекамской команды. До того форвард в семи своих дебютных играх забивал по шайбе.

Челябинцам удалось отыграться лишь к концу второго периода — отметился Лукаш Седлак. И на этом мощи «трактористов» закончились.

В третьем периоде команды долго играли без моментов, однако за 2 минуты до финальной сирены Павел Парядин прошел по правому борту и прострелил голкипера «Трактора» Романа Вилла — 3:2. Гости тут же сняли вратаря, чтобы попытаться отыграться вшестером, и поплатились: Дэн Секстон отправил шайбу в пустые ворота. 4:2 — окончательный счет.

Так, после 49 игр регулярного чемпионата «Нефтехимик» набрал уже 52 очка и продолжает занимать седьмую строчку Восточной конференции. А учитывая, что шестая «Сибирь» дважды уступила «Адмиралу», у нижнекамцев есть все шансы побороться и за место повыше.

Сейчас команды разделяет пять очков, но у «волков» игра в запасе. Если 22 января «Нефтехимик» обыграет «Салават», то трехочковый разрыв за оставшиеся шесть игр вполне можно нагнать. В таком случае соперником по первому раунду плей-офф нижнекамцев с большой вероятностью будет «Ак Барс». А судя по тому, как в нынешнем сезоне выступает Казань, это точно будет игра не в одни ворота — «Нефтехимик» поборется.