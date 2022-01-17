Оказывается, с Валиевой можно бороться. Но шанс на интригу подарила не Трусова, а Щербакова

До старта Олимпиады в Пекине осталось меньше трех недель

Фото: скрин YouTube Первого канала

Наверняка с большим облегчением вздохнули представители Федерации фигурного катания России после окончания женских соревнований. Теперь им не придется ломать голову над тем, кого из фигуристок отправить на Олимпиаду и как сделать так, чтобы не обидеть ни самих спортсменок, ни их заслуженных тренеров. О том, как чемпионат Европы расставил все по своим местам, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Что преследует Трусову? Злой рок или предвзятое отношение?

Если раньше казалось, что пресловутые пять четверных Трусовой — это ребячество, то теперь каждый новый старт подтверждает, что это острая необходимость. В карьере фигуристки были вынужденные прокаты и с одним, и с двумя квадами, но подобный контент не смог приблизить Александру к заветной золотой медали ни на одном серьезном старте. Не помогает и работа над второй оценкой, хотя Трусова едва ли не единственная из топ-фигуристок, которая целенаправленно работает над компонентами. Вот и на чемпионате Европы в Таллине, даже несмотря на ошибки своих соперниц, Александра вновь осталась не у дел. Да, нельзя сказать, что здесь нет ее собственной вины. В произвольной программе было два падения, а в короткой вновь не получился триксель. Но ведь и соперницы на этот раз были далеки от идеала.

Дрогнули и Анна Щербакова, и даже Камила Валиева, которая успела приучить нас к обновлению собственных мировых рекордов на каждом старте. И если Валиеву в этом сезоне мы оставляем за скобками, то итоговый проигрыш в несколько баллов Щербаковой многие не поняли. У Анны получилось приземлить четверной флип и получить чистый протокол, но ведь у Саши было преимущество перед Щербаковой после короткой программы и два четверных в произвольной. Однако этого не хватило, чтобы обойти действующую чемпионку мира, не говоря уже о новоиспеченной чемпионке Европы.

Теперь, когда до Олимпиады осталось несколько недель, Трусова точно не нуждается в облегчении контента. Фото twitter.com/pdchinasports

При этом, несмотря на все затруднения, Трусова смогла выполнить главную на сегодняшний день для себя задачу: она гарантированно едет на Олимпийские игры. А ведь могло не быть и этого. За те два с половиной года, что спортсменка выступает на взрослом уровне, ожидания и предчувствия по ее поездке в Пекин были самые разные. Теперь, когда до Олимпиады осталось несколько недель, Трусова точно не нуждается в облегчении контента. Это было бы в некотором роде капитуляцией и предательством своих идеалов. А главное: максимальное количество четверных прыжков — это по-прежнему единственный для фигуристки шанс встать на верхнюю ступень пьедестала. Непонятно только одно, почему такой расклад касается только одной Трусовой.

Невероятно, но Щербакова вновь восстала из пепла

Говорят, что когда что-то происходит в первый раз — это случайность, во второй — совпадение, в третий — закономерность. Но как назвать ситуацию, когда фигуристка вытаскивает себя из казалось бы безвыходного положения в энный раз? Наверняка ответ на этот вопрос знает Анна Щербакова. Никто так и не понял, как ей это удается, но с каждым разом количество скептиков становится все меньше. Проблемы начали появляться у фигуристки около года назад. Сначала в виде последствий перенесенного коронавируса, затем разладились четверные, летом случилась травма ноги, а после начал подводить каскад лутц-риттбергер. Но ничего из вышеперечисленного не помешало Щербаковой прийти к своей цели и отобраться в Пекин. После серебра на чемпионате Европы об этом можно говорить уверенно.

В Таллине спортсменка не справилась с каскадом в короткой программе, но статус действующей чемпионки мира не только возлагает надежды, но и дарит приятные бонусы. 69,05 балла и четвертое место — не самый провальный результат после серьезной ошибки в короткой программе. Например, Трусова за похожую оплошность, но без падения получила на чемпионате мира в Стокгольме 64,82 балла и стала двенадцатой после первого дня соревнований.

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Возможно, довольно мягкое судейство также повлияло на уверенность Анны в себе, ведь в числе прочего она утверждает, что проблем с формой у нее нет, а значит, ошибки в прокатах имеют другое происхождение. Если ориентироваться исключительно на протоколы, то в произвольной удалось практически все: четверной флип, каскад лутц-риттбергер и четвертые уровни на всех непрыжковых элементах. Этого хватило не только чтобы попасть в тройку сильнейших, но и нивелировать разницу с Трусовой, обойти ее и вплотную приблизиться к Валиевой в произвольной программе.

Валиева: без мировых рекордов, но с золотой медалью

Один мировой рекорд у Камилы все же случился, причем довольно многообещающий. За короткую программу Валиева набрала больше баллов, чем на чемпионате России в Санкт-Петербурге, что само по себе явление практически беспрецедентное. При этом фигуристка выступила неожиданно ниже своего уровня в произвольной. Накануне на тренировках уже поступали тревожные звоночки, когда Камила падала с прыжков, чего не делала на турнирах несколько месяцев, и в целом выглядела тяжеловато. На соревновательном прокате фигуристка выглядела собраннее, но упала с тройного акселя и ошиблась на каскаде с четверным тулупом. Еще два четверных — сальхов и каскад из тулупов — были сделаны на высоком уровне.

Благодаря большому отрыву после короткой программы было понятно, что золоту Валиевой ничего не угрожает. Но после публикации протоколов оказалось, что Щербакова с одним четверным едва не обогнала Валиеву с двумя, разница между девушками составила 0,24 балла. Если предположить, что Анна сделала бы тот злополучный каскад и, например, еще один квад, то неизвестно, как бы закончился турнир в Таллине. Если подобная ситуация повторится на Олимпиаде, то нас ждет сюжет сопоставимый по длительности с пхенчханским.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть на YouTube-канале 1TV

Чем был важен чемпионат Европы?

Помимо медалей, конечно же, проверкой перед Олимпийскими играми и, что немаловажно, негласным отбором в командный турнир, где у России очень высокие шансы выиграть золото, а значит, стать олимпийскими чемпионами в команде. Совсем скоро наша сборная отправится на предолимпийский сбор в Красноярск, где будет объявлен состав на Олимпиаду и на командный турнир в ней. На сборе, помимо победителей и призеров чемпионата Европы, будут присутствовать и запасные фигуристы сборной России.



Пока общественность может только гадать, кому Федерация фигурного катания на коньках России доверит право представить страну в командном соревновании. Ставки слишком высоки, а желающих и заслуженных вовсе с избытком. Ситуация осложняется тем, что разрешено произвести не более двух замен после коротких программ, а значит, часть фигуристов будет находится в нервном напряжении до последнего. Абсолютно во всех видах предстоит сделать непростой выбор, ведь золото или медаль другого достоинства предстоит в первую очередь выиграть, а не получить. Да, из реальных соперников разве что сборная США, но в фигурном катании слишком часто бывали случаи, когда медали развешали заранее и ничего хорошего из этого не выходило.



Например, у той же Камилы Валиевой высокие шансы получить максимальные баллы за обе программы, но в памяти еще долго будет жив пример Юлии Липницкой, которая блестяще выступила в командном турнире в Сочи, но проиграла личные соревнования. Сложная ситуация у мужчин, которые и так не отличаются стабильностью, еще и, согласно календарю Олимпиады, командные и личные соревнования в этом виде идут друг за другом. На кого поставить в парах? На заслуженных Евгению Тарасову и Владимира Морозова или дать дорогу молодым, которые выиграли почти все старты за последние два сезона? В танцах отдать предпочтение первой паре, у которой есть проблемы со здоровьем и которые планируют побороться за золото личного первенства с французами, или, наконец, дать шанс вечно задвигаемым Александре Степановой и Ивану Букину? Может, и вовсе паре-дебютанту с прогрессирующими результатами, чтобы точно никому не было обидно?



Гузяль Якубова