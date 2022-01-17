День в истории: татарский прозаик Аяз Гилязов, начало вещания НТВ и резиденция Папы Римского

Чем примечательна дата 17 января

Сегодня, 17 января, День детских изобретений. В разные годы и столетия в этот день Римская империя разделилась на Восточную и Западную, Ватикан стал резиденцией Папы Римского, мореплаватель Диогу Афонсу открыл остров Санту-Антан (Кабо-Верде), Джеймс Кук пересек Южный полярный круг, в Советской России официально отменили смертную казнь, в Москве началось вещание НТВ. Родились: американский политик Бенджамин Франклин, английская писательница Энн Бронте, русский ученый-механик Николай Жуковский, советский театральный деятель Константин Станиславский, американский боксер Мухаммед Али. Умерли: русский царь Федор I Иоаннович, российский композитор Александр Даргомыжский, советский прозаик Варлам Шаламов, африканский политик Патрис Лумумба, американский астроном, открывший Плутон, Клайд Уильям Томбо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Прозаик Аяз Гилязов, актовый зал КФУ обрел прежнее название

17 января 1905 года в деревне Дубовка (сейчас — Бавлинский район Татарстана) родился Герой Советского Союза офицер Иван Зиновьев. С 1927 года он служил в войсках НКВД. Был на Севере, в Средней Азии, участвовал в боях с басмачами (движение против советской власти на территории республик Средней Азии). Зиновьев участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 годов. 10 января 1940 года его роту окружили два батальона противника. Будучи раненым в бою, офицер продолжал руководить обороной. Около месяца рота отбивала яростные атаки врага. В ночь на 12 февраля 1940 года капитан Зиновьев увлек бойцов в контратаку и после прорыва обороны врага вывел роту из окружения. За подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С началом Великой Отечественной войны полковник 3иновьев командовал 393-й стрелковой дивизией. 29 мая 1942 года, будучи тяжело раненным, он попал в плен и был расстрелян гитлеровцами в том же году за подготовку побега из лагеря.

Фото: tatfrontu.ru

17 января 1928 года в селе Сарманово родился татарский прозаик и драматург Аяз Гилязов. В 1948 году он поступил в Казанский государственный университет. В 1950 году был арестован и сослан в карагандинский лагерь, где пробыл 5 лет. В 1955 году его реабилитировали. Вернувшись в Казань, Гилязов начал сотрудничать с журналами «Чаян» и «Азат хатын», стал редактором отдела прозы журнала «Совет эдэбияты» (сейчас «Казан утлары»). Аяз Гилязов написал пять больших романов, около 20 повестей, более 40 пьес, которые поставлены во многих театрах Татарстана, России и за ее пределами. Наиболее известные его произведения: «Их было четверо», («Дүртәү»), «Три аршина земли» («Өч аршын җир»), «Жемчужина Зая» («Зәй энҗеләре»), «В середине» («Урталыкта»), «За околицами луга зеленые» («Урамнар артында яшел болын»), «Весенние караваны» («Язгы кәрваннар»), «Любовь и ненависть» («Мәхәббәт һәм нәфрәт турында хикәят»), «В пятницу вечером» («Җомга көн, кич белән...»), «Взлетел петух на плетень» («Әтәч менгән читәнгә»), «Рана» («Яра»), «Давайте помолимся» («Йәгез, бер дога!») и другие. Гилязов ушел их жизни 13 марта 2002 года. Похоронен на Татарском кладбище в Казани.

В этот день, в 1944 году в Казани родился российский государственный деятель, министр внутренних дел (1992—1995) Виктор Ерин. В 1965—1967 годах он заочно обучался в Елабужской специальной средней школе милиции. В 1973 году окончил Высшую школу МВД СССР (Москва). С 1960 по 1964 год работал слесарем-инструментальщиком на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. В 1964 году начал службу в органах внутренних дел. Был участковым уполномоченным Ленинского районного отдела по охране общественного порядка Казани, затем занимал должность оперуполномоченного отдела кадров Министерства охраны общественного порядка (МООП) Татарской АССР. С 1980 года по 1981 год находился в служебной командировке в Афганистане. Ерин был министром внутренних дел России в правительстве Бориса Ельцина — с 15 января 1992 по 30 июня 1995 года. Сохранял свой пост в составе кабинетов Егора Гайдара (и. о. премьера с 15 июня 1992 года) и Виктора Черномырдина (с 14 декабря 1992 года). В 1995—2000 годах он работал замглавы Службы внешней разведки. Ушел из жизни 19 марта 2018 года в Москве.

Фото: wikipedia.org

17 января 2017 года стало известно, что актовый зал в КФУ, где Ленин начал свой революционный путь, переименовали в Императорский зал. Такое решение приняли на последнем в 2016 году заседании ученого совета вуза. Предложение приняли большинством голосов. Зал назван «Императорским» в честь Александра I, чьим указом был основан Казанский университет. В этом актовом зале 4 декабря 1887 года состоялась знаменитая революционная сходка студентов, протестующих против указа «О кухаркиных детях».

В Советской России отменяют смертную казнь, НТВ начинает вещание

17 января 1920 года в Советской России официально отменили смертную казнь. Впервые ее отменили 28 октября 1917 года декретом II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 5 сентября 1918 года было принято постановление СНК РСФСР «О красном терроре», согласно которому смертную казнь восстановили. Она применялась к лицам, которые участвовали в белогвардейских организациях, заговорах или мятежах. Из-за резкой активизации контрреволюционных элементов уже 4 мая 1920 года указ об отмене смертной казни отменили на основании приказа Реввоенсовета «О революционных военных трибуналах», изданного за подписью Льва Троцкого. В мае 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР смертную казнь вновь отменили, а вместо нее было предусмотрено наказание в виде заключения на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях. С 1996 года в России действует мораторий на применение смертной казни, ее альтернативой является пожизненное заключение.

Фото: mil.ru

17 января 1921 года был подписан и 1 марта того же года вступил в силу декрет Совета народных комиссариатов РСФСР «О воздушных передвижениях». Декрет установил необходимость регистрации в Главном Управлении Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики всех взлетных площадок. Все пилоты и все воздушные суда должны были быть зарегистрированы и приписаны к одному из аэродромов. Пилоты обязаны были иметь свидетельство о прохождении испытания на право вождения воздушного судна и выполнять все инструкции, связанные с запретными для полетов и посадки зонами, и требования руководивших полетами служб.

17 января 1994 года НТВ в качестве эксперимента получило вечернее время (с 18:00 до 2:00) на четвертом канале. Тогда существовали только две частные телекомпании — 2x2 и ТВ-6, обе развлекательного характера. Канал НТВ же с самого начала имел общественно-политическую направленность, создал свою службу новостей и провозгласил слоган «Новости — наша профессия». Основной упор в информационной политике телекомпании делался на корреспондентах, которые должны были обязательно, в отличие от существовавшей в то время практики, появляться в кадре, чтобы зритель знал их в лицо. До 2002 года телеканал официально праздновал два дня рождения: первый — 10 октября, годовщина со дня выхода первой передачи в эфир, второй — 17 января, годовщина со дня начала вещания на четвертой кнопке. 19 ноября 1994 года телеканал получил эфирное время на пятом канале. К тому моменту он производил только информационные программы — «Сегодня», «Итоги» и «Намедни». К ним добавилась сатирическая программа «Куклы». После получения канала телекомпания стала производить собственные кинопрограммы.

17 января 2021 года оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. Изначально самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково». Однако он сел в «Шереметьево». После посадки в терминале аэропорта Навального задержали сотрудники ФСИН. В конце декабря ведомство пригрозило оппозиционеру заменой условного наказания на реальное по делу «Ив Роше». Amnesty International после задержания Навального в аэропорту признала его узником совести.

Ватикан становится резиденцией Папы Римского, день рождения Бенджамина Франклина



17 января 1377 года Ватикан стал резиденцией Папы Римского. К возвращению в Рим папы побудили два обстоятельства. Первое — ослабление Франции в Столетней войне сделало союз с французской короной не столь выгодным. Второе — отсутствие папы в Риме привело к анархии в его итальянских владениях. В современном виде Ватикан возник 11 февраля 1929 года на основании заключенных правительством Муссолини Латеранских соглашений. Ватикан — самое маленькое государство в мире, площадью всего 44 га. «Государство в государстве» находится в Риме на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн, правительство, академию наук, собственную газету, радиостанцию и даже армию. Подданства Ватикана не существует — практически все его население является подданными святого престола. Это объясняется тем, что суверенитет Ватикана имеет не национальную природу, а проистекает из суверенитета святого престола.

Источник wikipedia.org

17 января 1706 года в Бостоне (штат Массачусетс, США) родился американский просветитель и государственный деятель Бенджамин Франклин. Он основал в Филадельфии дискуссионный кружок, превратившийся позже в Американское философское общество, открыл в 1731 году первую в колониях публичную библиотеку. В течение 15 лет Франклин был секретарем, а в дальнейшем депутатом и председателем Генеральной ассамблеи Пенсильвании. В период с 1737 по 1774 год руководил работой почт в Пенсильвании, а затем и во всех британских владениях в Америке. В 1754 году Франклин стал одним из инициаторов Конгресса колоний в Олбани, где предложил план их объединения, поддержанный Конгрессом, но отклоненный метрополией. Весной 1775 года Франклина избрали делегатом 2-го Континентального конгресса колоний. Он оказался в группе из пяти человек во главе с Томасом Джефферсоном, которая готовила текст Декларации независимости США, а также принял участие в разработке эскиза Большой печати (герба) США. В 1787 году Франклин, называвший демократию «договором о правилах между хорошо вооруженными джентльменами», участвовал в работе над Конституцией США, отстаивая принцип разделения властей и всеобщее избирательное право без имущественного ценза. Бенджамин Франклин — единственный из отцов-основателей, кто подписал все три важнейших исторических документа — Декларацию независимости США (1776), Версальский мирный договор (1783) и конституцию США (1787). Он умер в Филадельфии 17 апреля 1790 года. В 1914 году портрет Франклина, в свое время наладившего в Нью-Джерси станковую печать денег, впервые появился на 100-долларовой купюре.

17 января 1773 года Джеймс Кук пересек Южный полярный круг. Его экспедиция началась 13 июля 1772 года. На борту кораблей было немало ученых, которые впоследствии внесли большой вклад в изучение и исследование южных широт. В Кейптауне, куда корабли прибыли 30 октября 1772 года, к экспедиции присоединился ботаник Андерс Спаррман. 22 ноября эскадра покинула Кейптаун, взяв курс на юг. 17 января 1773 года корабли впервые в истории пересекли Южный полярный круг. 8 февраля 1773 года, во время шторма, корабли оказались вне пределов прямой видимости и потеряли друг друга. В ходе этой экспедиции Джеймс Кук и его экипаж ошибочно решили, что Южной земли не существует вообще. При этом они открыли и нанесли на карту такие острова, как Новая Каледония, Сандвичевы острова, Южная Георгия и Норфолк.