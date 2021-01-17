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Навального задерживают на паспортном контроле в Шереметьево

21:03, 17.01.2021
Навального задерживают на паспортном контроле в Шереметьево
Фото: instagram.com/navalny

Оппозиционного политика Алексея Навального задержали во время прохождения пограничного контроля. Он ушел с полицейскими.

«Адвокату не дали пройти с ним, потому что она секунду назад «прошла границу», — сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

ФСИН сообщила о задержании Навального, «который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока». Дальнейшую меру пресечения определит суд. До этого времени он будет находиться под стражей, передает «РИА Новости».

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