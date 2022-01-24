100 татарских песен XX века: что слушали в 1940-е

Татарские песни в эпоху Великой Отечественной войны

Фото: nailtimler.com (Ансамбль песни и танца ТАССР)

Татарстанская команда энтузиастов представила сайт «100 татарских песен XX века». В сотрудничестве с ней «Реальное время» запустило проект об исследовании национальной культуры татар через музыку. Ранее мы рассказали о том, что слушали татары до революции, после нее, во время коллективизации, а также в эпоху оттепели. В этом выпуске — эпоха военных лет, когда Казань была городом, в который эвакуировали писателей и музыкантов.

В войну Казань становится средоточием жизни московской культурной элиты, а после здесь оказывается немало трофейных фильмов и музыкальных записей.

В 1941 году в столице ТАССР вышел массивный сборник Виноградова, Ключарева и Садри под редакцией Ключарева «Татарские народные песни» со 145 произведениями.

В 1947-м в город переезжает оркестр Олега Лундстрема, их первыми официальными записями станут обработки татарских мелодий. Татарская музыка продолжает впитывать новые тембры, ритмы: достаточно вспомнить балканскую стилизацию «Әдрән диңгез» или аллюзии на русский хор в «Бормалы су». Постепенно композиторы отходят от традиционных жанров и творят уже в общепринятых советских.

В Казани начинается новый этап карьеры Рашида Вагапова: из московского дома Асадуллаева он перебирается в казанскую филармонию, записывая для пластинок и радио множество народных композиций.

К декаде татарской литературы и искусства в Москве создали первый татарский балет — композитор Фарид Яруллин так и не увидит его премьеры.

Сталин турында җыр



Музыка Назиба Жиганова

Слова Ахмеда Файзи

Значительную часть записей 1930—1940-х годов составляют народные песни, а также различные марши работников ударного труда и оды правителям. Зулейха Ахметова дирижирует, а Александр Ключарев руководит ансамблем песни и пляски ТАССР, который под аккомпанемент двух баянов поет о вожде всех советских народов.

Рамай

Слова и музыка народные

У этой песни, как пишет фольклорист Ильбарис Надиров, есть более 20 вариантов. Популярной она стала после Второй мировой войны. Мелодически песня напоминает баит «Чегән егете белән качкан мулла кызы Хәмидә», да и сама история, безусловно, близка к трагической: девушка полюбила парня по имени Рамай (то ли Рамазан, то ли Рахматулла), а тот отправился на фронт, на погибель. Сюжет, многократно, миллионы раз повторенный по всей России.

Су буйлап



Слова и музыка народные

Еще одна военная песня, которую популяризировала Зифа Басырова. Привезла ее в Казань баянистка Рукия Ибрагимова, которая услышала на гастролях по Каме — Волге на пароходе, как какая-то девушка поет нечто новое и притягательное. Вероятно, она потеряла на войне любимого человека. Ибрагимова тут же схватилась за баян и выучила композицию. Текст она услышала уже в районе Набережных Челнов. Басырова и сама добавила новые слова. Вообще рассказывать о таких историях в нынешнее время, когда у каждой песни есть конкретный автор, а народ поет только на сцене те песни, которые услышал по радио, просто невероятно.

Көтәм сине



Слова Ахмеда Ерикея

Музыка Сары Садыковой

Выпускница школы Фатихи Аитовой Сара Садыкова стала петь в педагогическом техникуме. После была Московская консерватория, работа в опере, театре, концерты. И только в 1942 году она написала первую песню, причем сразу в новом для татарской эстрады стиле танго. Безусловно, для человека, долгое время жившего в Москве и следившего за актуальными тенденциями, такой ход был естественным. Садыкова с тех пор сочинила сотни песен, доказывая, что татарская музыка (при грамотном подходе), как губка, впитывает новые мелодии, ритмы, тембры, перерабатывает их на свой лад, а будущие поколения уже и не могут понять, что это пришло извне.

Гармунчы булсың ярың



Слова и музыка народные

Темп то ускоряется, то замедляется: это так называемая «практика сложения долготных моделей, различающихся в темповом отношении», которая используется в игровых песнях, такмаках и уличных напевах.

Гармонист — Мухтар Ахмадеев, который профессиональную карьеру начинал с игры на флейте в оркестре в саду кинотеатра «Чаткы» (после — кинотеатр имени Тукая). С 1946 года он не только баянист ансамбля песни и танца, но аккомпаниатор множества звезд татарской музыки — не только Басыровой, но Усмана Альмеева, Рашида Вагапова, Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой, Габдрахмана Рахимкулова. Часто его партнершей на сцене становилась баянистка Рукия Ибрагимова.

Әдрән диңгез



Слова Тази Гиззата

Музыка Салиха Сайдашева

Еще одна композиция Сайдашева из музыки для театра, которая обрела долгую жизнь. «Әдрән диңгез» была написана для пьесы Гиззата «Чын мәхәббәт» в 1948 году, действие которой происходило сначала в Югославии (но тут страна попала в немилость Сталину), а потом в Албании. Мелодии, которые Сайдашев использовал, он записал у албанских студентов в общежитии Казанского университета. Восточноевропейская музыка — это и Турция, и Венгрия и многое другое, так что песня про Адриатическое море зазвучала хоть и экзотично, но весьма близко татарскому слушателю, который распознал в ней знакомые тюркские мотивы.

Фазыл чишмәсе



Слова Сибгата Хакима

Музыка народная

Песня, услышанная баянисткой радиокомитета Рукией Ибрагимовой в Тюлячинском районе в селе Яңа Ил. У родника Фазыла молодежь в лице гармониста Зиннатуллы наигрывала какую-то новую мелодию. Музыкант погибнет в войну. А название по месту встречи песне дает Ибрагимова, слова к ней напишут в 1947 году, причем Сибгат Хаким говорит, что текст дался ему непросто. Сначала он придумал два куплета, но после концерта в клубе меховщиков от народа пришло требование ее удлинить — так появилось еще три. В его родном селе Кулле-Кими роднику также дали название «Фазыл чишмәсе».

Бормалы су



Слова Наки Исанбета

Музыка Загида Хабибуллина

Детдомовец Загид Хабибуллин отправился учиться играть на скрипке в Казанское училище по совету Султана Габяши, потом получал образование в Татарской студии в Москве, где сочинял и песни, и пьесы, работал с народными песнями. На русский название этой песни переводят как «Извилистый ручеек». Нельзя не заметить, что это хоровое произведение, что влияет на его интонации, в которых смешиваются и татарские, и русские традиции, особенно в середине песни. «Бормалы су» активно исполняется ансамблем песни и танца РТ.

Әлфия



Слова и музыка народные

Композиция о девушке из колхоза Альфие, прославляемая Рашидом Вагаповым, — пример народной постреволюционной песни. При том что здесь меняется темп, а построение строчек аналогично более древним примерам, тематика песни, а также оперные легато — приметы другого времени.

Cәрвәр ариясе (опера «Башмагым»)



Слова Тази Гиззата

Музыка Джаудата Файзи

Тази Гиззат в воспоминаниях писал, что Файзи предложил ему сочинить либретто, когда немцы стояли под Москвой, а в Казани использовалась светомаскировка. Репетиции пришлось прервать из-за того, что сотрудников радиокомитета, включая Аделя Кутуя, Файзи, Рустема Яхина, отправили рыть противотанковые рвы в Кайбицкий район.

Музыкальная комедия в трех действиях «Башмагым», созданная на основе пьесы Хабибуллы Ибрагимова, впервые была показана в 1942 году и с тех пор остается одной из самых популярных в этом жанре, роднящей татарский театр с традициями оперетты и водевиля. Одна из самых колоритных героинь драмы — тетушка Джихан, торгующая всем подряд, в частности любовными снадобьями, а также передающая послания. Башмачки, к слову, — подарок старого сибирского купца Зии Гафурова, за которого главную героиню Сарвар хотят выдать замуж. Тогда ее возлюбленный Галимжан крадет их.

Еще один известный фрагмент драмы — танцевальный дивертисмент «Сабантуй». На видео — оперетта в исполнении оперной студии при Казанской консерватории и оркестра Tatarica в 2009 году.

Таң атканда



Слова Сибгата Хакима

Музыка Джаудата Файзи

В 1943-м артистическое семейство Галиевых — Госмана и жены Рахили - позвало певцов, музыкантов, композиторов в гости. На рассвете хозяйка бросила в шутку: если сейчас не сочините песню «Таң атканда», рассержусь. Что ж, начали писать: Сайдашев, Хабибуллин, Файзи. Салих абый начал было писать ноты, но потом закурил: мол, на усталую голову не пишут. Рукия Ибрагимова, неоднократно здесь упоминаемая, листок забрала. Когда по радио начала звучать другая песня с тем же названием, Джаудат Файзи узнал, что Гульсум Сулейманова выучила ее у Ибрагимовой. Та передала Файзи листочек, которым он, однако, не воспользовался. Он придумал окончательный вариант мелодии, разучивая с Сулеймановой песню «Бөдрә тал». Уже после войны на мелодию был сочинен текст.

Только во втором куплете этой и впрямь предрассветной песни Рашид Вагапов рассказывает об истинной причине своего счастья: «Кузгала җырлар йөрәктә, шунда син искә төшеп» («В душе песни оживают, когда о тебе вспоминаю»). При этом певец очень «экономно» обращается с мелизматикой, по сути, в каждом куплете применяя один и тот же вариант распева без изменений, что придает песне медитативный характер. Существуют и другие записи, спетые под баян другими исполнителями: ощущения от них совсем иные, более минорные.