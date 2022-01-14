Новости общества

18:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кто на новенького? «Созвездие-Йолдызлык» обучает фехтованию

14:30, 14.01.2022 3
Кто на новенького? «Созвездие-Йолдызлык» обучает фехтованию

Сегодня в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошел мастер-класс по фехтованию от театрального педагога, руководителя Московского центра сценических практик Владимира Аносова. Журналисты и блогеры могли и понаблюдать за уроком, и освоить навыки владения шпагой.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразованиеКультура

Новости партнеров

 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:01
    мастер-класс по фехтованию от театрального педагога
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/237964-master-klass-po-fehtovaniyu-ot-teatralnogo-pedagoga-vladimira-anosova - странно звучит
    Ответить
  • Анонимно 16:02
    Прикольно!
    Ответить
  • Анонимно 18:12
    Фехтование у нас всегда было продвинутым)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

18:29 МСК Все новости
Новости раздела