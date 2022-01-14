Кто на новенького? «Созвездие-Йолдызлык» обучает фехтованию
Сегодня в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошел мастер-класс по фехтованию от театрального педагога, руководителя Московского центра сценических практик Владимира Аносова. Журналисты и блогеры могли и понаблюдать за уроком, и освоить навыки владения шпагой.
Видео Камиля ИсмаиловаОбществоОбразованиеКультура
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/237964-master-klass-po-fehtovaniyu-ot-teatralnogo-pedagoga-vladimira-anosova - странно звучит