30 лет нацпарку «Нижняя Кама»: пихты-рекордсмены, орлы-кинозвезды, пейзажи Шишкина...

Как живет и развивается уникальная природная территория и как «Татнефть» помогает ее сохранять

11 января в России отмечался День заповедников и национальных парков. На территории деятельности «Татнефти» находятся 35 объектов заповедного фонда нашей республики. Их общая площадь — 53,6 тысячи гектаров. Крупнейший из них — нацпарк «Нижняя Кама». Он простирается более чем на 26 тысячах гектаров в Елабужском и Тукаевском районах. Парк этот уникален разнообразием природных зон: здесь тайга переходит в широколиственные леса, а потом — в лесостепь. Это край голубых озер, пойменных лугов и величественной реки. Край, где умеют беречь красоту природы и ее богатства.

И природу сохранить, и туристам показать



Национальный парк «Нижняя Кама» был создан в 1991 году постановлением Совмина РСФСР в целях сохранения и восстановления уникального природного комплекса северо-востока Татарстана. С тех пор прошло уже больше трех десятков лет. Директор нацпарка Айрат Имамов рассказывает:

— За 30 лет удалось уменьшить количество нарушений режима особо охраняемой природной территории. Сократились случаи браконьерства, незаконной охоты и рыбной ловли. Выведены на оптимальный уровень объемы лесохозяйственных работ, упорядочен поток отдыхающих.

Кстати, об отдыхающих. В последние годы в России стремятся активно развивать экотуризм, и немалой частью этой работы становится бережная подготовка национальных парков к показу туристам так, чтобы и те остались довольны, и биоразнообразию не был нанесен урон. Осенью 2021 года при поддержке «Татнефти» на базе санатория «Космос» состоялось заседание членов Ассоциации заповедников и национальных парков ПФО. Участники встречи делились опытом создания инфраструктуры для развития познавательного туризма.

Уникальные пойменные луга и самая южная сибирская пихта в мире

А посмотреть тут есть на что. Нацпарк находится на стыке целых трех природно-климатических подзон, и это делает уникальным его ландшафт, флору и фауну.

Одна из визитных карточек «Нижней Камы» — Елабужские и Танаевские пойменные луга. Доподлинно известно, что еще с середины XVII века местные крестьяне пасли здесь скот и косили сено, так что эта экосистема сформировалась при прямом участии человека. Он косил здесь разнотравье, не давал разрастаться деревьям и кустарникам: так и появились эти величественные луговые просторы с многочисленными старичными озерами, небольшими сосняками и ельниками. Здесь вольготно себя чувствуют больше 200 видов растений, многие из которых занесены в Красные книги регионального и федерального уровней.

На другом берегу реки, в полутора километрах от Челнов, стоит Белоусский лес: здесь находится урочище Кзыл-Тау, где растет сибирская пихта. Это самая южная точка произрастания сибирской пихты. Здесь тайга (елово-пихтовый лес) непосредственно соседствует с лесостепью — поистине уникальная ситуация.

На водоразделе Камы и Тоймы растет Большой Бор — самый богатый на видовое разнообразие лесной массив Татарстана. Здесь представители таежных (ель финская, пихта сибирская) и широколиственных (липа сердцевидная, дуб черешчатый) лесов уживаются вместе с лесостепными и степными видами растений: травами-кустарниками грушанкой, степной вишней, пустынницей длиннолистной…

И, конечно, в нацпарке сохраняется богатое разнообразие фауны: тут и млекопитающие — лось и кабан, рысь и барсук, и очень редкие птицы — филин, неясыть, полярная сова, орлан-белохвост…

Нефтедобыча охране природы не помеха

Экологическая ориентированность крупнейших татарстанских компаний — их дань землям, которые дарят им благополучие. Вот и ПАО «Татнефть» огромное значение придает экологическим вопросам и сохранению биоразнообразия на земле Татарстана. Конечно, она не могла оставить без внимания крупнейшую особо охраняемую природную территорию в своей зоне ответственности. Нацпарк «Нижняя Кама» пользуется ее поддержкой и представляет с ее помощью интереснейшие проекты.

Например, в прошлом году «Татнефть» помогла орнитологам нацпарка с помощью веб-камеры организовать постоянную онлайн-трансляцию прямо из гнезда пары солнечных орлов (их зовут Алтын и Алтынай). Десятки тысяч любителей природы со всего мира следили, как орлы выводят детенышей (птенцам дали имена Айдар и Айгуль), как заботятся о них, как проходит жизнь этих величественных птиц в месте естественного обитания.

«Прикамнефть» ведет нефтедобычу в том числе недалеко от лесных массивов и в акватории Камы. О том, насколько бережно прикамцы относятся к окружающей их природе, свидетельствует один своеобразный маркер. В районе Елабужского месторождения (рядом с поселком Круглое Поле) на небольших озерах живут лебеди. Но эти птицы славятся тем, что крайне придирчивы к качеству своих «угодий» — воды, воздуха, пищи. Так что если бы добыча велась с нарушением экологических требований, лебеди не стали бы здесь жить и выбрали бы себе местечко подальше от нефтяных вышек.

За 2021 год «Татнефть» капитально отремонтировала нефтепровод под скважины на Бондюжских гидротехнических сооружениях (акватория Камы), уложив трубопровод в защитный кожух. А еще там обустроили искусственные острова и скважины на них, поврежденные ледоходом. В итоге экологические риски на этих объектах сведены почти к нулю.

Шишкин, родники, музей природы…

Разнообразных проектов в парке множество. Планов, можно сказать, громадье: и уже реализованных, и тех, к которым еще только предстоит подступиться.

Например, к 30-летию НП «Нижняя Кама» уже вышла книжка-раскраска для самых маленьких любителей природы «Наш дом — «Нижняя Кама». Ее героями стали 10 видов животных: от бабочки до медведя. А еще в 2021 году «Татнефть» профинансировала выпуск тома «Животные» Красной книги России, которая не издавалась уже 20 лет — с 2001 года.

Прямо сейчас в парке идет работа по обустройству родников.

Постоянно разрабатываются новые экскурсионные маршруты и экотропы. Так, прямо сейчас специалисты нацпарка предлагают экскурсионные маршруты по местам, где писал свои великие пейзажи уроженец Елабуги Иван Шишкин: на Красную горку с панорамой на Каму и пойменные луга, в корабельную рощу, по поймам Тоймы, Камы, Криуши...

Айрат Имамов рассказывает:

— Рад, что удается создавать и обновлять инфраструктуру нацпарка. Построен туристско-рекреационный комплекс «Малый бор». Недавно там появились новые уютные гостевые дома, и теперь мы можем принимать гостей из других регионов нашей страны и зарубежья. Очень востребована гончарная мастерская, расположенная в ТРК «Корабельная роща». Признанные мастера гончарного дела представляют нас на фестивалях и выставках разного уровня.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» возведено и обустроено новое здание визит-центра в Боровецком лесу. В планах у национального парка «Нижняя Кама» продолжить обустройство туристской инфраструктуры в «Малом бору»: создать современный визит-центр, тематические инсталляции, посвященные природному и историко-культурному наследию нашего края. В будущем планируется обновить экспозицию в музее природы.

