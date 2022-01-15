День в истории: Назиб Жиганов и Альфия Авзалова, образование Следкома и запуск «Википедии»

Чем примечательна дата 15 января

Сегодня, 15 января, в России отмечают День образования Следственного комитета. В разные годы и столетия в этот день уральский промышленник Демидов учредил премию за научные достижения, впервые опубликовали правила баскетбола, в США завершили стройку Пентагона, заработала «Википедия», произошла аварийная посадка аэробуса А-320 на Гудзон, второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Родились французский драматург Жан Мольер, русский дипломат, поэт Александр Грибоедов, математик Софья Ковалевская, русский поэт Осип Мандельштам, «отец водородной бомбы», американский физик Эдвард Теллер, лидер борьбы за гражданские права темнокожих Мартин Лютер Кинг. Умерли русский государственный деятель, граф Петр Шувалов, сооснователь компартии Германии Карл Либкнехт, немецкая революционерка Роза Люксембург, советский писатель Евгений Шварц, народная артистка России Римма Маркова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дни рождения Жиганова и Авзаловой

15 января 1911 года родился выдающийся композитор, основоположник профессионального татарского музыкального искусства Назиб Жиганов. При жизни он создал много произведений, в том числе 16 симфоний. В 1943 году Жиганов стал художественным руководителем Татарского театра оперы и балета (ныне — имени М. Джалиля), через год попросил открыть в Казани консерваторию, которая была создана 13 апреля 1945 года. Руководил консерваторией более 40 лет до смерти 2 июня 1988 года. Имеет звание народного артиста СССР и лауреата двух Сталинских премий и Государственной премии СССР. Скончался в Уфе после концертного исполнения новой редакции оперы «Джалиль» в дни проведения Дней литературы и искусства Татарии в Башкирской АССР. Похоронен на Арском кладбище в Казани. В его честь названа улица в городе.

В этот же день, но через 22 года, родилась советская и российская татарская певица, солистка Татарской филармонии Альфия Авзалова. Всенародно любимая, легендарная царица татарской песни, «моң патшабикәсе», как ее называли, исполняла старинные и современные народные песни. Основала собственную концертную группу, в которую вошел инструментальный ансамбль «Казан утлары» под руководством Карима Габидуллина. Альфия Авзалова гастролировала по республикам Средней Азии и Прибалтики, регионам России. Народный артист Татарской АССР и заслуженный артист РСФСР скончалась на 85-м году жизни в Казани после болезни, похоронена на Татарском кладбище. В столице Татарстана также есть улица, которая носит ее имя.

Фото: Максим Платонов

15 января 2021 года в Саудовской Аравии завершился заключительный, 12-й этап ралли-гонки «Дакар-2021». Первое место в общем зачете занял экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Для гонщика это первая победа на ралли «Дакар» (14 января 2022 года произошла вторая, — прим. ред.). До этого он занимал вторые места в 2017 и 2019 годах. В итоге в копилке «КАМАЗ-мастера» на тот момент было 18 побед.

Образование Следкома, уход в отставку правительства России

15 января 1925 года вышел в эфир первый в СССР любительский передатчик, который построил нижегородец Федор Лбов. Позывной звучал как R1FL — Россия, первая, Федор Лбов. Первую передачу приняли на расстоянии около 2500 км в иракской Месопотамии. О том, что сигнал доходил, они узнавали из телеграмм и иностранных журналов, так как передатчиков не было. Станция работала до лета 1927 года — потом Лбову поручили создать губернский радиоцентр.

Источник: wikimedia.org

15 января 2011 года на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации образован Следственный комитет РФ. Данный орган наделен правом производства предварительного расследования в форме предварительного следствия. Со дня основания его возглавляет Александр Бастрыкин. По данным самого СК, в последние годы в Следственном комитете значительно увеличилась штатная численность следователей и следователей-криминалистов, созданы подразделения, которые специализируются на расследовании новых и актуальных видов преступлений.

15 января 2020 года второе правительство премьер-министра Дмитрия Медведева, сформированное 8—18 мая 2018 года, в полном составе ушло в отставку. В тот же день стало известно, что новым премьер-министром будет Михаил Мишустин, а Медведеву предложили должность замсекретаря Совбеза. Он позже объяснил решение: «Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства».

Фото: duma.gov.ru

Независимость Хорватии, начало работы «Википедии», «чудо на Гудзоне»

15 января в Хорватии официально отмечается День международного признания — в этот день в 1992 году Евросоюз признал независимость страны. Заявили об этом все 12 членов Европейского союза: Германия, Великобритания, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Греция. На это понадобилось время, так как Хорватия провозгласила независимость от Югославии еще 25 июня 1991 года. После решения ЕС Хорватия 22 мая 1992 года была принята в ООН, через три года Хорватия и Югославия подписали мирное соглашение, а в 1996-м установили дипломатические отношения.

15 января 2001 года заработал первый вариант сайта энциклопедии «Википедии», статьи для которой может написать любой человек. Ее запустили Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер — изначально это был дополнительный проект для «Нупедии», бесплатного англоязычного энциклопедического онлайн-проекта, чьи статьи были написаны специалистами. На данный момент «Википедия» является самым крупным и популярным справочником в интернете. Статьи доступны на нескольких сотнях языков, в том числе татарском. Сайт «Википедии» входит в топ-10 самых посещаемых сайтов в мире.

15 января 2009 года произошло событие, известное как «чудо на Гудзоне». Аэробус А-320 авиакомпании US Airways, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл, через 1,5 минуты после взлета столкнулся с птицами, из-за чего у него отказали оба двигателя. В итоге экипаж сумел посадить самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке, не разрушив при этом сам борт. Находившиеся в самолете 150 пассажиров и 5 членов экипажа выжили, многие из них получили травмы.

Фото: wikipedia.org

В посадке пытались обвинить пилотов — мол, они могли посадить самолет в аэропорту вылета или в других ближайших аэропортах. В доказательство приводились показания с симуляторов, на которых была смоделирована та же ситуация — во всех случаях пилотам-экспертам удавалось посадить самолет в аэропортах. Но когда в симулятор вставили те цифры затрат времени, что были сняты с самописца, то никто не сумел посадить самолет на ближайшую ВПП. В итоге обвинения были сняты.

