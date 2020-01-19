Медведев объяснил решение об отставке правительства

Экс-премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров.

«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — отметил Медведев.

Также он обратил внимание на то, что возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это «огромный срок».

Бывший премьер отметил, что за новейшую историю России подобное случалось впервые. «Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского периода, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», — рассказал Медведев в интервью Первому каналу.

Он подчеркнул, что остался доволен работой кабмина, члены которого должны были в этих сложных условиях удержать макроэкономическую стабильность в условиях кризиса и санкций.

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне новым премьером стал Михаил Мишустин, а Дмитрий Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.

