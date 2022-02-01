День в истории: казанская фабрика «Спартак», свадьба Алексея Михайловича и отмена рабства в США

Чем примечательна дата 1 февраля?

Фото: Нацмузей РТ

Сегодня, 1 февраля, Всемирный день хиджаба, в России — профессиональный праздник лифтеров. В разные годы и столетия в этот день русский царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, в США отменили рабство, Лондонская фондовая биржа впервые допустила к торгам женщин-брокеров, погиб американский экипаж космического шаттла «Колумбия», а в Казани открылась обувная фабрика «Спартак». Родились королева Португалии Элеонора Арагонская, российский конструктор, автор первого в стране проекта самолета Николай Телешов, русский врач-психиатр Владимир Бехтерев, советский писатель Евгений Замятин, американский актер, звезда 30—40-х Кларк Гейбл, первый президент России Борис Ельцин. Умерли английская писательница, создатель «Франкенштейна» Мэри Шелли, британский композитор Уильям Беннет, российский астроном Павел Штернберг, военный летчик, Герой Советского Союза Николай Абрамчук, советский телеведущий Евгений Суслов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие обувной фабрики «Спартак» и казанский курултай

В 1857 году в селе Сорали Елабужского уезда родился советский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев. В 1885 году он был назначен экстраординарным профессором и заведующим кафедрой психиатрии Казанского университета. Во время работы в вузе Бехтерев основал психофизиологическую лабораторию и создал Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1915 году его избрали почетным членом Совета Казанского университета. Связь с Казанью и университетом Бехтерев поддерживал практически на протяжении всей жизни. В 1927 году ученому присвоили звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Сегодня имя Бехтерева носит республиканская клиническая психиатрическая больница в Казани.

Фото wikipedia.org

В 1916 году в Казани открылась обувная фабрика «Спартак» — предприятие легкой промышленности, впоследствии ставшее одной из крупнейших фабрик обуви в России. Она была основана фабрикантами Шабановым, Зобниным и Жулиным. Двухэтажное складское помещение фирмы располагалось в Суконной слободе на Армянской улице (ныне — Спартаковская). А для обработки кож рядом с фабрикой был открыт кожевенный завод. Уже спустя три года количество работников фабрики насчитывало почти тысячу человек. 7 февраля 1920 года фабрику национализировали и передали в управление Таткожа. В 80-е фабрика ежегодно выпускала 11,5 млн пар обуви. В 2017 году фабрика «Спартак» была упразднена по причине банкротства.



Женитьба царя и интронизация патриарха

В 1671 году русский царь Алексей Михайлович женился на 19-летней представительнице небогатого и незнатного рода Наталье Нарышкиной. Она стала второй женой царя и матерью Петра I. Всего в браке родилось трое детей. В 1676 году Алексей Михайлович скончался в возрасте 46 лет. Править стал его юный сын от первого брака Федор III. На тот момент ему было всего 15 лет. Однако уже спустя пять лет царь скончался. По некоторым данным, он умер от цинги или общего ослабления здоровья. А последним царем всея Руси и первым Императором Всероссийским стал сын Натальи Нарышкиной — Петр I.

Фото wikipedia.org

В 1809 году российский император Александр I учредил ландтаг (парламент) Финляндии. В течение 600 лет государство находилось под господством Швеции. А после того, как Российская империя одержала победу в русско-шведской войне 1808—1809 годов, по Фридрихсгамскому миру Финляндия вошла в ее состав. Образованный ландтаг символизировал представления Александра I о верховенстве закона над самовластием. Независимость Финляндии была провозглашена лишь в 1917 году. В современной России бывшие финские территории — это Республика Карелия и часть Ленинградской области.

1 февраля 2009 года состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Несколькими днями ранее Поместным собором Русской православной церкви он был избран патриархом, набрав 508 голосов из 677, то есть 75%. Интронизация прошла во время литургии в храме Христа Спасителя, участие в которой принимали предстоятели Поместных православных церквей, например патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II. Первым человеком, которого причастил патриарх Кирилл, была Светлана Медведева — супруга на тот момент президента Дмитрия Медведева и первая леди страны.

Фото wikipedia.org

Отмена рабства в США и массовая драка на стадионе Порт-Саида

В 1865 году в США отменили рабство. Система использования труда рабов, большинство из которых были чернокожими африканцами, существовала в государстве с 17-го века. Указ об отмене рабства на территории США подписал еще в 1862 году президент Авраам Линкольн, однако южные штаты это не признали. По факту отмена рабства не вступила в силу до окончания гражданской войны в 1865 году. Окончательно этот вопрос был урегулирован 13-й поправкой к Конституции США от 1 февраля того же года. Тем не менее четверть штатов ее тогда не ратифицировала, это случилось позднее. Сейчас эта дата в стране — Национальный день свободы.

В 1958 году состоялся запуск в космос первого американского спутника. Спутник «Эксплорер-1» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Юпитер-С». Запуск состоялся с мыса Канаверал в 3.48 командой Вернера фон Брауна. Так США стали второй страной после СССР, запустившей искусственный спутник Земли. «Эксплорер-1» прекратил радиопередачи в мае того же года, а на орбите он пробыл до марта 1970 года. А первый в мире искусственный спутник Земли «Спутник-1» запустил на орбиту СССР 4 октября 1957 года.

Фото wikipedia.org

В 2003 году погиб экипаж американского шаттла «Колумбия». Он отправился на орбиту для проведения исследований 16 января. В программе полета запланировали порядка 80 экспериментов. Перед полетом в системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, однако этот факт признали безопасным для членов экипажа. А 1 февраля при сходе с орбиты при возвращении на Землю шаттл «Колумбия» разрушился в плотных слоях атмосферы из-за дефекта в термозащитном покрытии на передней кромке крыла. Все семь членов экипажа погибли. В их числе был и первый израильский астронавт Илан Рамон. Администратор НАСА Шон О'Киф назвал этот день трагическим «для семей астронавтов и всей нации». Все найденные обломки челнока на сегодняшний день хранятся в Космическом центре им. Джона Кеннеди.

В 2012 году в египетском городе Порт-Саид произошла трагедия на стадионе, где проходил футбольный матч между местным клубом «Аль-Масри» и каирской командой. Во время игры, при счете 3:1 в пользу «хозяев», болельщики внезапно выбежали на поле и начали избивать игроков проигрывавшей команды. В результате массовой драки, а также образовавшейся давки погибли более 70 человек, еще как минимум тысяча человек получили ранения, в том числе и ножевые. Подразделения спецназа в составе полусотни человек не предпринимали активных действий по предотвращению драки. Пострадавшим помогали медики и фельдшеры из скорых. По делу о давке на стадионе Порт-Саида в 2015 году египетский суд провел заключительное заседание по пересмотру обвинений 73 человек. В конечном итоге к смертной казни приговорили 11 человек, еще 15 отправили в тюрьму на 5—15 лет, а 21 подсудимого оправдали.

