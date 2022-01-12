Новое в законах для домовладельцев в 2022 году
Топ-5 законов, которые начнут действовать для обладателей домов и участков: таунхаусы узаконят, дачную амнистию продлят, эскроу распространится на ИЖС
2022 год закроет некоторые законодательные лакуны в области строительства индивидуального жилья. Так, из «серой зоны» наконец выйдут объекты блокированной застройки (чаще всего это таунхаусы), действие закона о долевом строительстве должно распространиться и на строительство индивидуальных жилых домов. До 2031 года продлевают «дачную амнистию», а на землях сельхозназначения теперь можно будет строить жилые дома для фермеров. Большинство законодательных новелл начнет действовать с марта.
Таунхаус в законеС 1 марта 2022 года начнут действовать поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы о правовом статусе домов блокированной застройки (чаще всего в наших краях это таунхаусы, но в эту категорию входят еще и лейнхаусы, и дуплексы, и другие объекты).
Эта новелла устранит «белое пятно» в законодательстве и защитит права собственников подобных объектов. Дело в том, что до сих пор по закону в жилищный фонд входили только три вида объектов — жилой дом, квартира и комната. Но объекты блокированной застройки, которые довольно популярны сегодня, в том числе и в Татарстане, обладали рядом свойств, которые одновременно причисляли их и к жилым, и к многоквартирным домам, по старой классификации. Так что их правовой статус был не определен.
Теперь дом блокированной застройки будет определяться не как многоквартирный дом, а как отдельный: «жилой дом, блокированный с другим жилым домом или домами в одном ряду общей боковой стеной или стенами без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок». Теперь таунхаусы, дуплексы и лейнхаусы можно будет ставить на кадастровый учет, регистрировать права на них как на здание с назначением «жилое». Правда, для этого блоков в таунхаусе не должно быть больше 10, а этажей — больше, чем три.
Многие юристы опасались, что в таком случае возникнут определенные правовые коллизии — например, один собственник блока в таунхаусе делает реконструкцию, а остальные страдают от ее результата. Однако в законе прописывается необходимость согласия на это остальных собственников, а «эксплуатация дома блокированной застройки осуществляется с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплуатации» соседских домов, имеющих общие стены.
Эскроу — теперь и для ИЖСС марта на строительство отдельных домов в малоэтажных ЖК (проще говоря, в коттеджных поселках) распространится действие закона о долевом строительстве. Схема будет та же, что и с «долевкой» в многоквартирных домах: пока не будет закончен весь поселок, застройщик денег не получит — они будут храниться на эскроу-счете. Перед возведением поселка он должен получить разрешение на строительство, представить проектную декларацию, запланировать благоустройство территории — словом, пройти все стандартные разрешительные процедуры.
В связи с этим должно значительно упроститься и ипотечное кредитование жилищной застройки, как ожидают эксперты рынка недвижимости.
«Дачная амнистия» до 2031 года и упрощение легализации старых домовВ 2022 году начинает действовать закон об упрощении оформления прав на старые дома (построенные до 14 мая 1998 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ). Иногда жители и фактические владельцы домов, построенных еще при советской власти и в ранний постсоветский период, не могут легализовать свое жилье из-за правовых коллизий. Например, такой дом может числиться в документах колхозного или совхозного учета, в учетных документах БТИ — и этого недостаточно для того, чтобы доказать свое право на этот дом без суда. Бывает и так, что на руках у хозяев вообще нет ни единого документа, подтверждающего собственность.
Новый закон упрощает порядок оформления прав на такие дома и на участки, где они стоят. Правда, этот участок должен находиться в границах населенного пункта, а земли должны принадлежать государству или муниципалитету. Для признания права собственности нужно будет предоставить любой документ, который подтверждал бы факт владения жильем — начиная от старой справки из БТИ, заканчивая платежками за коммунальные услуги. А чтобы оформить землю под старым домом, нужно как минимум, чтобы дом еще на ней стоял (уполномоченные службы должны будут выехать на место и подтвердить этот факт). То есть снести бабушкин дом и оформить 15 соток под ним в собственность не получится.
А еще до 1 марта 2031 года продлевается так называемая дачная амнистия.
Часики-то тикают: срок оформления «временных» земельных участков — до 1 мартаУчастки с временным статусом после 1 марта 2022 года будут исключены из ЕГРН. Так что если вдруг у вас есть такой участок — вам надо активизироваться и успеть «присвоить».
Речь идет об участках, которые были образованы и поставлены на государственный кадастровый учет с 1 марта 2008 по 1 января 2017 года, но на которые до сих пор не зарегистрированы права собственности или аренды в установленном порядке. Здесь как раз ничего не продлевается: в 2017 году участкам прекратили присваивать временный статус, а их фактическим владельцам давалось 5 лет на регистрацию.
Но это не значит, что право на участок вы утратите: вам всего-навсего нужно будет вновь поставить его на государственный кадастровый учет (причем ему присвоят новый кадастровый номер) и зарегистрировать свои права на него.
Фермеру — домКак мы уже писали, на землях сельхозназначения, вид разрешенного использования которых определяется как 1.16 — «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» — строительство жилых домов запрещено. Но с 1 марта фермеры смогут строить для себя жилые дома на таких участках. Правда, есть ограничения: дом должен быть один, а строить его должен именно фермер на тех землях, которые использует лично он — то есть для себя. Этажей в таком «поместье» не должна быть больше трех, площадь не должна быть больше 500 квадратных метров, причем пятно застройки не должно превышать 0,25% площади земельного участка.
В отношении участка земли, на котором будет возведен такой дом, сохраняется действие закона о крестьянско-фермерских хозяйствах. Словом, власти озаботились тем, чтобы под видом таких фермерских домов не возникали коттеджные поселки коммерческого характера.
Кроме того, каждый субъект Федерации сможет и самостоятельно определять на своей территории те муниципальные образования, на которых строительство фермерских домов или их эксплуатация все-таки не разрешена.
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