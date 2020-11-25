ВРИ по желанию: как изменить вид разрешенного использования земельного участка

Чтобы строительство вашего дома имело все законные основания, нужно обратить внимание на ВРИ участка земли и, если необходимо, изменить его

В очередной серии из проекта «Дом в фокусе» мы вместе с юристом Денисом Юдиным, руководителем юридической компании «Юдвин», рассказываем о том, как изменить вид разрешенного использования земельного участка. Иногда это необходимо для того, чтобы можно было построить на нем дом безо всяких нарушений.

Что такое ВРИ и зачем они нужны



Виды разрешенного использования земельных участков регламентируются специальным классификатором, который прилагается к Приказу Минэкономразвития №540 от 1 сентября 2014 года. Изменения в этот приказ вносились с тех пор регулярно, и последняя версия классификатора относится к 4 февраля 2019 года.

В соответствии с классификатором, каждый участок земли в стране можно использовать определенным образом. Это определяется в пределах целевого назначения земли и в соответствии с территориальным зонированием. ВРИ ЗУ — один из важных параметров градостроительного регламента любого населенного пункта. Для вас, как для собственника участка, особенно важно, какие виды объектов капитального строительства на нем можно возводить. К примеру, если у вашего участка основной ВРИ 1.8 («Скотоводство»), то из капитальных объектов вы можете построить на нем, например, коровник (или, как указано в Классификаторе, «здания и сооружения, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных»). А вот сооружение жилого дома на таком участке не предусмотрено.

Для собственника участка, желающего построить дом, в качестве ВРИ вполне подходят следующие:

2.1 — «Для индивидуального жилого строительства», на таких участках разрешено также строить гаражи и вспомогательные постройки, выращивать сельхозкультуры;

2.2 — «Для ведения личного подсобного хозяйства», здесь можно не только строить жилой или садовый дом, но и производить сельхозпродукцию и разводить сельскохозяйственных животных;

13.2 — «Ведение садоводства». Такие участки предусмотрены для «осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур», но можно здесь и строить дома — жилые и садовые.

Для каждого из этих ВРИ есть свои нюансы. Так, если ваш ВРИ 2.1, то на участке вы сможете разводить цветы или, скажем, морковку, но разведение сельскохозяйственных животных на нем не предусматривается. Так что если вы мечтаете о курах — вам больше подойдет ВРИ 2.2. Словом, везде свои нюансы.

Не перепутайте ВРИ «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)» 2.2 с ВРИ «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» 1.16. Если в первом случае строиться можно, то во втором — нельзя. Еще нельзя путать ВРИ «Ведение садоводства» 13.2 (допускается строительство жилого или садового дома) и «Ведение огородничества» 13.1 (можно строить только хозяйственные постройки).

ВРИ участка можно выяснить на публичной кадастровой карте по его номеру или заказав выписку из ИСОГД. Есть эти сведения и в выписке из ЕГРН.

Порой для удобства или вообще для получения самой возможности строительства капитального жилого или садового дома на участке требуется сменить ему ВРИ. Как это сделать (в случае если это возможно) — расскажем ниже.

Кто назначает ВРИ

ВРИ земельных участков делятся на несколько типов:

основные (главные виды эксплуатации участка),

условно разрешенные (их введение допустимо градостроительным регламентом зоны, к которой относится участок)

и вспомогательные (они не могут быть основными ни при каких обстоятельствах, применяются только с основными или условно разрешенными. Они не должны быть преимущественными. К примеру, это могут быть гаражи или объекты инженерной инфраструктуры).

Именно от того, основной (со вспомогательными) или условно разрешенный вид использования вы хотите присвоить своему участку, будет зависеть, насколько сложной будет процедура (об этом — ниже).

Все эти ВРИ «назначаются» участку автоматически, в соответствии с градостроительным планом и зонированием территории (выяснить все возможные ВРИ для вашего участка можно, к примеру, в Правилах землепользования и застройки вашей территории). Таким образом, самопроизвольно выбрать для своей земли, как ее можно использовать, вы не сможете. К примеру, купить участок посреди индивидуальной жилой застройки и объявить, что здесь будет стадион, не получится — для этого нужно будет получить ВРИ, соответствующий другому типу зоны застройки, а значит — внести изменения в градостроительный план. Все это теоретически возможно, но на практике титанически сложно.

Мы разберем случаи, когда вид разрешенного использования, который вам требуется, уже заложен градостроительным планом для вашей земли. И случаев таких, как мы уже выяснили, может быть два: смена на основной или на условно разрешенный.

И еще, чтобы изменить ВРИ, нужно соблюдение нескольких условий:

все владельцы участка должны быть на это согласны (в случае, если вы не единоличный владелец);

участок должен быть в собственности, состоять на кадастровом учете и иметь границы;

соответствовать требованиям о предельной норме площади в регионе;

если вы хотите сменить ВРИ, характерный только для земель сельхозназначения на ВРИ, допустимые в населенных пунктах (например, «ЛПХ на полевом участке» на «ЛПХ на приусадебном участке»), то придется менять сначала категорию назначения земель (и это тоже тема для отдельной беседы).

Фото: ensocompany.ru

Как сменить ВРИ на тот, который находится в списке основных

Если желаемый вами ВРИ находится в списке основных для вашего участка и вы хотите его присвоить, то процедура достаточно простая. Для начала вам надо собрать документы по списку.

Выписка из ИСОГД. Она нужна, чтобы подтвердить, основной тот вид использования земли, который вы хотите присвоить участку, или условно разрешенный. Ее можно запросить в МФЦ или получить в местных уполномоченных органах (отдел архитектуры местной администрации, администрация поселка, комитет или департамент градостроительства и т. д.). Чтобы получить выписку, вам потребуется паспорт и выписка из ЕГРН. Свидетельство о праве собственности на участок или выписка из ЕГРН со сведениями о том, кому принадлежит земля. Выписку можно получить в МФЦ или в территориальном отделении Росреестра. Доверенность от остальных собственников участка (если вы владеете им не единолично). Она обязательно должна быть подготовлена с участием нотариуса и заверена им. Заявление о внесении изменений в ВРИ. Это делается в МФЦ (можно заполнить заранее, предварительно скачав бланк) или в территориальном отделении Росреестра. Паспорт заявителя.

Собственно, вот и все. С этими документами вам нужно обратиться в МФЦ или в Управление Росреестра для того, чтобы в ЕГРН были внесены сведения об изменении вида разрешенного использования. Срок такого внесения — семь дней. Если на использование участка не налагается никаких ограничений, вид разрешенного использования будет изменен. В Татарстане эта услуга бесплатна.

Фото: Илья Репин

Если вы хотите изменить ВРИ на условно разрешенный

Гораздо сложнее, если требуемый вам вид использования земли, в соответствии с Правилами землепользования и застройки, является для вашей зоны условно разрешенным. В этом случае придется потратить гораздо больше времени и обойти больше инстанций. Процесс этот регламентируется ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.

Если вы выяснили, что ваш желанный ВРИ (допустим, «Садоводство») в вашей территориальной зоне относится лишь к условно разрешенным, вам нужно будет сначала получить разрешение от администрации муниципального образования. А оно, в свою очередь, проходит четыре стадии.

Сначала надо подать заявление о предоставлении разрешения в комиссию при местной администрации. С недавних пор это можно сделать в электронном виде, снабдив электронной подписью. Для Казани такие заявления принимает отдел землепользования и застройки Управления архитектуры и строительства. Образец заявления можно скачать по ссылке, приведенной в предыдущем предложении. Затем комиссия составляет проект решения, который рассматривается на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. Их организацией занимается эта же комиссия. Расходы на их организацию несет «заинтересованное лицо» — то есть вы сами. По результатам слушаний комиссия готовит рекомендации о том, разрешить или отказать вам использовать землю так, как вы хотите. И на основе этих рекомендаций глава администрации муниципального образования принимает решение. И если оно в вашу пользу — то вам, вооружившись этим разрешением, нужно выполнить все, описанное в предыдущей главе.

Внимание: отказ возможен на каждом этапе, но вы вправе оспорить такой отказ в суде.