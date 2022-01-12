Равиль Зиганшин ответит за лес на Свияжских берегах
Департамент лесного хозяйства ПФО требует, чтобы фирма главы ПСО «Казань» вернула земли, отмежеванные как сельхозугодья
Вернуть почти 100 гектаров леса на берегу Свияги в лесной фонд или дорого заплатить за них — такое условие компании Равиля Зиганшина поставили в Департаменте лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу (Нижний Новгород). Окружное ведомство инициировало разбирательство в татарстанском арбитраже против фирмы ООО «Свияга» известного татарстанского «берегоустроителя». Лесники требуют изъять из чужого незаконного владения в пользу Российской Федерации часть земель вдоль трассы М-7 между деревнями Савино и Татарское Бурнашево. «Реальное время» разбиралось, как лесные угодья вблизи горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» «выпали» из состава особо охраняемой природной территории и поменяли назначение, а теперь получили шанс на возвращение «в природу».
Как участок выпал из зоны особо охраняемой природной территории
На этой неделе в Арбитражном суде РТ прошло слушание по делу об истребовании Департаментом лесного хозяйства по ПФО большого земельного участка из чужого незаконного владения фирмой «Свияга» в пользу Российской Федерации.
Департамент добивается, чтобы компания, единственным владельцем которой является Равиль Зиганшин, вернула 97 га из принадлежащих ей почти 106,2 га земель лесного фонда. Речь идет о территориях в кварталах 57, 58 Свияжского участкового лесничества Приволжского лесничества Республики Татарстан. Лесники требуют прекратить зарегистрированное право собственности ООО «Свияга» на эти угодья, а соответствующую запись в ЕГРН аннулировать. Ранее ведомство просило принять обеспечительные меры в виде запрета Росреестру на осуществление регистрационных действий с этим земельным участком, однако татарстанский арбитраж не поддержал эту просьбу.
На заседание представители истца и ответчика не явились. Как пояснили «Реальному времени» в Департаменте лесного хозяйства по ПФО, ранее служба ходатайствовала перед судом о проведении заседания по видеоконференцсвязи, однако ей отказали, так что на следующее заседание представитель истца явится лично.
Присутствовавшие в суде представители третьих лиц — ведущий советник Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Вероника Варфоломеева и начальник Управления по охране животного и растительного мира комитета Ринат Чиспияков пояснили нашему изданию, что до 2013 года территория, являющаяся предметом арбитражного спора, относилась к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Однако, согласно принятому в марте 2013-го республиканским кабмином постановлению №208, границы ООПТ были изменены, и с тех пор земельный участок находится за их пределами.
— То есть информация, ранее предоставленная комитетом по запросу Департамента лесного хозяйства, была немного некорректной? — уточнил суд, и представители Госкомитета согласно закивали.
«Есть основания для возврата»
Заседание перенесли, а Чиспияков и Варфоломеева на вопросы «Реального времени» ответили, что не очень понимают детали спора, из-за которого их вызвали в суд.
Но наличие охранного статуса в этой судебной коллизии отнюдь не является решающим, заверили «Реальное время» в Департаменте лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.
— Если данный участок более не входит в ООПТ, необходимо внести соответствующие изменения в ЕГРН, согласно которому участок входит в их границы. Границы ООПТ устанавливает Комитет по биоресурсам, он и должен внести эти изменения, — пояснили изданию в ведомстве.
— А иск вы подали, обнаружив, что часть участка фирмы «Свияга» входит в ООПТ?
— У нас есть федеральный закон о лесной амнистии, под него подпадают лесные участки, права на которые возникли до 1 января 2016 года, — все, кроме тех, что имеют сельхозназначение и используются с нарушением земельного законодательства, имеют промышленное назначение, но там отсутствуют объекты капитального строительства и расположенные в границах ООПТ. Данный участок не подходит под лесную амнистию, тут действует приоритет государственного лесного реестра, а не ЕГРН. Это является основанием для возврата участка в собственность Российской Федерации, — убеждены в Департаменте лесного хозяйства ПФО.
Только по закону и за большие деньги
«Реальное время» поинтересовалось: исчезнут ли основания для судебного спора, если татарстанский Комитет по биоресурсам уточнит границы участка и приведет информацию в ЕГРН в соответствие с реальным положением дел?
— Нет, тогда необходимо будет рассматривать правомерность продажи этого участка в частную собственность.
— Десять лет назад исполком Верхнеуслонского района проводил аукционы и продал часть участков вдоль реки Сулица.
— Если это так, то администрация района незаконно распорядилась не своей собственностью. Федеральной собственностью может распоряжаться только Росимущество, а никак не органы местного самоуправления. Кроме того, у этого участка сменилось назначение, а он не может использоваться в целях ведения сельского хозяйства — он полностью лесной. Кроме того, там прибрежная защитная полоса, закон на ней не позволяет вести сельскохозяйственное производство.
В перспективе изменить назначение земель все-таки можно, ответили в Департаменте, но только при соблюдении двух условий:
— При обязательном соблюдении всей предусмотренной законом процедуры перевода земель и при условии выплаты очень крупной суммы компенсации.
Земля под водой
Как свидетельствуют «СПАРК-Интерфакс» и другие открытые источники, ООО «Свияга», которым с 2014 года единолично владеет Равиль Зиганшин (предыдущей собственницей была его супруга Светлана Зиганшина), в 2015—2016 гг. зарегистрировало право собственности на ряд земельных участков в пойме Свияги — там, где ныне располагается горнолыжный комплекс «Свияжские холмы». Участок с кадастровым номером 16:15:020901:255, относительно которого сейчас идет спор в Арбитражном суде, находится как раз поблизости — севернее оборудованных для спусков склонов — в устье реки Сулицы.
Регистрации прав собственности на эти земли предшествовали громкие скандалы вокруг попытки Равиля Зиганшина освоить более 800 га водной поверхности напротив Свияжска и Макарьевского монастыря. По данным Казанской природоохранной прокуратуры, в феврале 2012 года по инициативе ООО «Свияга» был размежеван участок акватории напротив горнолыжного комплекса, тогда еще именовавшегося «Казань» (ныне — «Свияжские холмы»). При этом назначение земель сформулировали как «сельскохозяйственное». В 2014 году прокуратура направила в адрес главы Верхнеуслонского района Марата Зиатдинова представление об устранении нарушения закона, и тот отменил постановление о межевании, которое сам же 2 года назад и издал, будучи руководителем райисполкома.
Сам Равиль Зиганшин в разговоре с корреспондентом тогда отрицал, что инициатива с межеванием исходила от его компании. Однако заметил, что «это не вода, а земля, которая может быть и под водой» и что даже если участок будет снят с кадастрового учета по требованию прокуратуры, «завтра его любой снова может поставить на кадастровый учет, и это будет законно».
Не добившись «мирным путем» восстановления законности от районных властей и ООО «Свияга», Казанский межрайонный природоохранный прокурор подал в Верхнеуслонский районный суд иск к компании Зиганшина и исполкому района — о признании недействительными результатов межевания земельных участков и возложении обязанности совершить действия по изменению границ 10 земельных участков, включая и ставший ныне предметом арбитражного спора участок 16:15:020901:255.
«В ходе проверки, проведенной прокурором и государственным инспектором по использованию и охране земель Верхнеуслонского района РТ Управления Росреестра по РТ было установлено, что земельные участки были незаконно сформированы за счет земель Куйбышевского водохранилища (р. Волга) и памятника природы — р. Сулица, входящих в состав водного фонда Российской Федерации, передача которого в частную собственность не допускается», — говорится в апелляционном определении, вынесенном в июле 2017 года судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РТ.
Судебная коллегия признала недействительными границы земельных участков, включая границы участка с кадастровым номером 16:15:020901:255, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, по состоянию на 7 февраля 2017 г.
За отсутствием в открытом доступе актуальных телефонов ООО «Свияга» и его единственного собственника «Реальное время» обратилось с просьбой высказать позицию по данному спору в пресс-службу ПСО «Казань» — головную компанию разветвленной «империи» Равиля Зиганшина. Запрос принят, комментарий будет опубликован по получении.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым