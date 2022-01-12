Равиль Зиганшин ответит за лес на Свияжских берегах

Департамент лесного хозяйства ПФО требует, чтобы фирма главы ПСО «Казань» вернула земли, отмежеванные как сельхозугодья

Фото: Максим Платонов

Вернуть почти 100 гектаров леса на берегу Свияги в лесной фонд или дорого заплатить за них — такое условие компании Равиля Зиганшина поставили в Департаменте лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу (Нижний Новгород). Окружное ведомство инициировало разбирательство в татарстанском арбитраже против фирмы ООО «Свияга» известного татарстанского «берегоустроителя». Лесники требуют изъять из чужого незаконного владения в пользу Российской Федерации часть земель вдоль трассы М-7 между деревнями Савино и Татарское Бурнашево. «Реальное время» разбиралось, как лесные угодья вблизи горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» «выпали» из состава особо охраняемой природной территории и поменяли назначение, а теперь получили шанс на возвращение «в природу».

Как участок выпал из зоны особо охраняемой природной территории

На этой неделе в Арбитражном суде РТ прошло слушание по делу об истребовании Департаментом лесного хозяйства по ПФО большого земельного участка из чужого незаконного владения фирмой «Свияга» в пользу Российской Федерации.

Департамент добивается, чтобы компания, единственным владельцем которой является Равиль Зиганшин, вернула 97 га из принадлежащих ей почти 106,2 га земель лесного фонда. Речь идет о территориях в кварталах 57, 58 Свияжского участкового лесничества Приволжского лесничества Республики Татарстан. Лесники требуют прекратить зарегистрированное право собственности ООО «Свияга» на эти угодья, а соответствующую запись в ЕГРН аннулировать. Ранее ведомство просило принять обеспечительные меры в виде запрета Росреестру на осуществление регистрационных действий с этим земельным участком, однако татарстанский арбитраж не поддержал эту просьбу.

На заседание представители истца и ответчика не явились. Как пояснили «Реальному времени» в Департаменте лесного хозяйства по ПФО, ранее служба ходатайствовала перед судом о проведении заседания по видеоконференцсвязи, однако ей отказали, так что на следующее заседание представитель истца явится лично.

На заседание представители истца и ответчика не явились. Фото: Максим Платонов

Присутствовавшие в суде представители третьих лиц — ведущий советник Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Вероника Варфоломеева и начальник Управления по охране животного и растительного мира комитета Ринат Чиспияков пояснили нашему изданию, что до 2013 года территория, являющаяся предметом арбитражного спора, относилась к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Однако, согласно принятому в марте 2013-го республиканским кабмином постановлению №208, границы ООПТ были изменены, и с тех пор земельный участок находится за их пределами.

— То есть информация, ранее предоставленная комитетом по запросу Департамента лесного хозяйства, была немного некорректной? — уточнил суд, и представители Госкомитета согласно закивали.



«Есть основания для возврата»

Заседание перенесли, а Чиспияков и Варфоломеева на вопросы «Реального времени» ответили, что не очень понимают детали спора, из-за которого их вызвали в суд.

— Мы ничьи интересы не представляем, нас вызвали только чтобы установить, является ли эта территория особо охраняемой, — сообщил Ринат Чиспияков «Реальному времени». — Почему с нее сняли охранный статус мы также не можем сказать. Поскольку полномочия в отношении ООПТ наш комитет получил только в 2018 году, ранее этими вопросами занимался Минлесхоз.

Но наличие охранного статуса в этой судебной коллизии отнюдь не является решающим, заверили «Реальное время» в Департаменте лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.



— Если данный участок более не входит в ООПТ, необходимо внести соответствующие изменения в ЕГРН, согласно которому участок входит в их границы. Границы ООПТ устанавливает Комитет по биоресурсам, он и должен внести эти изменения, — пояснили изданию в ведомстве.

— А иск вы подали, обнаружив, что часть участка фирмы «Свияга» входит в ООПТ?

— У нас есть федеральный закон о лесной амнистии, под него подпадают лесные участки, права на которые возникли до 1 января 2016 года, — все, кроме тех, что имеют сельхозназначение и используются с нарушением земельного законодательства, имеют промышленное назначение, но там отсутствуют объекты капитального строительства и расположенные в границах ООПТ. Данный участок не подходит под лесную амнистию, тут действует приоритет государственного лесного реестра, а не ЕГРН. Это является основанием для возврата участка в собственность Российской Федерации, — убеждены в Департаменте лесного хозяйства ПФО.

Спор в Арбитражном суде идет относительно участка с кадастровым номером 16:15:020901:255. Источник: rosreestr.ru

Только по закону и за большие деньги

«Реальное время» поинтересовалось: исчезнут ли основания для судебного спора, если татарстанский Комитет по биоресурсам уточнит границы участка и приведет информацию в ЕГРН в соответствие с реальным положением дел?

— Нет, тогда необходимо будет рассматривать правомерность продажи этого участка в частную собственность.

— Десять лет назад исполком Верхнеуслонского района проводил аукционы и продал часть участков вдоль реки Сулица.

— Если это так, то администрация района незаконно распорядилась не своей собственностью. Федеральной собственностью может распоряжаться только Росимущество, а никак не органы местного самоуправления. Кроме того, у этого участка сменилось назначение, а он не может использоваться в целях ведения сельского хозяйства — он полностью лесной. Кроме того, там прибрежная защитная полоса, закон на ней не позволяет вести сельскохозяйственное производство.

В перспективе изменить назначение земель все-таки можно, ответили в Департаменте, но только при соблюдении двух условий:

— При обязательном соблюдении всей предусмотренной законом процедуры перевода земель и при условии выплаты очень крупной суммы компенсации.



Земля под водой

Как свидетельствуют «СПАРК-Интерфакс» и другие открытые источники, ООО «Свияга», которым с 2014 года единолично владеет Равиль Зиганшин (предыдущей собственницей была его супруга Светлана Зиганшина), в 2015—2016 гг. зарегистрировало право собственности на ряд земельных участков в пойме Свияги — там, где ныне располагается горнолыжный комплекс «Свияжские холмы». Участок с кадастровым номером 16:15:020901:255, относительно которого сейчас идет спор в Арбитражном суде, находится как раз поблизости — севернее оборудованных для спусков склонов — в устье реки Сулицы.

Регистрации прав собственности на эти земли предшествовали громкие скандалы вокруг попытки Равиля Зиганшина освоить более 800 га водной поверхности напротив Свияжска и Макарьевского монастыря. По данным Казанской природоохранной прокуратуры, в феврале 2012 года по инициативе ООО «Свияга» был размежеван участок акватории напротив горнолыжного комплекса, тогда еще именовавшегося «Казань» (ныне — «Свияжские холмы»). При этом назначение земель сформулировали как «сельскохозяйственное». В 2014 году прокуратура направила в адрес главы Верхнеуслонского района Марата Зиатдинова представление об устранении нарушения закона, и тот отменил постановление о межевании, которое сам же 2 года назад и издал, будучи руководителем райисполкома.

Сам Равиль Зиганшин в разговоре с корреспондентом тогда отрицал, что инициатива с межеванием исходила от его компании. Однако заметил, что «это не вода, а земля, которая может быть и под водой» и что даже если участок будет снят с кадастрового учета по требованию прокуратуры, «завтра его любой снова может поставить на кадастровый учет, и это будет законно».

Регистрации прав собственности на эти земли предшествовали громкие скандалы вокруг попытки Равиля Зиганшина освоить более 800 га водной поверхности напротив Свияжска и Макарьевского монастыря. Фото: Максим Платонов

Не добившись «мирным путем» восстановления законности от районных властей и ООО «Свияга», Казанский межрайонный природоохранный прокурор подал в Верхнеуслонский районный суд иск к компании Зиганшина и исполкому района — о признании недействительными результатов межевания земельных участков и возложении обязанности совершить действия по изменению границ 10 земельных участков, включая и ставший ныне предметом арбитражного спора участок 16:15:020901:255.

«В ходе проверки, проведенной прокурором и государственным инспектором по использованию и охране земель Верхнеуслонского района РТ Управления Росреестра по РТ было установлено, что земельные участки были незаконно сформированы за счет земель Куйбышевского водохранилища (р. Волга) и памятника природы — р. Сулица, входящих в состав водного фонда Российской Федерации, передача которого в частную собственность не допускается», — говорится в апелляционном определении, вынесенном в июле 2017 года судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РТ.

Судебная коллегия признала недействительными границы земельных участков, включая границы участка с кадастровым номером 16:15:020901:255, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, по состоянию на 7 февраля 2017 г.

За отсутствием в открытом доступе актуальных телефонов ООО «Свияга» и его единственного собственника «Реальное время» обратилось с просьбой высказать позицию по данному спору в пресс-службу ПСО «Казань» — головную компанию разветвленной «империи» Равиля Зиганшина. Запрос принят, комментарий будет опубликован по получении.