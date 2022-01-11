Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский сервис по выращиванию микрозелени

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 230-я

Микрозелень стала одним из трендов здорового питания. С декабря прошлого года выращиванием и реализацией этой продукции занимается жительница Нижнекамска Виктория Артименок. Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Кладезь витаминов и пользы для здоровья

Микрозелень, или, как ее еще называют, микрогрин, признана диетологами одним из суперфудов. Это кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Зеленые побеги зерновых и других растений используют в салатах или украшают ими блюда.

Сегодня потребителям предлагают около 20 видов микрозелени. С недавнего времени ее выращиванием занялась нижнекамка Виктория Артименок. Пока своим заказчикам она предлагает 4 вида ростков — редис, рукколу, горошек и горчицу. Например, микрозелень гороха помогает укрепить кости и суставы, а также благотворно влияет на состав крови.

Сегодня аналитический разбор аккаунта провела директор казанского digital-агентства Yield’s Trail Евгения Большагина. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Главное для бизнеса — не количество подписчиков в профиле



Перейдя в аккаунт @green_box16, не совсем понимаешь, что в нем происходит. И только рассмотрев подробнее, понимаешь, что личный аккаунт стал использоваться для бизнеса. Сейчас этот профиль про микрозелень в Нижнекамске. А еще 12 постов назад в нем были дети, котики, путешествия и семейные фото. Не стоит путать личное и бизнес.

Могу предположить, что такое решение было принято, потому что в аккаунте уже были подписчики. Если заводить новый аккаунт, то и подписчиков придется набирать заново. Но тут возникает вопрос, а являются ли подписчики личного аккаунта поклонниками микрозелени, и станут ли они покупателями. Главное для бизнеса — не количество подписчиков в профиле, а количество целевой аудитории среди подписчиков.

Если сравнить количество лайков на посты про личную жизнь и про бизнес, увидим, что количество реакций на посты про зелень снизилась в два раза. Это дает повод предположить, что существующей аудитории неинтересна новая тема профиля.

Поэтому рекомендую не тратить время и завести новый аккаунт для вашего бизнеса. Иначе вы будете публиковать контент, получать на него минимум реакций и не получать желаемых продаж. У вас будет ощущение, что вы все делаете с вашей стороны, выкладываете посты, делаете stories, снимаете reels, а результат оставляет ожидать лучшего. Постепенно начнут опускаться руки, и вы закроете ваш бизнес.

Если вами принято решение начать бизнес и развивать его, то делайте все сразу по правилам. Заведите новый профиль, переведите его в бизнес-аккаунт. Такой формат даст возможность использовать расширенный функционал, которого нет у обычного аккаунта. Вы сможете добавить:

кнопки связи;

выбор категории бизнеса;

статистику аккаунта;

возможность запустить таргетированную рекламу.

Описание профиля — чтобы зацепить потенциального клиента

В нике аккаунта я рекомендую заменить гео с указания региона 16 на город, так как это локальный бизнес и действует он в Нижнекамске.

Сейчас на аватаре личное фото, что нормально для личного аккаунта. Но в бизнес-аккаунте размещают либо логотип, если компания уже известна, либо изображение/фото товара. В нашем случае самый лучший вариант сочное фото микрозелени.

Удачно выбрано имя аккаунта. В нем указана суть бизнеса. По нему вас найдет заинтересованная аудитория. Указано географическое положение, это важно, так как локация бизнеса узкая и нужно отсечь нецелевых пользователей. Пользователь из Йошкар-Олы не станет покупать микрозелень в Нижнекамске.

В описании я бы добавила информацию про безопасность материала, на котором растет зелень, про влияние на иммунитет и здоровье за счет витаминов и минералов. Про то, что концентрация этих полезных веществ выше в 5 раз, чем во взрослых растениях. Эта информация есть в постах, но не факт, что до них дойдут пользователи. Заинтересовать их нужно еще в описании, чтобы они не ушли из аккаунта.

Про раздел «Актуальное» говорить смысла нет — там сейчас тоже и личное, и про бизнес. Сейчас из нужного есть «Культуры» и «Прайс». В новом аккаунте рекомендую добавить информацию про доставку, отзывы, актуальное про пользу и, возможно, рецепты.

Про контент пока сложно сказать что-либо, пока всего 12 постов про микрозелень. Хорошо, что используются разные форматы контента, есть полезная информация, есть продающие посты. Стоит поработать над оформлением, посмотреть у более опытных коллег, как они оформляют контент. В постах используются хештеги, и это хорошо. Только стоит подумать, какие рабочие хештеги, которые привлекут именно вашу аудиторию, можно использовать. Возможно, это будут смежные, например #ппнижнекамск #фитнеснижнекамск #мамочкинижнекамск и т.п.

Комментариев к постам пока нет. Рекомендую использовать вовлекающие посты, которые стимулируют оставить комментарий пользователя под постом. Это положительно скажется на индексации аккаунта. И не оставляйте комментарии без ответа по той же причине.

Через поисковую строку в Instagram по ключевым словам в Нижнекамске я нашла только одного конкурента. У вас есть все шансы сделать свой бизнес успешным. Но для этого вам нужно для начала завести бизнес-профиль. Чтобы ваши заинтересованные подписчики из личного профиля стали подписчиками бизнес-аккаунта, вы можете сделать пост о том, что у вас новый аккаунт про бизнес, и предложить подписаться на него.