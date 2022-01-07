Новогодний Инста-Татарстан: чебуреки, баня, спорт

Как прошла новогодняя неделя в «Инстаграмах» татарстанских знаменитостей

«Белый друг» Рустама Минниханова и «свой тигр» Ирека Зиннурова

В аккаунте Рустама Минниханова, как всегда, активно. Привычных видов из кабинета на плошади Свободы в каникулы не наблюдается. Зато есть призывы всем бежать на каток, пожелания удачи команде «КАМАЗ Мастер». Пару дней назад президент спросил у подписчиков, как те встретили Новый год. В комментариях, как обычно, образовалось две фракции посетителей: одни ставят веселые смайлики, другие пишут жалобную книгу. А мы предлагаем полюбоваться на любимца публики — изрядно подросшего уже пса Акдуса.

Свою собаку показывает в соцсетях и Ирек Зиннуров, который сейчас работает в Баку. Правда, на праздники, судя по лыжне, он приехал в Казань. В его «Инстаграме» — явные приметы праздника: елка, фигурка Деда Мороза, новогоднее поздравление Владимира Путина и расслабленное, спокойное настроение.

Айрат Фаррахов на коньках, Роман Шайхутдинов на лыжах

Айрат Фаррахов все каникулы публикует картинки семейной идиллии и пишет проникновенные посты. Например, вспоминает о том, как в школьном детстве подкладывал обложки от учебников в коньки, чтобы защитить пятку при игре в хоккей. Вообще, Фаррахов часто пропагандирует движение и спорт, и из его новогодней деятельности в инстаграм-аккаунте видно, что семья уважает активный отдых.

Роман Шайхутдинов для новогоднего отдыха патриотично выбрал «Свияжские холмы». Он тоже пропагандирует спорт — катается на лыжах с сыном и дочкой — и, кажется, отлично себя чувствует.

Камила Валиева, татарская «звездочка» фигурного катания, выложила фотографии с катка на ВДНХ. В комментариях справедливо говорят: вот это повезло тем, кто оказался в тот вечер на одном льду с чемпионами России — кроме самой Камилы, на ее фотографии есть и Марк Кондратюк, который взял золото в Петербурге. И на этой картинке становится особенно видно, что Валиева — не только виртуозная фигуристка и всенародно любимая звезда, но и обычная 15-летняя девчонка, которая тоже очень любит праздники.

Фаттахов в семейном кругу, Метшин в бане, Иванов в Кукморе

Семейные ценности пропагандирует в своем аккаунте и Дамир Фаттахов. На праздник экс-министр молодежи прилетел в Казань — и, судя по жизнерадостной фотографии, провел время в теплом кругу семьи и друзей.

Айдар Метшин в своем «Инстаграме» тоже довольно активен. Правда, большая часть новогодних постов появилась в его аккаунте одним днем — 2 января. Зато они охватывают московский праздничный досуг не только самого Метшина и его семьи, но и Азата Бикмурзина. Друзья сходили в Большой театр, а 31 декабря — в Сандуновские бани.

Сергей Иванов на каникулах не забывает о работе. Например, 2 дня назад в его аккаунте появились жизнерадостные фотографии с фестиваля валенок в Кукморе. И тэги соответствующие — без #visittatarstan не обошлось.

Калимуллина ест борщ, Гарипова грустит о Градском

«Кудряш» и «ноздряш» Эльмира Калимуллина спортивных фотографий не выкладывает. Она предпочла более спокойные и традиционные новогодние радости — спрашивает у подписчиков, «как жРизнь», и демонстрирует, что сама питается очень хорошо: кажется, перед ней борщ и чебуреки. Глядя на эту фотографию, как-то совсем не стыдно за собственные обильные гастрономические выходные: раз уж звезды тоже так же развлекаются, чем мы хуже?

Коллега Эльмиры по шоу «Голос», Дина Гарипова вспоминает Александра Градского — новогодних постов в ее аккаунте нет. В четверг она опубликовала ностальгическое видео с кадрами, на которых присутствует ее наставник — момент, когда он повернулся к ней в первом сезоне «Голоса», их совместную песню в финале шоу, миг, когда Дина стала победительницей...

Фирдус Тямаев в шубе, Элвин Грей в шортах

Фирдус Тямаев облачился в костюм Деда Мороза и пришел поздравлять сыновей. Актерской подготовки ему, как выяснилось, не хватает: артист постоянно норовил расхохотаться (под громкий смех домочадцев).

Салават Закиевич Фатхетдинов тоже поздравлял детей — в Пестречинском детском доме. Сам в костюм Деда Мороза он не облачался, зато подарки привез отменные. Видео в его аккаунте получилось праздничное, трогательное и, учитывая специфику заведения, грустное.

Элвин Грей на каникулы укатил в Таиланд. Так что его новогодние фотографии — не в костюме Деда Мороза, не в лыжных штанах и не на коньках. Он в белых шортах, но под елкой.