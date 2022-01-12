День в истории: памяти казанского создателя Пе-2, праздник прокуроров и запрет клонирования

Чем примечательна дата 12 января

Фото: wikimedia.org (могила В.М. Петлякова на Арском кладбище)

Сегодня, 12 января, в России — День работника прокуратуры, учрежденный в честь создания поста генерал-прокурора при Петре I. В разные годы и столетия в этот день опричники Ивана Грозного учинили «Новгородский погром», правительство Франции выпустило указ о вечном изгнании семьи Бонапарта, в Англии создали Королевское астрономическое сообщество, в СССР основали добровольное спортивное общество «Локомотив», началась операция «Искра» по прорыву Ленинградской блокады, ввели смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж, в США впервые крионировали человека, а в Париже подписали протокол о запрете клонирования. Родились французский писатель-сказочник Шарль Перро, российский реформатор Михаил Сперанский, американский писатель Джек Лондон, советский физик Игорь Курчатов, российский основоположник космонавтики Сергей Королев. Умерли итальянский живописец Джованни Болдини, королева детективов Агата Кристи, выдающийся авиаконструктор Владимир Петляков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился иммунолог Андрей Адо, погиб авиаконструктор Владимир Петляков

12 января 1909 года в Казани родился советский патофизиолог, иммунолог, биолог Андрей Адо. Выпускник Казанского медицинского института, он с 1938 года заведовал кафедрой патофизиологии Казанского университета. Адо был крупнейшим советским ученым в области патологической физиологии, иммунологии и аллергологии, создателем экспериментальной и клинической аллергологии в России и странах СНГ. Создал и руководил крупнейшей отечественной школой патофизиологов и аллергологов с большим числом учеников, работающих в крупных научных центрах нашей страны и за рубежом. В годы Великой Отечественной войны разрабатывал в Казанском институте сывороток и вакцин принципы повышения действия иммунных сывороток против столбняка и газовой гангрены. Скончался в 1997 году в Москве.

12 января 1942 года при авиакатастрофе погиб выдающийся советский авиаконструктор, создатель знаменитого пикирующего бомбардировщика Пе-2 Владимир Петляков. Он родился в 1891 году в селе Самбек (сейчас Ростовская область). Петляков участвовал в разработке самолетов АНТ-2, АНТ-3, АНТ-25 (РД), первых советских тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 (АНТ-4) и ТБ-3 (АНТ-6). Создал высотный бомбардировщик дальнего действия Пе-8 (рабочие названия — ТБ-7, АНТ-42, первый полет в 1936 году), пикирующий бомбардировщик Пе-2, тяжелый истребитель Пе-3 (1941). Петляков — один из организаторов металлического самолетостроения в СССР, он внес значительный вклад в развитие методов расчета на прочность — создал метод расчета многолонжеронного металлического свободнонесущего крыла с гофрированной обшивкой («метод Петлякова»). Похоронили конструктора на Арском кладбище в Казани.

12 января 2016 года Следственный комитет возбудил уголовные дела против сотрудников МЧС РТ, чиновников муниципалитета, сотрудников ЭПУ «Лениногорскгаз», сектора отдела социальной защиты Минтруда РТ и сектора опеки и попечительства райисполкома после смерти матери и пяти детей в Лениногорском районе. Пожар в их доме произошел в ночь на 9 января. Семья из восьми человек жила в доме в 50 кв. м, на жилую площадь приходилось только 20 кв. м. С 12 августа 2013 года у семьи по решению суда за неуплату отключили газ. Они отапливали помещение печью и с помощью электрических обогревателей. Пожар в доме многодетной семьи произошел в ночь на 9 января. Первые экипажи пожарных приехали на место через 8 минут после вызова. В огне погибли мать и ее пятеро детей. Отец семейства сильно обгорел. Не пострадал только 8-летний мальчик, который в ту ночь находился у родственников. Уголовное дело возбудили по статьям «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения», «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».



Начало прорыва блокады Ленинграда, День работника прокуратуры

85 лет назад, 12 января 1936 года было основано добровольное спортивное общество «Локомотив». Первое сообщение о создании на железнодорожном транспорте в СССР добровольного спортивного общества, задачей которого стало оздоровление железнодорожников и их семей, появилось в 1935 году. Многие спортсмены «Локомотива» становились чемпионами и рекордсменами СССР. Сейчас общество «Локомотив» является членом Конфедерации спортивных организаций России, Национальной молодежной лиги России, Международной конфедерации спортивных организаций, Международного спортивного союза железнодорожников, а также Ассоциации спортивных клубов «Локомотив».

12 января 1943 года началась стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда, получившая название «Искра». Первые 7 дней операции принесли успех — блокада была прорвана утром 18 января. Но ее цели предусматривали не только прорыв блокады, но и освобождение железнодорожной станции Мга. После прорыва блокады в кратчайшие сроки построили железнодорожную линию Поляны — Шлиссельбург, автомобильную магистраль и несколько мостов через Неву. 7 февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с «большой земли». Уже с середины февраля 1943 года в Ленинграде начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Была окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда немецкими войсками — инициатива на Северо-Западном направлении окончательно перешла к советским войскам. Но полностью освободить Ленинград от вражеской блокады удалось лишь в январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции.

Источник: wikipedia.org

12 января 1950 года в СССР восстановили смертную казнь указом Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» «по просьбам трудящихся», придав закону обратную силу для казни «ленинградских» партийцев. Мораторий на смертную казнь в стране действовал с 1947 года. В период с 1960-го и по 1988 год в СССР расстреляли около 24 тысяч человек. Последний раз смертную казнь в России применили в 1996 году. 19 ноября 2009 года Конституционный суд России постановил, что никакие суды в России не могут выносить смертные приговоры.

12 января в России отмечают День работника прокуратуры. Он установлен указом президента страны от 29 декабря 1995 года. Дата выбрана неслучайно: 12 января (по старому стилю) 1722 года Петр I впервые учредил при Сенате пост генерал-прокурора. Создавая прокуратуру, он ставил задачу «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Сегодня, как и раньше, в числе приоритетных направлений работы надзорного ведомства: борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.

Фото: calend.online

Основание Королевского астрономического общества, запрет на клонирование человека

202 года назад, 12 января 1820 года, в Англии основали Королевское астрономическое общество. Оно представляет Великобританию в Международном астрономическом союзе. Его задачи: содействие развитию астрономии, геофизики, исследований Солнечной системы и смежных научных дисциплин. В 2003 году число членов общества перевалило за 3 тысячи, из которых около тысячи проживают за пределами Великобритании. В 2009 году для лиц, интересующихся астрономии, но не имеющих квалификации в этой области, общество объявило новый статус — Друзья Королевского астрономического общества.

12 января 1967 года в США впервые в мире крионировали человека — пожилого профессора психологии Джеймса Бедфорда. С этого момента берет свое начало практическая крионика — технология сохранения тел людей и животных в состоянии глубокого охлаждения в надежде на то, что в будущем их удастся оживить. В середине 1960-х крионисты стали искать человека, который бы согласился бесплатно подвергнуть свое тело после смерти глубокой заморозке. На предложение откликнулся Бедфорд, страдающий от неоперабельной формы рака. 12 января 1967-го он умер, а спустя несколько часов после его кончины врач-биофизик Данте Брунол, доктор Рено Эйбл и президент Крионического общества Калифорнии Роберт Нельсон приступили к крионированию. Сначала тело пропитали защитным раствором диметилсульфоксида, а затем охладили сухим льдом до температуры 79 °C. Через несколько дней его поместили на постоянное хранение в жидкий азот. Тело Бедфорда несколько раз перевозили, сейчас оно хранится в крионической организации Alcor Life Extension Foundation.

Фото: rus.team

12 января 1998 года в Париже подписали протокол о запрете клонирования человека. В нем приняли участие 19 стран. Впервые ученые смогли успешно применить репродуктивный подход и создать животное на основе генетического материала взрослой особи в 1996 году. С тех пор ученые успешно клонировали множество различных млекопитающих — собаку, кошку, козу, свинью, корову, мышь. Клонирование людей запретили в связи с невозможностью повторения сознания, а также с большим процентом неудач при клонировании. Россия не участвовала в подписании парижского протокола, но Федеральным законом «О временном запрете на клонирование человека» от 20 мая 2002 года №54-ФЗ ввела запрет на клонирование человека. Закон продолжает действовать по сей день.