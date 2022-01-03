Кино об Ибн Фадлане, NFT-токены и вселенная Туган Батыра

4 января начинается Всероссийский мусульманский форум в Болгаре — первое мероприятие Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии

Не только конференции и Соборная мечеть: на первом мероприятии Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, Всероссийском мусульманском форуме в Болгаре, представят расширенный трейлер документально-художественного фильма «Ибн Фадлан». А еще презентуют национальный проект «Туган Батыр», возрождающий образ татарского батыра.

Старт празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Организатор форума Духовное управление мусульман РТ называет мероприятие «своеобразным съездом российских мусульман на реку Итиль». С завтрашнего дня и до 8 января здесь соберутся делегаты из Татарстана, Москвы, Ленинградской, Свердловской областей, Кузбасса, Республик Башкортостан, Марий Эл.

В программе — лекции, вагазы (проповеди), презентации, мастер-классы, квесты, тренинги, состязания. В частности, 5 января муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин расскажет о мероприятиях юбилейного года, а ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик хазрат Мухаметшин прочитает лекцию об истории ислама в России.

С завтрашнего дня и до 8 января здесь соберутся делегаты из Татарстана, Москвы, Ленинградской, Свердловской областей, Кузбасса, Республик Башкортостан, Марий Эл. Фото dumrt.ru

Как Ибн Фадлан поехал в «Казань Экспо»

А еще на форуме представят большой трейлер фильма «Ибн Фадлан», основанный на путевых заметках Ахмеда Ибн Фадлана. В X веке он в качестве секретаря посольства аббасидского халифа аль-Муктадира посетил Волжскую Булгарию — их пригласил к себе правитель булгар Алмуш, чтобы те помогли построить мечеть и крепость. Заметки Ибн Фадлана стали одним из немногих подробных источников о жизни булгар, на них до сих пор опираются историки.

Первые новости о фильме появились в январе прошлого года, когда театр Тинчурина опубликовал фотографии из Астрахани: один из их ведущих актеров Зульфат Закиров принимал участие в съемках картины под условным названием «Путешествие Ибн Фадлана по Волге», причем в роли самого Ибн Фадлана. Тогда в качестве режиссера фильма называли Рудольфа Хайнурова. До этого он был известен как автор киноальманаха «Падай. Копай. Дыши» и кинокартины «Пять ответов до дна».

Первые новости о фильме появились в январе прошлого года, когда театр Тинчурина опубликовал фотографии из Астрахани. Фото instagram.com/k_tinchurin_teatri

Как сообщил продюсер Хамза (Айназ) Мухаметзянов, теперь за процесс съемок отвечают он и Рамис Назмиев. Инициатором проекта выступил телеканал «Хузур ТВ». В частности, летом этого года он организовал рабочее совещание по подготовке фильма с участием экспертов из Москвы, Уфы и Казани. Хайнуров, по словам Мухаметзянова, не согласился на предложенные условия — ему не понравился гонорар и то, что, возможно, фильм будет не полнометражным.

Съемки продолжаются и сейчас — в частности, были использованы площади «Казань Экспо». Здесь снимали эпизод о том, как Ибн Фадлан зачитывает письмо халифа Алмышу — это событие считается точкой отсчета с того момента, когда официальной религией Волжской Булгарии становится ислам.

К 15 апреля создатели планируют закончить черновой монтаж, премьера должна состояться в Булгаре 21 мая. Игровые эпизоды будут в нем чередоваться с документальными. В роли хана Алмуша — крымский актер Асан Билялов. К слову, также на форуме в Болгаре представят переведенный «Хузур ТВ» на татарский язык историко-приключенческий полнометражный анимационный фильм «Билал».

На издание книги был выигран грант Президентского фонда культурных инициатив. Фото instagram.com/radik__abdrakhmanov

Туган Батыр: сегодня книга, завтра — компьютерная игра

Второй проект, который будет презентован на форуме, «Туган Батыр». Его разрабатывает национально-туристический комплекс «Туган авылым» совместно с ДУМ РТ. Летом образ Туган Батыра представили президенту РТ Рустаму Минниханову. Ему показали скульптуру героя в малой форме, которую создали художница Анастасия Шамова и скульптор Александр Бочкарев.

А 16 декабря в Москве презентовали токены на платформе Relictum NFT Marketplace: это и игровые герои, и обложка первой книги о Туган Батыре, и возможность самому стать героем сказки.



Идея о собирательном образе национального татарского героя пришла в голову соучредителю «Туган авылым» и руководителю благотворительного фонда «Добро рядом» Радику Абдрахманову на турнире по грэпплингу. Он, еще и как глава федерации грэпплинга в РТ, обсудил с другим любителем единоборств, муфтием Камилем хазратом Самигуллиным, проблему отсутствия национальных героев.



Первую книгу «Легенды Туган Батыра» сочинил татарский писатель Зульфат Хаким. Сейчас идет подбор иллюстраторов. Среди ее героев — дух леса Шурале, любовь Батыра Гульчачак, его друг Сокол. Без артефактов не обошлось — например, кольцо (Зихгир) помогает при стрельбе из лука.

На издание книги был выигран грант Президентского фонда культурных инициатив. Фонд выделяет 1 909 540 рублей, еще будут 1 046 350 рублей на основе софинансирования — Абдрахманов говорит, что пока только размышляет о способах монетизации проекта.

Книга выйдет на татарском, русском, турецком, английском языках, а также в аудиоверсии. Но планы Абдрахманова идут дальше — он планирует создать вселенную Туган Батыра.

— Также в планах — шоу батыров, компьютерные игры (мы ведем переговоры с разработчиками), — говорит бизнесмен. — Будет создана сувенирная продукция, туристический маршрут по книге, вероятно, пьеса, полнометражный мультфильм и художественный фильм. Нашу команду по грэпплингу мы назовем «Туган Батыр», я планирую делать турниры с различными видами спорта, включая киберспорт.

