День в истории: первая библиотека Казани, предтеча Большого театра и метро в Лондоне

Чем примечательна дата 10 января?

Сегодня, 10 января, в России — День инженера-механика ВМФ. В разные годы и столетия в этот день Гай Юлий Цезарь пересек с войском Рубикон, в Москве открыли Петровский театр — предтечу Большого театра, в Лондоне впервые в мире запустили метро, создали первую международную политическую организацию — Лигу Наций, образовали Мордовскую автономную область, в России ввели новую меру пресечения — домашний арест. Родились русский писатель Алексей Толстой, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра ТАССР Натан Рахлин, советский летчик-истребитель и Герой Советского Союза Василий Зайцев, первый президент Украины Леонид Кравчук, американский ученый и «отец современного программирования» Дональд Эрвин Кнут. Умерли русский поэт Петр Плетнев, американский оружейник Сэмюэл Кольт, французский модельер Коко Шанель, советский ученый Валентин Глушко, российский актер Михаил Державин, британский рок-музыкант Дэвид Боуи. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Открытие первой библиотеки и музея Константина Васильева

10 января 1865 года в здании городской управы на Воскресенской улице была открыта первая в Казани общественная библиотека, ставшая прародительницей Национальной библиотеки Татарстана. Она занимала две комнаты. Официальное открытие прошло в присутствии начальника Казанской губернии, уездного предводителя дворянства, вице-губернатора, городского головы и членов купеческого общества. Книжный фонд составили книги, подаренные известным библиофилом и краеведом Иваном Алексеевичем Второвым. Библиотека насчитывала 903 названия и 1 908 томов книг и периодических изданий.

10 января 1924 года газета «Известия ТатЦИК» опубликовала сообщение о том, что помещение бывшей Духовной академии отведено под Институт сельского хозяйства и лесоводства, ныне — Казанский государственный аграрный университет. Позднее в этом здании напротив Центрального парка была партшкола, после — шестая горбольница, которая стала частью Университетской клиники КФУ. Институт был создан 22 мая 1922 года после объединения сельскохозяйственного факультета Политехнического института и лесного факультета Казанского университета. Статус академии получил в 1995 году, университета — в 2006 году.

Фото: wikipedia.org

10 января 1996 года в поселке Васильево открылся мемориальный музей художника Константина Васильева. Он расположился в деревянном четырехквартирном доме, восстановленном в 1990 году. В нем семья Васильева проживала до 1979 года. Музей состоит из двух частей: мемориальных комнат, где частично восстановлен быт семьи Васильевых, и экспозиции картин художника.

Фото: museum.ru

Победа русско-болгарских войск над турками и образование Мордовской автономной области

10 января 1780 года в Москве открылся Петровский театр — первый общественный музыкальный театр города. Его здание было построено архитектором Христианом Розбергом по заказу и на средства театрального антрепренера Майкла Меддокса. Главный фасад театра выходил на улицу Петровку, отсюда и его название. В Петровском театре было около тысячи мест, что делало его одним из самых больших в мире. Его популярность была так велика, что дворяне покупали абонемент в ложи на год. Оставшиеся билеты приобретали купцы, интеллигенция, студенты. В 1805 году Петровский театр сгорел. В 1820-х годах на его месте было построено современное здание Большого театра.

Источник: rusmir.media

10 января 1878 года русские и болгарские войска одержали победу над турецкой армией под Шипкой. Оборона Шипкинского перевала — одно из ключевых и завершающих сражений Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Русские войска освободили этот перевал Балканского хребта от османов летом 1877 года и почти полгода удерживали его. Оборона Шипки отвлекла значительные силы турок и обеспечила русским войскам наиболее короткий путь наступления на Стамбул.

Источник: wikipedia.org

10 января 1930 года в составе Средневолжского края была образована Мордовская автономная область, просуществовавшая до 20 декабря 1934 года. После чего область стала Мордовской Автономной Советской Социалистической Республикой. Она делилась на 22 района и город Саранск, который был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу. Область была создана на территории Мордовского округа, из которого некоторые населенные пункты с русским населением были переданы в Рязанский округ Московской области, Арзамасский — Нижегородского края, Пензенский — Средне-Волжского края. Вместе с тем в ее состав вошли территории Порецкого и Алатырского районов Чувашской АССР и Большеболдинского, Ичалковского, Наруксовского, Тепло-Станского районов Арзамасского округа Нижегородского края.

10 января 2010 года в России ввели новую меру пресечения — домашний арест. Такому заключенному нельзя выходить за пределы отведенной для его нахождения жилой территории, посещать массовые мероприятия, менять место проживания, работы или учебы без согласия специального надзорного органа. Также существует запрет на общение с определенными лицами, получение и отправку корреспонденции, использование любых средств связи, в том числе и интернета. Кроме того, гражданин под домашним арестом обязан от одного до четырех раз в месяц являться для регистрации в орган, осуществляющий надзор.

Фото: advokat-stupnikova.ru

Запуск Лондонского метрополитена и создание Лиги Наций

10 января 49 года до н. э. Юлий Цезарь, бывший на тот момент полководцем и наместником в римской провинции Галлии, вместе со своим войском подошел к пограничной реке Рима — Рубикону. По закону он мог распоряжаться армией только в пределах своих земель и у границ Рима должен был распустить ее. Цезарь не стал этого делать, пересек Рубикон и вторгся в Италию, что было актом открытого мятежа. Так началась гражданская война, которая привела к падению республики и захвату власти Цезарем. По рассказам древних авторов, приказ о переходе реки он отдал после долгих колебаний, воскликнув при этом: «Жребий брошен!» С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает пройти точку невозврата.

10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена. Тогда ее длина составляла 3,6 км и на ней было всего семь станций. В день открытия новым видом транспорта воспользовались почти 30 тысяч жителей британской столицы. Среди почетных гостей первого поезда был будущий король Эдуард VII. Изначально линия метро предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой, которые работали на угле. Поэтому ввиду недостаточной вентиляции на станциях часто становилось трудно дышать из-за паровозного дыма. Однако метрополитен стал популярным, так как это был самый быстрый вид транспорта в городе. С 1890 года паровозную тягу в нем заменили на электрическую.

Источник: eadaily.com

10 января 1920 года была создана первая международная политическая организация — Лига Наций. Ее задачами были сохранение мира и развитие международного сотрудничества. Изначально в нее входили 44 государства, с 28 сентября 1934 года по 23 февраля 1935 года — 58, что было максимальным количеством. СССР вступил в организацию в 1934 году, однако после начала советско-финской войны в 1939 году он был исключен. Лига прекратила свое существование в 1946 году, передав свои функции Организации Объединенных Наций.

10 января 2001 года в составе проекта Nupedia появилась многоязычная интернет-энциклопедия «Википедия». Через пять дней она стала самостоятельным сайтом. Название образовалось от слов wiki, заимствованного в английский язык из гавайского, где оно имеет значение «быстро», и encyclopedia. Отличительной особенностью «Википедии» является то, что создавать и редактировать статьи в ней может любой пользователь интернета. В ней содержится более 50 млн статей на 301 языке. Раздел «Википедии» на русском языке на декабрь 2021 года насчитывал 1 781 651 статью на различные темы, что ставит его на седьмое место среди всех языковых разделов.

Источник: droider.ru