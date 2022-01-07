День в истории: первые испытания «Кукурузника», открытие Петербургской Академии наук, изобретение дагеротипии

Чем примечательна дата 7 января?

7 января православные христиане празднуют Рождество. В разные годы и столетия в этот день Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера, состоялось первое заседание Петербургской Академии наук, в Санкт-Петербурге впервые нарядили общественную рождественскую елку. Родились: английский зоолог, путешественник и писатель Джеральд Даррелл, советский партизан Константин Заслонов, американский актер Николас Кейдж, французский дизайнер Кристиан Лубутен и многие другие. Умерли: сербско-американский изобретатель Никола Тесла, чеченский танцовщик и народный артист СССР Махмуд Эсамбаев, 124-й император Японии Хирохито. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Гумера Баширова и награждение КАИ орденом Трудового Красного Знамени

7 января 1901 года в деревне Янасала Арского района в семье крестьян родился народный писатель Татарстана Гумер Баширович Баширов. Учился он в сельском медресе, с 1919 года сам работал учителем. В 1920—1924 годах служил в Красной Армии, потом — в рабоче-крестьянской милиции, был народным судьей. В 1932 перебрался в Казань, где стал заниматься редакторской работой. Его литературная деятельность началась с 1931 года. Среди известных произведений довоенного периода Баширова — «Мать», «Последняя драка», «Лес шумит», сборник рассказов и очерков «Месть», сборник военных очерков «Гармонист», повесть «Сиваш» (1937) о борьбе Красной Армии на Южном фронте во время Гражданской войны. После войны Баширов продолжал писать, а еще собирал и записывал народный фольклор. Писатель прожил очень долгую жизнь: он умер в 1999 году.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

7 января 1903 года в деревне Нунегер Балтасинского района родилась первая татарская женщина-режиссер Кашифа Замалетдиновна Тумашева. Воспитывалась она у родственников в Иркутске, где ходила в русскую школу. Потом Кашифа училась в медресе для девочек и закончила гимназию в Иркутске. В 1923 году она приехала в Казань и поступила в Казанский театральный техникум, а потом начала в нем преподавать. С 1929 по 1932 годы Тумашева работала диктором и режиссером на татарском радио (она была первой женщиной-диктором). В 1939 году она окончила режиссерский факультет Московского института театральных искусств имени Луначарского, потом работала режиссером Татарского академического театра, Казанского ТЮЗа, Татгосфилармонии имени Тукая, с 1955 по 1962 годы была главным режиссером Татарского республиканского передвижного театра. Умерла Кашифа Тумашева в 1978 году.

7 января 1967 года указом Президиума Верховного Совета СССР Казанский авиационный институт (КАИ) был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Награду вуз получил за заслуги в подготовке инженерных кадров и развитии научных исследований. Орден Трудового Красного Знамени — общегражданская награда СССР, которую вручали за большие трудовые заслуги перед советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения и других сфер деятельности.

Фото: facebook.com

Первое заседание Петербургской академии наук и открытие Новосибирского метро

7 января 1726 года состоялось официальное открытие и первое заседание Петербургской академии наук. Она была основана в 1724 году указом российского императора Петра I — император широко реформировал все области жизни русского народа, включая и образование, и науку. Будучи в Европе, он общался со многими большими учеными того времени, а в Парижской академии его даже избрали почетным членом. Вернувшись в Петербург, Петр решил, что у него тоже должна быть своя академия. Только лучше. Созданная по проекту Петра, академия существенно отличалась от всех родственных ей зарубежных организаций. Она была государственным учреждением. Ее члены, получая жалование, должны были обеспечивать научно-техническое обслуживание государства. Академия соединила функции научного исследования и обучения, в ее составе были университет и гимназия.

Источник: wikipedia.org

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге впервые после петровских времен нарядили общественную рождественскую елку. Традиция украшать на Рождество дерево появилась при Петре I, но после его смерти о ней подзабыли и возродили лишь в XIX веке. Праздничная елка 1852 года была украшена игрушками, сладостями, фруктами, свечами, а на верхушке красовалась звезда. Позже украшенные елки начали ставить во многих публичных местах, а дворяне, промышленники и купцы стали устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.

7 января 1928 года начались летные испытания самолета У-2, активно применявшегося во время Великой Отечественной войны. В народе он получил прозвище «Кукурузник» за его частое использование в сельском хозяйстве. Самолет был разработан авиаконструктором Николаем Поликарповым. В небо его поднял летчик-испытатель Михаил Громов. Он был изготовлен в основном из фанеры с полотняной обтяжкой и имел небольшие размеры: длину — 8 метров, размах крыльев — 11,4 метра, вес — 890 килограммов. Во время Великой Отечественной войны У-2 широко использовался как ночной бомбардировщик для разведки и корректировки артиллерийской стрельбы.

7 января 1986 года состоялось открытие Новосибирского метрополитена. После запуска он стал первым и единственным за Уралом, в Сибири, четвертым в России и одиннадцатым в СССР. Решение о сооружении в Новосибирске метро было принято в 1970-х годах. Строительство началось в мае 1979 года. Новосибирское метро не очень длинное: по длине эксплуатируемых линий это метро занимает 155-е место в мире, одиннадцатое — среди метрополитенов бывшего СССР, пятое — в России. По числу станций находится на четвертом месте в России после метро Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Фото: nsk.aif.ru

Открытие спутников планеты Юпитер и изобретение дагеротипии

7 января 1558 года Франция захватила последние английские земли в континентальной Европе — английский Кале. Этот анклав существовал с 1346 по 1558 годы. Кале был последним английским владением на территории Франции, остававшимся после Столетней войны. Несмотря на постоянное присутствие здесь английских купцов, моряков и военных, местное население состояло в основном из немецкоговорящих фламандцев и пикардийцев — выходцев из северного региона Франции. Кале был важной перевалочной базой для товаров и сырья в торговле англичан с Нидерландами. После его утраты Англии пришлось налаживать прямое морское сообщение с голландцами, что способствовало дальнейшему развитию флота обеих стран и минимизировало роль Франции как транзита в этой торговле.

7 января 1610 года Галилео Галилей открыл спутники Юпитера: Ио, Европу, Ганимеда и Каллисто. Они входят в число крупнейших спутников в Солнечной системе, их видно даже в небольшой телескоп. Их отличительной чертой является то, что все они имеют сферическую форму и близки по размерам и массе к Луне и Меркурию. Названия спутников предложил немецкий астроном Симон Марий еще в 1614 году, но в течение долгого времени они не использовались. Галилей назвал четыре открытые им спутника Медичийскими звездами в честь братьев Медичи и присвоил им порядковые номера. Марий дал им названия в честь возлюбленных верховного древнегреческого бога Зевса, так как Юпитер — его аналог в римском пантеоне.

Фото: facenews.ua

7 января 1839 года физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил о том, что французский химик Луи Дагер и изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс изобрели дагеротипию — первую в мире работоспособную технологию фотографии. С 1935 года эта дата считается днем изобретения фотографии. Метод изобретателей заключался в том, что камера-обскура проецировала изображение на посеребренную медную пластину. Потом предварительно выдержанную в парах йода пластину нужно было обработать парами ртути. В результате получалась фотография проецируемого предмета. Дагеротипия использовалась в течение 20 лет и была вытеснена во второй половине XIX века более дешевыми и удобными способами получения снимка.

7 января 1953 года президент США Гарри Трумэн заявил о том, что отныне у США есть водородная бомба. В послании Конгрессу он заявил: «Мы вступили в новый этап потрясающей весь мир работы в области атомной энергии. Мы спешно идем вперед в деле овладения атомом, от одного открытия к другому». Бомба получила название модели Улама-Теллера в честь физиков Эдварда Теллера и Станислава Улама. Первое испытание было произведено 1 ноября 1952 года на коралловом островке Элугелаб в Тихом океане. При взрыве Элугелаб исчез. На морском дне образовался полуторакилометровый кратер глубиной больше 50 метров. Поднялось радиоактивное облако, которое, расползаясь, достигло в диаметре более 100 километров. Мощность взрыва превышала примерно в 500 раз мощность первых плутониевых бомб и почти в 1 000 раз — бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Фото: greelane.com