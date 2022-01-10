Как «островитянка» с детской одеждой выиграла арендный спор с «Тандемом»

Башкирской ИП удалось убедить суд, что ее торговый «островок» в казанском ТЦ пострадал во время локдауна

Предприниматель из Башкортостана, владелица магазинов детской одежды ARCHYLAND Юлия Салимшина выиграла судебный спор с казанским ТРК «Тандем» из-за арендных платежей, которые не могла внести во время локдауна. Однако суд удовлетворил ее иск лишь частично: договор аренды признали расторгнутым не с конца мая 2020 года, а спустя два месяца, поскольку заявление о расторжении арендатор отправила не заказным письмом по почте, а на электронку торгового комплекса. Покинув «Тандем», Салимшина открыла магазин в другой локации Казани, но была вынуждена закрыть и его. Подробнее — в материале «Реального времени».

Просила снизить плату за аренду — получила отказ

Как и весь бизнес, столкнувшись с финансовыми трудностями во время локдауна весной 2020 года, предпринимательница Юлия Салимшина попросила руководство «Тандема» снизить арендные ставки, но в ТРК отказали. Тогда владелица магазинов детской одежды ARCHYLAND, которая снимала небольшое помещение на третьем этаже торгового центра, потребовала признать договор аренды расторгнутым в одностороннем порядке и подала соответствующий иск.

Согласно материалам дела, «после введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 24.03.2020, истец обратился к ответчику с просьбой рассмотреть вопрос приостановления торговой деятельности с сохранением торговой площади и вычета арендной платы за апрель и май 2020 года». Право на отказ от рассматриваемого договора аренды в одностороннем порядке у нее возникло с 16 апреля 2020 года — то есть по истечении 14 рабочих дней после обращения предпринимательницы к руководству ТРК.

Юлия Салимшина попросила руководство «Тандема» снизить арендные ставки, но в ТРК отказали. Фото: instagram.com/juliyasager

Суд признал бизнес Салимшиной пострадавшим от пандемии

После отказа «Тандема» Салимшина 28 мая того же года направила электронное письмо ответчику о расторжении договора «в связи с экономической ситуацией, введением карантина и отсутствием денежных средств». Месяц спустя, 29 июня, она подала ответчику письмо о расторжении договора аренды с 1 апреля 2020 года, ссылаясь на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», правки в который от 8 июня 2020 года позволяли представителям особо пострадавших отраслей расторгать договор без взимания платы за аренду начиная с апреля 2020 года.

Однако в «Тандеме» заявили, что «условиями договора аренды не предусмотрена возможность обмена письмами посредством электронной почты и не определен адрес электронной почты арендодателя для осуществления переписки». В ТРК сослались на то, что уведомление о расторжении договора поступило от истицы лишь 29 июня 2020 года, а само арендованное помещение было возвращено лишь 26 июля 2020 года. Это и послужило основанием для предпринимательницы обратиться в суд.

Арбитражный суд РТ поначалу в удовлетворении ее иска отказал. Салимшина подала апелляцию, сославшись на «ошибочность вывода суда первой инстанции об основном виде экономической деятельности истца, который не содержится в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В «Тандеме» заявили, что «условиями договора аренды не предусмотрена возможность обмена письмами посредством электронной почты и не определен адрес электронной почты арендодателя для осуществления переписки». Фото: realnoevremya.ru

Апелляционный суд с выводом первой инстанции о недоказанности рассматриваемого довода истца не согласился. И обратил внимание на то, что Юлия Салимшина являлась на тот момент субъектом малого или среднего предпринимательства и осуществляла деятельность в отрасли российской экономики, «в наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и включенной в перечень, утвержденный правительством РФ».

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Однако тот факт, что арендуемые площади были сданы лишь в конце июля, означает, что именно в этот момент были прекращены правоотношения между сторонами. Поэтому требование о признании договора аренды расторгнутым в одностороннем порядке от 28 мая подлежало лишь частичному удовлетворению.

Суд признал договор расторгнутым с 26 июля 2020 года. А также не согласился с доводом предпринимательницы о разумности взыскания судебных расходов в размере 150 тысяч, снизив сумму издержек до 36 тысяч.

Впоследствии предпринимательница перенесла магазин детской одежды ARCHYLAND на Тульскую улицу в Казани, но вскоре закрыла и его. Как сообщала Салимшина в декабре 2020 года, основной объем продаж приходится на маркетплейсы (до 60—70 процентов оборота).

Ранее, с 2007 до 2017 год, Салимшина руководила и владела «Западной нефтяной компанией» из башкирского города Октябрьского. В Башкортостане предприниматель работала с 2006 года под именем Юлии Бикайн. Летом 2016 года Салимшина переехала в Казань, зарегистрировавшись в статусе ИП в Татарстане с основным видом деятельности «Торговля оптовая одеждой и обувью». До осени 2020 года ей также принадлежала треть казанской компании ООО «Лидер Транс».

У «Тандема» выручка за первый пандемийный год оказалась самой низкой за шесть лет — чуть менее 700 млн рублей, чистая прибыль после убыточного 2019 года (когда компания ушла в минус на 826 млн) составила 240 млн рублей. Пока неизвестно, как компания закроет непростой 2021 год (многие ТЦ жаловались на убытки после внедрения системы пропуска по QR-кодам на входе). К началу прошлого года у ТРК были краткосрочные заемные средства в размере 1,3 млрд рублей. Для сравнения: за последние 10 лет объем таких заемных средств не превышал каждый год 100—300 млн рублей. Это не считая долгосрочного кредита в 2 млрд рублей, взятого еще в 2014 году.

У «Тандема» выручка за первый пандемийный год оказалась самой низкой за шесть лет. Фото: realnoevremya.ru

В свете обязательств понятно, почему у ТРК были ограничены возможности для того, чтобы пойти навстречу арендаторам в мае-июне 2020 года, когда бизнес требовал обнуления арендной платы за время простоя, скидок на эксплуатационные платежи в 50%, отсрочку по будущим арендным платежам и прочего.

Как писала газета «Реальное время» в июне 2021 года, казанские ТЦ в среднем из-за коронавируса и ухода арендаторов потеряли примерно каждого десятого посетителя. При этом, по расчетам аналитической службы издания, у «Тандема» один из самых высоких трафиков по Казани, уступающий только ТЦ «Южный» и «Парк Хаусу».

