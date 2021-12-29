Какие бывают перекрытия и как их выбрать

6 вопросов об одной из главных конструктивных частей дома

В современном частном домостроении есть проекты, которые не предполагают наличия перекрытий в доме. Но такие проекты подходят не всем, да и редкость они пока на наших просторах. Пробуем разобраться, какова конструкция перекрытий и из чего их делают, а еще — на какие перекрытия обратить внимание, реализуя свой проект.

Что такое перекрытия и обязательны ли они в доме?

Если этажей в вашем доме будет больше одного, то без перекрытия точно не обойтись. Потому что оно представляет собой конструкцию, которая ложится на стены и разделяет дом на уровни. В одноэтажных домах перекрытия используются для того, чтобы образовать потолок или, к примеру, отделить пространство первого этажа от подвала или цоколя.

Но есть и проекты, которые стоят на монолитной плите и представляют собой единое пространство без потолка, несущих перегородок тоже нет — то есть, это своеобразные студии. В качестве капитальных домов их практически не строят, но вот в качестве дачного домика они имеют право на существование. Так что да, скорее всего, вам придется подумать о перекрытиях.

Фото: almode.ru

Какие бывают виды перекрытий?

Все виды перекрытий разделяют пространство дома по вертикали. Но в зависимости от того, с каким из них мы имеем дело, функциональная специфика у них будет разная. В основном все они делятся на три вида.

Цокольное перекрытие (оно же подвальное) должно быть самым мощным: оно разделяет цокольный этаж или подвал от остального дома. Поэтому по вертикали на него будет приходиться вес всего дома. Примерные расчеты нагрузки на цокольное перекрытие начинаются от 200 кг/кв.м. В принципе, без него можно обойтись в двух случаях: когда дом стоит на монолитном плитном фундаменте или если пол заливается прямо на грунт в ленточном фундаменте. Разумеется, во всех этих случаях подвал не предполагается.

должно быть самым мощным: оно разделяет цокольный этаж или подвал от остального дома. Поэтому по вертикали на него будет приходиться вес всего дома. Примерные расчеты нагрузки на цокольное перекрытие начинаются от 200 кг/кв.м. В принципе, без него можно обойтись в двух случаях: когда дом стоит на монолитном плитном фундаменте или если пол заливается прямо на грунт в ленточном фундаменте. Разумеется, во всех этих случаях подвал не предполагается. Межэтажные перекрытия, как следует из названия, отделяют друг от друга этажи дома. Расчетная нагрузка на них такая же, как у цокольных, ведь эти элементы несут на себе и кровлю, и верхний этаж (а если их несколько, то этажи). Повышенные требования у таких перекрытий должны быть по шумоизоляции (чтобы в доме было жить комфортно). Межэтажное перекрытие используется и для отделения жилого помещения от мансарды (мансардный этаж тоже предполагает немалую нагрузку).

как следует из названия, отделяют друг от друга этажи дома. Расчетная нагрузка на них такая же, как у цокольных, ведь эти элементы несут на себе и кровлю, и верхний этаж (а если их несколько, то этажи). Повышенные требования у таких перекрытий должны быть по шумоизоляции (чтобы в доме было жить комфортно). Межэтажное перекрытие используется и для отделения жилого помещения от мансарды (мансардный этаж тоже предполагает немалую нагрузку). Чердачное перекрытие может быть облегченным, расчетная нагрузка на него начинается от 1 центнера на квадратный метр. Выше него остается только крыша и холодный чердак.

Фото: strport.ru

Конструкция перекрытий одинаковая всегда?

Нет, здесь тоже есть три типа.

Монолитное перекрытие — железобетонная конструкция. Арматурный каркас для нее собирается в опалубке, и прямо на месте стройки заливается бетоном. Это самый серьезный вид перекрытия, которые выдерживает большие нагрузки (например, каменные стены или монолитные конструкции). Он и фундамента требует основательного. Но можно сделать и облегченное монолитное перекрытие — с несъемной опалубкой из профилированных оцинкованных листов. Это поможет уменьшить и количество арматуры, и бетона.

— железобетонная конструкция. Арматурный каркас для нее собирается в опалубке, и прямо на месте стройки заливается бетоном. Это самый серьезный вид перекрытия, которые выдерживает большие нагрузки (например, каменные стены или монолитные конструкции). Он и фундамента требует основательного. Но можно сделать и облегченное монолитное перекрытие — с несъемной опалубкой из профилированных оцинкованных листов. Это поможет уменьшить и количество арматуры, и бетона. Сборное перекрытие состоит из отдельных элементов — плиты укладываются на балки и лаги. Это довольно популярная конструкция, особенно там, где стены легкие, не самые массивные.

состоит из отдельных элементов — плиты укладываются на балки и лаги. Это довольно популярная конструкция, особенно там, где стены легкие, не самые массивные. Сборно-монолитные перекрытия — своеобразный «гибрид». В качестве несущей основы используются балки из металла или железобетона. Между ними укладывают теплоизоляционные плиты, все это армируют и заливают бетоном. Слой получается потоньше, чем у монолитных перекрытий.

Фото: stroytvoydom.ru

А материалы?

Чаще всего в индивидуальных домах используют перекрытия из дерева или железобетона. Иногда используется металл, но это (особенно по нынешним ценам) неоправданно дорого.

Деревянные перекрытия (балки и лаги) делают из сухого бруса или срощенной доски. Подойдет и клееный брус, и двутавровые балки.

Железобетонные перекрытия могут быть залиты самостоятельно, но можно и купить заводские плиты. Правда, нужно будет еще придумать, как их привезти и установить. Кроме того, не у всех на участке есть место, чтобы развернуться со спецтехникой, которая призвана поставить тяжеленную плиту на свое место.

Можно не утеплять межэтажное перекрытие?

Современные стандарты требуют, чтобы перекрытие было теплоизолировано (чтобы не выпускать теплый воздух из помещения ни вверх, ни вниз). Конечно, по выпуску тепла из дома будут лидировать чердачное и цокольное перекрытия, так что если вы уверены в своей отопительной системе и в качестве стен, то, теоретически, межэтажное можно и не утеплять. Но тогда готовьтесь к нулевой звукоизоляции между этажами.

Специалисты все же советуют проложить деревянные межэтажные перекрытия каменной ватой толщиной в 250 мм, а монолитные теплоизолировать пенополистирольными или ЭППС-плитами. Расходы в общей пропорции будут не самыми существенными, а комфорт серьезно подрастет.

В утеплении чердачного и цокольного перекрытия вариантов нет: оно должно быть обязательно, причем в нашем климате чем толще будет слой теплоизоляции, тем меньше у вас будет мороки.

Фото: masterok23.ru

А что выбирать-то?

Все зависит от общей конструкции вашего дома. Деревянные и каркасные дома обычно оборудуют деревянными балочными перекрытиями. Их и монтировать просто, а если они правильно рассчитаны, то и «гулять» под ногами они не будут, и служить станут верой и правдой. Помните старые деревянные срубы с толстенными балками и вековыми досками поверх? Ничего с ними не случается за многие десятки лет.

Каменные и кирпичные дома желательно строить с монолитными или сборными перекрытиями: они требуют большей «грузоподъемности», которую вполне обеспечивает железобетон.

В любом случае, при выборе типа перекрытия всегда нужно очень тщательно подходить к вопросу и желательно спрашивать совета специалиста.

