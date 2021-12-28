«Зенит-Казань» свой Кубок выиграл, «Динамо-Ак Барс» готово к реваншу

У казанского волейбола хорошая привычка: дарить себе Кубки на Новый год

Санкт-Петербург стал столицей сразу двух «Финалов четырех» по волейболу, поскольку город на Неве рассчитывал на триумф хотя бы в одном турнире. Но есть очень большая вероятность, что оба почетных трофея отправятся в город на Волге, поскольку «Зенит-Казань» уже выиграл свой турнир, а «Динамо-Ак Барс» вышло в финал. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Кубок России Константина Ревы по волейболу среди мужских команд.

1. «Зенит-Казань». 2. «Динамо» (Москва).

Кубок России Гиви Ахвледиани по волейболу среди женских команд.

Полуфинал. «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» (Москва) — 3:1.

Розыгрыш Кубка России разграничивает сезон на две половины



Работа спортивного журналиста не позволяет пристально следить за перипетиями всего волейбольного сезона, выхватывая только отдельные, наиболее яркие эпизоды. Полугодовой путь волейбольного сезона, который завершится чемпионатом мира среди мужских команд в России в 2022 году, как раз из этой же серии. Не успели моргнуть глазом, а уже розыгрыши Кубка страны, которые разделяют сезон на две половины. Более того, «Зенит-Казань» со своей задачей уже справился.

«Зенит-Казань» со своей задачей уже справился. Фото: zenit-kazan.com

Если подумать, то Санкт-Петербург, как место проведения финала, задумывался для того, чтобы местный «Зенит» выиграл наконец хотя бы какой-нибудь трофей. Но созданный на пустом месте для того, чтобы осуществить очередные мечты «Газпрома» волейбольный суперклуб, точно также как и его баскетбольный собрат никак не может добиться чего-то путного. Ленинград был великим спортивным городом, волейбольный «Автомобилист» под руководством Вячеслава Платонова и баскетбольный «Спартак» Владимира Кондрашина состояли из прекрасных игроков, во главе команд стояли блистательные тренеры, но каждая их них побеждала в чемпионатах только по разу, в 1992 и 1975 годах, соответственно, поскольку на пути к победе зачастую находился ЦСКА.

Но зенитовские новоделы, увы, не могут победить совсем по другой причине, и очередной провал случился даже не в финале, а в полуфинале Кубка России, в котором хозяева площадки уступили московскому «Динамо». Казанский «Зенит» в своем полуфинале продирался через сопротивление игроков новосибирского «Локомотива» и его главного тренера Пламена Константинова, который готов был оспаривать каждое очко и затянул течение матча до двух часов, проиграв, но не сдавшись — 0:3. А вот питерский «Зенит» в своем полуфинале был просто-напросто бит московскими динамовцами — 1:3, набирая в каждой из проигранных партий смешное количество очков — 16, 15 и 19.

Глядя на такое «Динамо» и на измотанный сибиряками и болгарским тренером «Зенит», становилось боязно за исход финала. Но казанцы в финале позволяли сопернику с каждой партией приближаться к себе, но не догонять: 25:18, 25:19 и 25:23, это нокаут в игре, победа в турнире и Кубок в клубном музее.

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов даже не стал возвращаться домой. Фото: zenit-kazan.com

За кого болел Алексей Вербов?

Продолжение противостояния волейбольных Москвы и Казани было запланировано уже на следующий день. Что любопытно, главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов даже не стал возвращаться домой, хотя: кто знает, где его родной дом. Во всяком случае, в Москве у него мама, известный тренер, вырастившая среди прочих олимпийского чемпиона Тараса Хтея, в недавнем прошлом игрока «Зенита-Казань».

Об этом и не только мы поговорили с главным тренером команды МГТУ Юрием Нечушкиным, и это будет одно из первых интервью в новом году, настоящее пиршество для любителей волейбола. Юрий Васильевич приезжал со своей дружиной в Казань на матчи с «Академией-Казань» — 3:2, 1:3 и это было не менее интересное пиршество, чем казанские любители волейбола могли наблюдать на экране. Счет одной из выигранных казанцами партии — 34:32, редко можно увидеть на табло. Кстати, и тут можно было наблюдать картину, как приехавший в московской команде Макар Бестужев, которого казанские болельщики помнят по фамилии Сапаров, после игры общался со своими родителями.

Когда Гилязутдинов на месте

Матч женских команд полчился гораздо более напряженным, чем у мужчин. Казань вышла вперед со старта — 4:2, но москвички отыгрались на планирующих подачах своего болгарского легионера Элицы Василевой — 7:4. Справедливости ради, надо отметить, что в эти игровые моменты ошиблись в атаке оба легионера Казани Саманта Брисио и Саманта Фабрис. Москвички сохраняли это небольшое преимущество в очках до конца партии, где Фабрис ударила в сетку, не сумев обработать плохую передачу связующей. Но казаночки, после проигрыша стартовой партии, только разозлились и в начале второй создали себе комфортное преимущество.

Казаночки, после проигрыша стартовой партии, только разозлились и в начале второй создали себе комфортное преимущество. Фото: dinamo-kazan.com

Уже при счете 11:6 в пользу «Динамо-Ак Барс» наставник москвичек Константин Ушаков использовал оба минутных перерыва, и далее был вынужден только наблюдать, как наши методично добивают соперниц — 25:17. Одно из очков добыла даже наша пасующая Вера Ветрова, сделав изящную скидку. Третья партия получилась более ровной, у москвичек, наконец, разыгралась Наталья Гончарова, что всегда опасно. Запомнилось, что при счете 15:16 казаночки выиграли довольно-таки сумбурный и затяжной розыгрыш очка, после чего рванули от соперниц, как от стоячих: 23:20. Могли бы все решать в партии, но очередной затяжной розыгрыш для москвичек завершился точным ударом Гончаровой, однако один в поле не воин — 25:22, как-то не было видно за счет чего Москва может успешно противостоять дружине Ришата Гилязутдинова в этот вечер. Тем более, что обе наши легионерки, синхронно ошибшиеся в начале матча, далее действовали практически безупречно.

Четвертая партия получилась доказательством этого тезиса: рывок со старта — 5:1, после чего Ушаков берет тайм-аут и далее наблюдает, как его девушки продолжают проигрывать про всем фронтам — 3:10. В это время Казань неоправданно расслабилась, дала москвичкам возможность приблизиться к себе в счете на максимально близкое расстояние — 15:13, возможно, для того, чтобы питерские зрители на трибунах не расходились, и можно было бы оформить победу при нейтральных болельщиках и клубной группе поддержки — 25:22. Соперник по финалу определится в другом полуфинале — между Калининградом и Питером. По уму хотелось бы сыграть с более легким соперником из Питера, но с другой стороны — есть шанс взять реванш у Калининграда за недавние поражения.

Джаудат Абдуллин