Судебные приставы предложили татарстанцам узнать о своих долгах

Как не застрять на пункте пограничного контроля из-за невыплаченного штрафа, кредита или алиментов: ответы на вопросы и краткая инструкция

Фото: Аделя Айдарова

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов Республики Татарстан «пошли в народ» и провели бесплатные консультации в ТРЦ «МЕГА» и международном аэропорту «Казань». Целью было напомнить татарстанцам о том, как отследить свои задолженности и своевременно погасить их. Не секрет, что в новогодние каникулы множество жителей республики стараются отдохнуть за рубежом. Но невыплаченные штрафы, кредиты и алименты могут стать для этого препятствием. Как выяснить, не накопился ли у вас долг, что делать, если это случилось, и как очистить свою совесть (а заодно и расчистить себе путь за границу), выясняло «Реальное время».

Акция «Узнай о своих долгах»: когда судебный пристав — дружелюбный

«Узнай о своих долгах» — всероссийская акция, которая проводится в Татарстане регулярно. Ее обычно приурочивают к весеннему времени, летним отпускам и, конечно, Новому году, когда жители республики особенно массово планируют выехать отдыхать за границу.

По данным статистики, почти 110 тысяч жителей Татарстана в этом году из-за непогашенных задолженностей точно не смогут покинуть страну, если вдруг захотят. Причем частенько человек даже не подозревает о наличии долга — узнает об этом только на посту пограничного контроля. Разумеется, поездка в таком случае заканчивается, так и не начавшись. Ситуация, что ни говори, неприятная.

И именно для того, чтобы таких ситуаций становилось меньше, по всей России проводится эта акция. Судебные приставы приходят в людные места и проводят бесплатные консультации, рассказывая и объясняя, как уберечься от неприятных сюрпризов на пограничном посту. Кроме того, по запросу желающих проверяют, нет ли у них долгов.

8 главных вопросов судебному приставу

Евгений Сулейманов, судебный пристав-исполнитель Кировского РОСП г. Казани УФССП России по РТ, ответил «Реальному времени» на самые животрепещущие вопросы по этой теме.

Где можно проверить наличие долгов?



— На «Госуслугах» или на сайте ФССП. Если имеются задолженности, то они все будут указаны в рамках исполнительного производства с номером и датой возбуждения. Если человек хочет узнать о своих задолженностях, но у него нет доступа к интернет-системам, что ему делать?



— Для этого нужно обратиться напрямую в отдел судебных приставов по месту проживания и написать заявление. Сотрудник зайдет в базу по идентифицирующим данным, проверит и предоставит ответ о наличии или отсутствии долгов. Какая сумма долгов не позволяет должнику пересекать границы страны?



— Сумма должна превышать 10 000 рублей. Если на пограничном посту выяснилось, что есть задолженности, компенсируются ли денежные средства за билеты, забронированные отели?



— Если у должника появляется возможность погасить долги и ущерб на месте, то судебный пристав применяет меру по отмене данного ограничения. Если же возможности оплатить нет, то все денежные средства, потраченные на билеты, «сгорают». Много ли граждан не знают, что у них есть долги? Как такое в принципе возможно?



— Таких достаточно много. Чаще всего это касается тех, кто долгое время находился за пределами Республики Татарстан, кто не пользуется «Госуслугами» и другими сайтами, где можно проверить эту информацию. Это касается не только службы судебных приставов, но и других органов, например ГИБДД, которые тоже выставляют штрафы владельцам транспортных средств. Какие самые частые виды задолженностей у жителей Татарстана?



— Основные — штрафы, кредитные обязательства и алименты. Какие еще последствия несет за собой неуплата долгов?



— Если человек добровольно не оплатил свою задолженность, то к нему применяются меры обеспечительного характера в соответствии со статьей №68, 69 и 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Это наложение ареста, описи на имущество. Чаще всего это касается долгов по алиментам и налоговым платежам. Если человек переехал в Россию, например, для учебы или работы, но у него нет российского гражданства, у него будет возможность следить за своими долгами, накопленными в нашей стране?



— Если он находится на регистрационном учете как временный гражданин, то тогда, конечно, он может воспользоваться теми же сайтами для проверки своих задолженностей. Если он не зарегистрирован, а находится в России на незаконных основаниях, то он подлежит выдворению из РФ миграционной службы.

Проверяем свои долги: два способа

Есть два способа проверить, не накопилось ли у вас судебных задолженностей, которые станут препятствием для выезда за рубеж.

Способ №1

Зайти на портал «Госсуслуги» в свой личный кабинет. Затем в раздел «Категории услуг». Выбрать строчку «Предоставление информации о наличии исполнительного производства (онлайн)». Выбрать в каталоге услуг строчку «Судебная задолженность», при необходимости оплатить задолженность.

Способ №2

Зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов РТ. Открыть раздел «Информационные системы». Перейти в сервис «Банк данных исполнительных производств». Ввести свои данные. Проверить наличие долгов, по необходимости оплатить их.

«Знал, что можно онлайн, но не мог разобраться в системе»

В ТЦ «Мега», где проходила акция, к столу судебного пристава люди подходили достаточно активно. Специалист постоянно был занят, отвечая на вопросы обеспокоенных граждан. «Реальное время» подглядело за процессом и выяснило: большинству из тех, кто обратился к приставу, было интересно, как проверять свои задолженности онлайн. Кое-кто вообще впервые услышал о том, что есть смысл это делать.

Мужчина среднего возраста говорит:

— Полезная консультация, мне помогла. Я ведь уже даже приходил лично в отдел судебных приставов, чтобы узнать о своих задолженностях. Знал, что это можно сделать онлайн, но не мог разобраться в системе. Вот сейчас мне все объяснили, и я смогу самостоятельно отслеживать свои долги через интернет.



Еще один гражданин признался нам, что очень долго беспокоился о наличии у него непогашенного долга:

— Благодаря этой акции смог быстро все проверить и убедиться, что долга нет. У меня просто не было времени идти решать этот вопрос. Знал, что это можно посмотреть на «Госуслугах», но у меня пока нет доступа к ним. А здесь все быстро и легко.