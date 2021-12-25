Судебные приставы предложили татарстанцам узнать о своих долгах
Как не застрять на пункте пограничного контроля из-за невыплаченного штрафа, кредита или алиментов: ответы на вопросы и краткая инструкция
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов Республики Татарстан «пошли в народ» и провели бесплатные консультации в ТРЦ «МЕГА» и международном аэропорту «Казань». Целью было напомнить татарстанцам о том, как отследить свои задолженности и своевременно погасить их. Не секрет, что в новогодние каникулы множество жителей республики стараются отдохнуть за рубежом. Но невыплаченные штрафы, кредиты и алименты могут стать для этого препятствием. Как выяснить, не накопился ли у вас долг, что делать, если это случилось, и как очистить свою совесть (а заодно и расчистить себе путь за границу), выясняло «Реальное время».
Акция «Узнай о своих долгах»: когда судебный пристав — дружелюбный
«Узнай о своих долгах» — всероссийская акция, которая проводится в Татарстане регулярно. Ее обычно приурочивают к весеннему времени, летним отпускам и, конечно, Новому году, когда жители республики особенно массово планируют выехать отдыхать за границу.
По данным статистики, почти 110 тысяч жителей Татарстана в этом году из-за непогашенных задолженностей точно не смогут покинуть страну, если вдруг захотят. Причем частенько человек даже не подозревает о наличии долга — узнает об этом только на посту пограничного контроля. Разумеется, поездка в таком случае заканчивается, так и не начавшись. Ситуация, что ни говори, неприятная.
И именно для того, чтобы таких ситуаций становилось меньше, по всей России проводится эта акция. Судебные приставы приходят в людные места и проводят бесплатные консультации, рассказывая и объясняя, как уберечься от неприятных сюрпризов на пограничном посту. Кроме того, по запросу желающих проверяют, нет ли у них долгов.
8 главных вопросов судебному приставу
Евгений Сулейманов, судебный пристав-исполнитель Кировского РОСП г. Казани УФССП России по РТ, ответил «Реальному времени» на самые животрепещущие вопросы по этой теме.
- Где можно проверить наличие долгов?
— На «Госуслугах» или на сайте ФССП. Если имеются задолженности, то они все будут указаны в рамках исполнительного производства с номером и датой возбуждения.
- Если человек хочет узнать о своих задолженностях, но у него нет доступа к интернет-системам, что ему делать?
— Для этого нужно обратиться напрямую в отдел судебных приставов по месту проживания и написать заявление. Сотрудник зайдет в базу по идентифицирующим данным, проверит и предоставит ответ о наличии или отсутствии долгов.
- Какая сумма долгов не позволяет должнику пересекать границы страны?
— Сумма должна превышать 10 000 рублей.
- Если на пограничном посту выяснилось, что есть задолженности, компенсируются ли денежные средства за билеты, забронированные отели?
— Если у должника появляется возможность погасить долги и ущерб на месте, то судебный пристав применяет меру по отмене данного ограничения. Если же возможности оплатить нет, то все денежные средства, потраченные на билеты, «сгорают».
- Много ли граждан не знают, что у них есть долги? Как такое в принципе возможно?
— Таких достаточно много. Чаще всего это касается тех, кто долгое время находился за пределами Республики Татарстан, кто не пользуется «Госуслугами» и другими сайтами, где можно проверить эту информацию. Это касается не только службы судебных приставов, но и других органов, например ГИБДД, которые тоже выставляют штрафы владельцам транспортных средств.
- Какие самые частые виды задолженностей у жителей Татарстана?
— Основные — штрафы, кредитные обязательства и алименты.
- Какие еще последствия несет за собой неуплата долгов?
— Если человек добровольно не оплатил свою задолженность, то к нему применяются меры обеспечительного характера в соответствии со статьей №68, 69 и 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Это наложение ареста, описи на имущество. Чаще всего это касается долгов по алиментам и налоговым платежам.
- Если человек переехал в Россию, например, для учебы или работы, но у него нет российского гражданства, у него будет возможность следить за своими долгами, накопленными в нашей стране?
— Если он находится на регистрационном учете как временный гражданин, то тогда, конечно, он может воспользоваться теми же сайтами для проверки своих задолженностей. Если он не зарегистрирован, а находится в России на незаконных основаниях, то он подлежит выдворению из РФ миграционной службы.
Проверяем свои долги: два способа
Есть два способа проверить, не накопилось ли у вас судебных задолженностей, которые станут препятствием для выезда за рубеж.
- Способ №1
- Зайти на портал «Госсуслуги» в свой личный кабинет.
- Затем в раздел «Категории услуг».
- Выбрать строчку «Предоставление информации о наличии исполнительного производства (онлайн)».
- Выбрать в каталоге услуг строчку «Судебная задолженность», при необходимости оплатить задолженность.
- Способ №2
- Зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов РТ.
- Открыть раздел «Информационные системы».
- Перейти в сервис «Банк данных исполнительных производств».
- Ввести свои данные.
- Проверить наличие долгов, по необходимости оплатить их.
«Знал, что можно онлайн, но не мог разобраться в системе»
В ТЦ «Мега», где проходила акция, к столу судебного пристава люди подходили достаточно активно. Специалист постоянно был занят, отвечая на вопросы обеспокоенных граждан. «Реальное время» подглядело за процессом и выяснило: большинству из тех, кто обратился к приставу, было интересно, как проверять свои задолженности онлайн. Кое-кто вообще впервые услышал о том, что есть смысл это делать.
Мужчина среднего возраста говорит:
— Полезная консультация, мне помогла. Я ведь уже даже приходил лично в отдел судебных приставов, чтобы узнать о своих задолженностях. Знал, что это можно сделать онлайн, но не мог разобраться в системе. Вот сейчас мне все объяснили, и я смогу самостоятельно отслеживать свои долги через интернет.
Еще один гражданин признался нам, что очень долго беспокоился о наличии у него непогашенного долга:
— Благодаря этой акции смог быстро все проверить и убедиться, что долга нет. У меня просто не было времени идти решать этот вопрос. Знал, что это можно посмотреть на «Госуслугах», но у меня пока нет доступа к ним. А здесь все быстро и легко.
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