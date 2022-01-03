Когда просили денег у Камдессю и плодили ЦСКА
Девяностые: время нехватки денег и переизбытка команд
По две команды ЦСКА и «Крылья Советов», питомник по выращиванию футбольных команд в Нижнем Новгороде... «Реальное время» продолжает трилогию о самых невнятных спортивных проектах российского времени.
Два ЦСКА
Девяностые годы были годами вечных споров хозяйствующих субъектов. Само собой, они касались и спортивной отрасли, а именно хоккея. Почти одновременно в Москве появились два ЦСКА и две команды «Крылья Советов».
Раздвоение ЦСКА случилось в 1996 году. Его руководитель полковник Александр Барановский ворвался, подобно слону в посудной лавке, к футболистам и хоккеистам — и застал там хрупких и ранимых тренеров Александра Тарханова и Виктора Тихонова. В результате Тарханов с группой футболистов перешел в «Торпедо», которое купил владелец спорткомплекса «Лужники» Владимир Алешин. А Виктор Тихонов поскреб по сусекам и знакомствам своего оборотистого помощника Валерия Гущина — и создал новую команду под названием ХК ЦСКА.
В результате образования двух команд они начали делить имущество — недвижимое (дворец, база) и движимое (хоккеисты, инвентарь). ЦСКА Барановского достались вратарь Царев, защитники Ересько, Исайкин, Мозгунов, Соловьев, Сорокин, Траханов, Турковский, Цветков, Шальнов, нападающие Винокуров, Кваша и Лещев. В тренерский штаб вошли Александр Волчков и Сергей Гимаев (впоследствии запомнившийся болельщикам как телекомментатор). Игроков команды делили, как сказочные медведь с крестьянином делили вершки и корешки выросшей сельхозпродукции. Виктор Тихонов получил в расположение вратарей Михайловского, Асташенко, защитников Каменева и Ясса, форвардов Жашкова, Зеленко, Морозова, Пиголицына, Пронина, Райского, Романова и Субботина. Такое впечатление, что Волчков — Гимаев предпочитали защитников, а Тихонову достались нападающие. И уже с первого года раздела между командами начались отношения, как в «Доме-2», даже с изменами. Например, форвард Сергей Акимов успел поиграть в обеих армейских дружинах.
«Дай нам денег, Камдессю»
Коллеги, знакомые с ситуацией изнутри и по документам, уже делали материалы по этим событиям, сравнимые по запутанности и протяженности с книгой «Сто лет одиночества», но у нас нет подобной задачи. Да и вставать на ту или иную сторону сегодня, через 25 лет после тех событий, нет резона.
Абсурда ситуации придавало время происходивших событий, когда вся страна жаловалась на безденежье, и ее благополучие на ближайшее время зависело от кредитов, предоставленных Международным валютным фондом и его руководителем Мишелем Камдессю. Лишившись единой страны и ее атрибутов, практически все 15 республик бывшего Союза могли использовать в качестве гимна композицию команды КВН ХАИ «Дай нам денег, Камдессю, сю-сю-сю».
Примерно в то же время на российский экран вышел боевик с Жан-Клодом Ван Даммом «Патруль времени», где по сюжету главный злодей погибает, встретившись с самим собой из прошлого. Любители хоккея с интересом ожидали, когда же два ЦСКА сойдутся в очном поединке, чтобы выяснить: кто же из них центральнее и спортивнее? Впервые это свидание произошло в ноябре 1997-го, в матче, в котором реально «смешались в кучу кони, люди». Выиграл со счетом 3:2 ЦСКА Волчкова. Он же остался в высшей лиге по итогам сезона, а ХК ЦСКА Тихонова вылетел в первую лигу. Но даже тогда Тихонов остался при команде.
Что касается общего беспорядка в хоккейном хозяйстве 90-х, то от него выиграл... альметьевский «Нефтяник», выступавший в первой лиге. Пока «Ак Барс» боролся за звание чемпиона страны с малопонятными Магнитогорском, Омском, Тольятти, Ярославлем, альметьевцы дарили своим болельщикам матчи с грандами советского хоккея — ЦСКА, «Спартаком», «Крыльями Советов», воскресенским «Химиком», челябинским «Трактором», нижегородским «Торпедо». Правда, ХК ЦСКА в 2000 году запретили носить родное название, и начало того сезона команда провела как ХК «Москва», но 26 сентября того года армейцы вернули себе родное название.
Гинер все купил! И слава богу...
В 2002 году армейским хоккеем заинтересовался бизнесмен Евгений Гинер, ранее уже купивший футбольный ЦСКА, и потратился на то, чтобы обе команды объединились. Главным тренером снова стал Виктор Тихонов, сформировав состав из двух команд.
Чужой опыт ничему не учит, и спустя семь лет делиться начали уже хоккейные «Крылья Советов», к тому времени плотно застрявшие в первой лиге. Опять же, не вдаваясь в подробности конфликта, в котором ни одна сторона не бывает права или виновата на все 100 процентов, напомним, что на базе «Крыльев Советов» было создано две команды — Московский ХК «Крылья Советов» и Профессиональный ХК «Крылья Советов».
В 2011 году обе команды прекратили существование, к счастью, оставив в покое спортшколу, которая дала большому хоккею Никиту Зайцева, Александра Романова и Игоря Шестеркина.
Нижний против Нижнего
Мировой и европейский футбол украшают дерби. Российский футбол они, увы, зачастую позорили. Из серии таковых — матчи между командами «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», или нижегородское дерби. А в 2012 году в стыках столкнулись «Волга» и «Нижний Новгород», которые в двух матчах разыграли сомнительное право называться лучшей командой Нижнего Новгорода. Локальную победу одержала «Волга», оставшись в Премьер-лиге, но глобально победил «Нижний Новгород», который сейчас и играет в ПФЛ.
И дай ему бог долгих лет, а спонсоры — стабильного финансирования, ведь нижегородский футбол — это своеобразный памятник бестолковости ведения футбольного хозяйства. Горьковские «Волга» и «Локомотив», ставший потом нижегородским, и уже нижегородские «Электроника», «Спартак», «Волга», как собственно и сам «НН», — это какой-то футбольный сюрреализм.
Когда футбол в городе развивали местные железнодорожники («Локомотив», Горьковское отделение железной дороги), челябинские бизнесмены («Спартак» Юрия Первака), мэрия («Электроника», «Волга»), область («Нижний Новгород»), то все они рано или поздно входили в конфронтацию друг с другом и в конечном счете убивали и команды, и футбол.
«Янтарный» волейбол
Появление в нулевые годы в Суперлиге сразу двух волейбольных команд из Калининграда тоже до сих пор не вполне понятное явление. Началось с женской команды «Динамо» (Московская область), в которую в 2002 году был преобразован «Малахит» из Екатеринбурга. Николай Карполь, следует сказать, расплодил в Екатеринбурге столько команд, что не знал, куда их девать. В 2001 году их было три из 12 участников Суперлиги, и в это время одну команду удалось «сбыть с рук», поскольку руководство ФСБ России высказало заинтересованность создать команду «Динамо» в Московской области. Выглядело это логично, поскольку Николай Патрушев, руководитель ФСБ, был и президентом Федерации волейбола. Поскольку знаменитое московское «Динамо» не существовало с 1992 по 2004 год, подмосковное его каким-то образом заменяло.
Но в 2004 году московское «Динамо» было восстановлено и необходимость в подмосковном отпала. Так что в 2006 году эта команда стала якобы калининградской, продолжая базироваться в Москве, но уже под названием «Динамо-Янтарь». Это уже был некий спортклуб, поскольку в 2006 году была сформирована мужская команда «Динамо-Янтарь», что произошло по согласованию с губернатором Калининградской области Георгием Боосом.
Любопытно, что женский волейбол в Калининграде все-таки существовал. Женская команда «Университет», представлявшая университет имени Иммануила Канта, выступала на уровне первой лиги чемпионата России. Но, скорее, это была некая ступенька, примерно как казанская команда «Экономист» в основании ВК «Казаночка», ныне «Динамо-Ак Барс».
Нынешний наставник «Академии-Казань» Максим Максимов рассказывал, что в Калининграде «была построена прекрасная арена, наподобие казанского «Баскет-холла», которую грех было не использовать. Там квартировали мужская и женская волейбольные команды, и стоит отметить, что они собирали полные трибуны. Волейболу удалось найти своего болельщика, там и международные соревнования проводились достаточно активно».
В конечном итоге оказалось, что Калининград и волейбол на тот исторический период объединила только личность губернатора, поскольку после его ухода с поста в 2010 году, через год, исчезла женская, а в 2013 году еще и мужская команда.
Справка
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