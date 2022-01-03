Когда просили денег у Камдессю и плодили ЦСКА

Девяностые: время нехватки денег и переизбытка команд

По две команды ЦСКА и «Крылья Советов», питомник по выращиванию футбольных команд в Нижнем Новгороде... «Реальное время» продолжает трилогию о самых невнятных спортивных проектах российского времени.

Два ЦСКА

Девяностые годы были годами вечных споров хозяйствующих субъектов. Само собой, они касались и спортивной отрасли, а именно хоккея. Почти одновременно в Москве появились два ЦСКА и две команды «Крылья Советов».

Раздвоение ЦСКА случилось в 1996 году. Его руководитель полковник Александр Барановский ворвался, подобно слону в посудной лавке, к футболистам и хоккеистам — и застал там хрупких и ранимых тренеров Александра Тарханова и Виктора Тихонова. В результате Тарханов с группой футболистов перешел в «Торпедо», которое купил владелец спорткомплекса «Лужники» Владимир Алешин. А Виктор Тихонов поскреб по сусекам и знакомствам своего оборотистого помощника Валерия Гущина — и создал новую команду под названием ХК ЦСКА.

В результате образования двух команд они начали делить имущество — недвижимое (дворец, база) и движимое (хоккеисты, инвентарь). ЦСКА Барановского достались вратарь Царев, защитники Ересько, Исайкин, Мозгунов, Соловьев, Сорокин, Траханов, Турковский, Цветков, Шальнов, нападающие Винокуров, Кваша и Лещев. В тренерский штаб вошли Александр Волчков и Сергей Гимаев (впоследствии запомнившийся болельщикам как телекомментатор). Игроков команды делили, как сказочные медведь с крестьянином делили вершки и корешки выросшей сельхозпродукции. Виктор Тихонов получил в расположение вратарей Михайловского, Асташенко, защитников Каменева и Ясса, форвардов Жашкова, Зеленко, Морозова, Пиголицына, Пронина, Райского, Романова и Субботина. Такое впечатление, что Волчков — Гимаев предпочитали защитников, а Тихонову достались нападающие. И уже с первого года раздела между командами начались отношения, как в «Доме-2», даже с изменами. Например, форвард Сергей Акимов успел поиграть в обеих армейских дружинах.

Раздвоение ЦСКА случилось в 1996 году. Фото cska-games.ru

«Дай нам денег, Камдессю»

Коллеги, знакомые с ситуацией изнутри и по документам, уже делали материалы по этим событиям, сравнимые по запутанности и протяженности с книгой «Сто лет одиночества», но у нас нет подобной задачи. Да и вставать на ту или иную сторону сегодня, через 25 лет после тех событий, нет резона.

Абсурда ситуации придавало время происходивших событий, когда вся страна жаловалась на безденежье, и ее благополучие на ближайшее время зависело от кредитов, предоставленных Международным валютным фондом и его руководителем Мишелем Камдессю. Лишившись единой страны и ее атрибутов, практически все 15 республик бывшего Союза могли использовать в качестве гимна композицию команды КВН ХАИ «Дай нам денег, Камдессю, сю-сю-сю».

Примерно в то же время на российский экран вышел боевик с Жан-Клодом Ван Даммом «Патруль времени», где по сюжету главный злодей погибает, встретившись с самим собой из прошлого. Любители хоккея с интересом ожидали, когда же два ЦСКА сойдутся в очном поединке, чтобы выяснить: кто же из них центральнее и спортивнее? Впервые это свидание произошло в ноябре 1997-го, в матче, в котором реально «смешались в кучу кони, люди». Выиграл со счетом 3:2 ЦСКА Волчкова. Он же остался в высшей лиге по итогам сезона, а ХК ЦСКА Тихонова вылетел в первую лигу. Но даже тогда Тихонов остался при команде.

Что касается общего беспорядка в хоккейном хозяйстве 90-х, то от него выиграл... альметьевский «Нефтяник», выступавший в первой лиге. Пока «Ак Барс» боролся за звание чемпиона страны с малопонятными Магнитогорском, Омском, Тольятти, Ярославлем, альметьевцы дарили своим болельщикам матчи с грандами советского хоккея — ЦСКА, «Спартаком», «Крыльями Советов», воскресенским «Химиком», челябинским «Трактором», нижегородским «Торпедо». Правда, ХК ЦСКА в 2000 году запретили носить родное название, и начало того сезона команда провела как ХК «Москва», но 26 сентября того года армейцы вернули себе родное название.

Евгений Гинер, ранее уже купивший футбольный ЦСКА, потратился на то, чтобы обе команды объединились. Фото: ПФК ЦСКА

Гинер все купил! И слава богу...

В 2002 году армейским хоккеем заинтересовался бизнесмен Евгений Гинер, ранее уже купивший футбольный ЦСКА, и потратился на то, чтобы обе команды объединились. Главным тренером снова стал Виктор Тихонов, сформировав состав из двух команд.

Чужой опыт ничему не учит, и спустя семь лет делиться начали уже хоккейные «Крылья Советов», к тому времени плотно застрявшие в первой лиге. Опять же, не вдаваясь в подробности конфликта, в котором ни одна сторона не бывает права или виновата на все 100 процентов, напомним, что на базе «Крыльев Советов» было создано две команды — Московский ХК «Крылья Советов» и Профессиональный ХК «Крылья Советов».

В 2011 году обе команды прекратили существование, к счастью, оставив в покое спортшколу, которая дала большому хоккею Никиту Зайцева, Александра Романова и Игоря Шестеркина.



Нижний против Нижнего

Мировой и европейский футбол украшают дерби. Российский футбол они, увы, зачастую позорили. Из серии таковых — матчи между командами «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», или нижегородское дерби. А в 2012 году в стыках столкнулись «Волга» и «Нижний Новгород», которые в двух матчах разыграли сомнительное право называться лучшей командой Нижнего Новгорода. Локальную победу одержала «Волга», оставшись в Премьер-лиге, но глобально победил «Нижний Новгород», который сейчас и играет в ПФЛ.

И дай ему бог долгих лет, а спонсоры — стабильного финансирования, ведь нижегородский футбол — это своеобразный памятник бестолковости ведения футбольного хозяйства. Горьковские «Волга» и «Локомотив», ставший потом нижегородским, и уже нижегородские «Электроника», «Спартак», «Волга», как собственно и сам «НН», — это какой-то футбольный сюрреализм.

Когда футбол в городе развивали местные железнодорожники («Локомотив», Горьковское отделение железной дороги), челябинские бизнесмены («Спартак» Юрия Первака), мэрия («Электроника», «Волга»), область («Нижний Новгород»), то все они рано или поздно входили в конфронтацию друг с другом и в конечном счете убивали и команды, и футбол.

В 2006 году была сформирована мужская команда «Динамо-Янтарь», что произошло по согласованию с губернатором Калининградской области Георгием Боосом. Фото: «Динамо-Янтарь»

«Янтарный» волейбол

Появление в нулевые годы в Суперлиге сразу двух волейбольных команд из Калининграда тоже до сих пор не вполне понятное явление. Началось с женской команды «Динамо» (Московская область), в которую в 2002 году был преобразован «Малахит» из Екатеринбурга. Николай Карполь, следует сказать, расплодил в Екатеринбурге столько команд, что не знал, куда их девать. В 2001 году их было три из 12 участников Суперлиги, и в это время одну команду удалось «сбыть с рук», поскольку руководство ФСБ России высказало заинтересованность создать команду «Динамо» в Московской области. Выглядело это логично, поскольку Николай Патрушев, руководитель ФСБ, был и президентом Федерации волейбола. Поскольку знаменитое московское «Динамо» не существовало с 1992 по 2004 год, подмосковное его каким-то образом заменяло.

Но в 2004 году московское «Динамо» было восстановлено и необходимость в подмосковном отпала. Так что в 2006 году эта команда стала якобы калининградской, продолжая базироваться в Москве, но уже под названием «Динамо-Янтарь». Это уже был некий спортклуб, поскольку в 2006 году была сформирована мужская команда «Динамо-Янтарь», что произошло по согласованию с губернатором Калининградской области Георгием Боосом.

Любопытно, что женский волейбол в Калининграде все-таки существовал. Женская команда «Университет», представлявшая университет имени Иммануила Канта, выступала на уровне первой лиги чемпионата России. Но, скорее, это была некая ступенька, примерно как казанская команда «Экономист» в основании ВК «Казаночка», ныне «Динамо-Ак Барс».

Нынешний наставник «Академии-Казань» Максим Максимов рассказывал, что в Калининграде «была построена прекрасная арена, наподобие казанского «Баскет-холла», которую грех было не использовать. Там квартировали мужская и женская волейбольные команды, и стоит отметить, что они собирали полные трибуны. Волейболу удалось найти своего болельщика, там и международные соревнования проводились достаточно активно».

В конечном итоге оказалось, что Калининград и волейбол на тот исторический период объединила только личность губернатора, поскольку после его ухода с поста в 2010 году, через год, исчезла женская, а в 2013 году еще и мужская команда.



Джаудат Абдуллин